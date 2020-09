Kariuttiko korona haaveet syyslomasta ulkomailla? Katso, näin laajasti kotimaa tarjoaa syyslomailijalle vaihtoehtoja

Syyslomalla voi tehdä paljon muutakin kuin puljata kylpylöissä. Katso vinkit, mitä Suomi tarjoaa syyslomalla.

Perheissä pohditaan parhaillaan, mitä tehdä koulujen lokakuun lomaviikoilla. Mitä Suomi tarjoaa syyslomalaisille ja millä hinnoilla?

Ahvenmaalta...

Lähdetään liikkeelle hiukan erikoisemmasta paikasta. Ahvenanmaan pohjoisosassa, kallioiden keskellä sijaitsee Havsviddenin hotelli. Paikka on tavallista tyyriimpi, mutta tarjoaa jylhää merellistä maisemaa kylpyläpalveluineen.

Havsvidden sijaitsee graniittikallioiden keskellä.­

Ahvenmaalla voisi käydä maistelemassa Stallhagenin panimotuotteita ja mehuja. Sen yhteydessä toimii kehuttu ravintola Stallhagen. Saarella voi myös tutustua Michael Björklundin Smakbyn-ravintolassa, joka sijaitsee lähellä lapsillekin kiinnostavaa Kastelholman linnaa ja sen ympärillä laiduntavia lampaita.

Ouluun...

Jos elämyksiä etsii syksyisestä Suomesta, nostaisin Hailuodon saaren, Inka Khanji, matkablogisti ja Rantapallon sisältöpäällikkö vinkkaa.

– Siellä on hieno Marjaniemen uimaranta auringonlaskuineen. Kombo, joka varmasti toimii myös syksyllä. Vieressä on majakka ja punaisten mökkien kalastajakylä. Oulussakin on paljon luontokohteita ja hyvää ravintolatarjontaa.

...ja kylpylöihin

Scandicin hotelleissa on syyslomille vielä hyvin tilaa, mutta toki suosituimpien kohteiden eli kylpylöiden odotetaan täyttyvän, Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg sanoo.

Kylpylöissä, jotka ovat erityisesti lapsiperheiden suosittuja syyslomakohteita, on siten yhä tilaa – ehkä osa vieroksuu ajatusta yleisistä kylpylä-saunoista koronaepidemiatilanteen heikentyessä.

Borgin mukaan hotellit ovat hioneet koronaturvallisuutta keväästä lähtien.

– Olemme tehneet erinomaisen paljon työtä tämän eteen, ja tiedän että koko toimialalla, niin että ihmiset pystyvät turvallisesti majoittumaan.

Syyslomilla majoituksissa ja muissa palveluissa on yleensä piikkiä. Tänä vuonna korona kurittaa hotellialaa pahoin, kun ulkomaiset matkailijat puuttuvat ja työmatkalaisia on vähän. Majoitusala toivoo syyssesongilta edes pientä helpotusta, mikä hillitsee syyshinnoittelua.

Varaussivustoilla tarjontaa on syysviikoille yhä runsaasti, parin sadan euron viikkovuokrista vaatimattomissa majoituspaikoissa useiden tuhansien luksushuviloihin.

Kaupungeista...

Kun syksyisin suositut Euroopan kaupunkikohteet lähes puuttuvat, Helsinki kiinnostaa. Se on suomalaisittain ainutlaatuinen kaupunki, jos jossain haluaa nauttia kulttuurista, shoppailusta tai ravintoloista ja nähtävyyksistä.

Kaupunkikohteista Khanji nostaa esiin Tampereen ja Jyväskylän. Tampereelta Pyynikin ja järvimaisemat. Jyväskylässä on hyviä matkailupalveluita, ja Vaajakoskella voi pistäytyä vaikka Pandan tehtaanmyymälään.

Vajaat käyttöasteet merkitsevät sitä, että erityisesti suurimmista kaupungeista voi löytyä majoitusta aiempia syksyjä halvemmalla. Erityisesti Helsingin hotelliala on kovassa myllerryksessä.

– Hinnat ovat enemmän kuluttajille suunnattuja kuin edellisvuosina varsinkin jos on ajoissa liikkeellä, Borg sanoo.

...mökkeihin

Mökit vetävät syyslomalaisia.

– Lokakuulle on tullut reilusti enemmän varauksia kuin viime vuonna ja koko ajan tulee lisää. Lokakuu on ollut vuokramökeillä vuoden hiljaisimpia kuukausia, mutta nyt syyslomat ovat vuokramökeillä uusi sesonki. Vapaita mökkejä on toki edelleen runsaasti tarjolla eri puolilta Suomea, Lomarenkaan myyntijohtaja Pekka Huttunen kertoo.

Vuokramökeillä halutaan olla omassa rauhassa luonnon keskellä. Esimerkiksi kansallispuistot ja Lapin tunturit vetävät, Huttunen kertoo.

