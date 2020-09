Yli 50-vuotiaiden terveyteen liitetään ennakkoluuloja työpaikoilla – tilasto osoittaa: kasvaneita ongelmia onkin nuorilla

Ikäihmisten ja nuorten väliset terveyserot ovat supistuneet.

Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela nosti blogissaan esiin yleisen harhaluulon siitä, että vanhemmat ihmiset ottaisivat nuorempia enemmän sairaslomia. Tämä harhaluulo on hänen mukaansa haitallinen iäkkäille työnhakijoille ja työntekijöille. Nuoremmat työntekijät taistelevat puolestaan jaksamisensa kanssa, sillä heidän työssäjaksaminen on heikentynyt vuosien varrella reilusti.

Vaikka työtehon pelätään laskevan 50 ikävuoden jälkeen, ei näin Sutelan mukaan itse asiassa juurikaan ole. Toki työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yleisemmin vanhemmista kuin nuoremmista ikäryhmistä. Ikääntyneemmät kokevat nuorempia enemmän työkyvyttömyyden uhkaa, mutta ero ei ole kuin muutaman prosenttiyksikön korkeampi kuin 45–54-vuotiailla, ja toisaalta aikuisissa ja nuorissa aikuisissakin viidennes on kokenut työkyvyttömyyden uhkaa.

Sairauspoissaolot ovat yli 55-vuotiailla palkansaajilla jopa selvästi harvinaisempia kuin muilla ikäryhmillä, erityisesti kun verrataan 25–34- tai 35–44-vuotiaisiin. Ikääntyneiden sairaslomat kestävät kuitenkin keskimäärin pidempään kuin nuoremmilla.

Tilastot ovat peräisin Tilastokeskuksen työolotutkimuksesta.

Fyysisiä vaivoja yli 55-vuotiailla työikäisillä on niin ikään vain vähän nuorempia enemmän. Selkävaivoissa ja niska-hartiakivuissa ero on mitätön, sillä vanhempien ikäryhmien vaivat eivät ole vuosien saatossa lisääntyneet, kun nuoret puolestaan raportoivat vaivoista aiempaa useammin.

Oikeastaan vain univaikeuksia, jalka- ja käsisärkyjä eläkeikää lähestyvillä työntekijöillä on yhä selvästi nuoria enemmän.

Sen sijaan taas henkinen jaksaminen on nuorilla huomattavasti vanhempia ikäluokkia heikommalla tasolla. Trendi on ollut laskeva jo pitkään.

Syitä on Sutelan mukaan todennäköisesti paljon ja on vaikeaa sanoa, mikä on käynnistänyt trendin. Vaikutuksensa on todennäköisesti muuttuneella työelämällä.

Oli syy mikä tahansa, Sutelan mukaan trendi on huolestuttava.

– Jotain on pielessä. Olen monesti pohtinut, että kuinka näiden nykyisten 30-vuotiaiden pitäisi jaksaa työelämässä vielä jopa 40 vuotta, Sutela huokaa.

Hän sanoo, että tutkijat ovat jopa yllättyneitä siitä, kuinka paljon nuorten jaksamisongelmat ovat lisääntyneet.

Iäkkäämmillä työntekijöillä kasvua ei ole tapahtunut ainakaan samassa määrin. Sutelan mukaan kyse voi olla siitä, että iäkkäämmillä on usein vakaampi elämäntilanne, mutta toisaalta myös siitä, että kokemus on saattanut opettaa rauhoittumaan ja olemaan armollinen itselle. Iäkkäämmillä voi olla myös enemmän taitoja tunnistaa oman jaksamisensa tila ja välttää loppuunpalamiset.

Iäkkäät kärsivätkin todellisten ongelmien sijaan siitä, että heidän oletetaan olevan todellista tilannetta työkyvyttömämpiä.

Sutelan mukaan työelämän ikäpuhetta hallitsevatkin vanhojen stereotypioiden toistelu ja moni rekrytoija voisi päivittää asenteitaan vastaamaan tutkittua tietoa.

– On huono asia niin yhteiskunnan kuin yksilönkin kannalta, jos ennakkoluulot vaikeuttavat ihmisten työllistymistä tai töissä pysymistä.

Samalla Sutela muistuttaa, että tilastojen taakse kätkeytyy monenlaisia ihmisiä. Osa 60-vuotiaista jaksaa paremmin kuin puolet häntä nuorempi henkilö, mutta toisaalta osalla eittämättä on terveysongelmia, jotka voivat myös vaikuttaa työntekoon.

Rekrytoinnin kannalta ratkaisevimpia seikkoja pitäisivätkin olla ihmisen osaaminen, potentiaali ja persoona, Sutela sanoo.

Tutkijan asemassa hän ei voi sanoa yksiselitteistä ratkaisua kumpaankaan ongelmaan: ei nuorten jaksamiseen eikä myöskään vanhempien kohtaamiin ennakkoluuloihin.

Kyseessä on kuitenkin hänen mukaansa tilastot, jotka tulee huomioida esimerkiksi työllisyyspolitiikassa ja työelämän kehittämisessä.