Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Anne Brunila kärsi huijari­syndroomasta: ”Monesti työurani aikana minulla oli tunne, etten osaa syvällisesti mitään”

Anne Brunila on tehnyt monipuolisen uran virkamiehenä ja yritysmaailmassa. Hän on rohkeasti tarttunut aina uusiin haasteisiin, vaikka on samaan aikaan kokenut epävarmuutta osaamisestaan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Anne Brunila on tehnyt pitkän uran vaikutusvaltaisissa asemissa. Kuvassa silloinen Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja Hankenin professorina toiminut Anne Brunila EK:n seminaarissa vuonna 2018.­