Lomarenkaan vuokramökkien hintoja ei ole nostettu. Syksyn hinnat määriteltiin jo vuosi sitten, ja niihin ei ole kajottu lisääntyneestä kysynnästä huolimatta, hän kertoo.

ja ylös pohjoiseen

Helsingistä ylös Lappiin ja Saariselälle. Kaunispään tunturin rinteessä, on toinen astetta ylellisempi majoituspaikka, Top Star Saariselkä.

– Lasikuutiomökeissä kun makaat sängyllä, näkee suoraan tähtitaivaalle ja tunturimaisemaan. Auringonnousut ja -laskut ovat jo ohjelmanumeroita itsessään, vinkkaa Khanji.

Inarissa sijaitsee Aanaar, Suomen Gastroonomien seuran Vuoden ravintola ja perinteikäs hotelli Kultahovi. Ravintola tarjoaa lähiruokaa fine dining -tasolla rennolla tunnelmalla, Khanji kertoo.

Toinen ravintolayllättäjä on Posiolla, jonne suurimmat matkailijamassat eivät yllä. Suitsutusta saanutta Tapio-ravintolaa pyörittää keskellä metsää brittiläiskokki Connor Laybourne.

Kilpisjärvellä Saanatunturin huiputus onnistuu myös lasten kanssa ja maisema palkitsee, vaikka ruska on ohi.

Tällaiset lomamökit kiinnostavat syksyllä. Hinta 1167 euroa.­

Lapsiperheille helppo lomakaupunki on Rovaniemi, jonka suosittu päiväretkikohde on Kuninkaanlaavu Ounasjoen rannalla. Rovaniemellä on luontoa, paljon tekemistä lapsille, ravintoloita ja erilaisia erikoisiakin majapaikkoja, joissa tilaa riittää nyt.

Kolin kansallispuisto on tunnetuin, ja monien mielestä kaunein. Kansallispuistot ovat oiva syyslomakohdekin, ja niiden läheisyydessä on hyvin mökki- ja muuta majoitusta. Khanji pitää Suomussalmen Hossasta, ja ehdottaa sen jylhään Julma-Ölkky-järveen tutustumista melomalla.

...jopa pakettimatkalla

Aurinkomatkat kertoi uudesta konseptista. Pakettimatkat alkavat Lappiin 30 vuoden tauon jälkeen, Rukalle jo syyslomaviikoilla.

– Kun aloitimme myynnin, se ylitti kaikki odotukset. Myimme syyslomamatkoja Rukalle ja talvikaudelle laajemmin, Aurinkomatkojen tuotteista vastaava johtaja Pekka Antila kertoo.

– Meillä oli eilen verkkokaupassa yhtä paljon kävijöitä kuin sellaisina normaaleina kampanjapäivinä, jolloin olemme myyneet koko ulkomaan valikoimaa.

Ikaalisten matkatoimisto nokittelee kilpailijaa muistuttamalla, että sillä Lapin valmismatkat avautuivat jo elokuun puolesta välistä ja laajemmalla valikoimalla. Kohteita on viisi lento-hotelli-yhdistelmällä.

Ruka sopii lomailijalle, joka haluaa palveluita, ihmisiä ja elämää ympärilleen. Perinteisille luontomatkaajille tai rauhaa kaipaaville se voi olla liikaa.

Syksyllä tarjolla on tekemistä koskenlaskusta ja -kellunnasta metsäjoogaan.

– Koskenlaskua Kuusamossa järjestetään pitkälle talveenkin. Siihen saa oman tvistinsä, kun lokakuussa voi olla luntakin, Khanji sanoo.

Tai Saimaalle

Hypätään Lapista vielä Järvi-Suomeen. Saimaata mainostetaan nyt ”pikkukaupunkien charmilla ja luonnonrauhalla”.

Saimaan vilpoisilla aalloilla Sahanlahdessa voisi kellua pelastuspuvuissa. Puumalassa olisi tarjolla polkupyöräretkeä. Juvalla tunnettu TeaHouse of Wehmais tarjoaa porukoille teesommelierin maisteluiltoja.

Khanji on tykästynyt Anttolanhovin yhteydessä toimiviin Halla-villoihin. Hotellissa on paljon palveluita ja ulkoiluohjelmaa myös lapsille.

Jutun perässä on esimerkkejä hinnoista erilaisissa majoituspaikoissa syysviikoilla. Hinnat poimittiin Booking.comista. Varaussivustot ovat käteviä tarjonnan haravointiin, mutta eivät välttämättä halvin ja parhailla eduilla.

Matkabloggaaja ja Rantapallo-sivuston sisältöpäällikkö Inka Khanji löytää kotimaasta lukuisia vierailemisen arvoisia matkakohteita. Kuvassa Khanji istuu Kolin kallioilla.­

Juvalla sijaitseva Tea House of Wehmais on yksi harvoista englantilaisista teehuoneista Suomessa.­