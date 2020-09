Ravintoloitsijat pyrkivät noudattamaan viranomaismääräyksiä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS piti perjantai-iltapäivänä tiedotustilaisuuden, jossa kehotettiin ihmisiä pohtimaan kriittisesti vapaa-ajan viettoaan, ja esimerkiksi ravintoloissa käymistä.

– Ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka tässä äsken mainittiin yhtenä tartuntaketjujen osana, ovat sellaisia, joita kannattaa miettiä, että jättäisinkö väliin tällä kertaa, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoi tiedotustilaisuuden loppupuolella.

Yökerhoyrittäjä Antti Raunio ei näe Mäkijärven lausuntoa suorana kehotuksena välttää ravintoloissa käyntiä.

– Totta kai pitää miettiä kriittisesti. Jos on kipeänä, ei todellakaan kannata lähteä kotoa pois. Mielestäni on ihan hyvä, että tällä hetkellä viranomaiset muistuttavat, että koronavaratoimia pitää ottaa huomioon. En näe siinä mitään pahaa.

Raunion mukaan lausunto ei varsinaisesti pahenna jo huonoa tilannetta.

– No tämähän on koko ajan vaikeuttanut meidän toimintaa, tässä ei sinänsä ole mitään uutta.

Night People Groupin yökerhot ovat Raunion mukaan rakenteellisesti monia muita tiloja parempia koronaviruksen leviämisen estämisessä. Tartuntoja on vähän.

– Suurin toimenpide, jos tarkkoja ollaan, on tapahtunut jo silloin kun yökerhot on rakennettu. Näissä on ihan eri luokan ilmastointi kuin yksityisissä juhlatiloissa, joissa koronatartuntoja on havaittu yökerhoihin verrattuna moninkertainen määrä ainakin lehdistössä julkaistujen tilastojen mukaan.

– Meillä on konsernissa kolme henkilöä sairastunut koronaan, ja yhdenkään ei olla pystytty näyttämään sairastuneen suoraan meillä töissä. Yhden kanssa on pystytty toteamaan, että hän on sairastunut päivätöissään, hän jatkaa.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kokee, että ravintolat ja yökerhot voivat olla jopa turvallisempia kuin yksityisasunnot.

– Olemme nähneet tämän poikkeusajan aikana, että nuorison tarve sosiaalisiin kanssakäymisiin ei katoa. Kysymys on enemmän siitä, miten ja missä nämä pystytään vastuullisesti ja turvallisesti järjestämään, kun joudumme opettelemaan elämään tämän viruksen kanssa. Enemmän olen huolissani siitä, että jos tämä juhliminen siirtyy ravintoloiden valvotuista oloista pieniin yksityisasuntoihin tai täysin valvomattomiin olosuhteisiin.

Hän ei varsinaisesti ota kantaa siihen, vaikuttaako Husin lausunto asiakasmääriin Uudellamaalla.

– Noudatamme toiminnassamme kaikkia viranomaismääräyksiä ja keskitymme huolehtimaan henkilöstömme terveydestä sekä palvelemaan asiakkaitamme turvallisesti, kuten tähänkin asti.

Kesä ja alkusyksy ovat sujuneet Vikströmin mukaan hyvin sekä kaupallisessa että turvallisessa mielessä.

– Asiakkaat ovat kaivanneet elämyksiä arjen haasteisiin ja yhteistyö ohjeistusten ja turvallisuustoimenpiteiden kanssa on sujunut moitteettomasti.