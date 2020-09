Liki jokainen tietää että nyt on ”pizzaperjantai” – Suomen yhden tunnetuimman mainos­brändin kehittäjä ei ensin tajunnut mihin kulta­suoneen oli iskenyt

Pizzaperjantain ”sylttytehdas” löytyy Norjasta.

”Kai sä tiedät et se vie sulta mielen ja kielen...”

Näin alkaa vuonna 2006 tehty pakastepizzamerkki Grandiosan ensimmäinen Pizzaperjantai –mainoskappale. Monet suomalaiset muistavat kappaleen sen päähän soimaan jäävästä kertosäkeestä, mutta tietääkö kukaan kappaleen alkuperää?

Markkinointipäällikkönä Orkla Suomella toimiva Mari Johtela vastaa muun muassa Grandiosa-brändistä. Hän oli aikanaan mukana suunnittelemassa pizzaperjantaita.

Alkuperäinen mainos on versio Orkla Norjan Grandiosan tuotteen, niin kutsutun lauantaipizzan (lördagspizza), lanseerausfilmistä.

– Suomessa ei tällaista tuotetta lanseerattu, mutta totesimme, että mainos olisi brändille todella hyvä myös Suomen markkinassa, ja toimisi brändimainoksena Grandiosalle. Haluamme toimia paikallisesti, niin korvasimme aika monta otosta alkuperäisestä mainoksesta, jotta filmistä tulisi suomalaisempi, Johtela kertoo.

– Alkuperäiseen mainokseen oli tehty sellainen todella tarttuva biisi nimeltä Respekt for Grandiosa, ja siitä sitten muokattiin suomalainen versio. Vaihdoimme sanat, ja tyylilajina oli rap.

Alkuperäisen kappaleen säveltäjä on norjalainen Lars Kilevold. Suomalaisen version esittäjänä toimi Nikke-T ja tuottajana Toni Nuotio.

Miksi Norjan mainoksen lauantai sitten muutettiin Suomessa perjantaiksi?

– Norjassa syödään tosi paljon pizzaa lauantaisin. Sen lisäksi heillä on sellainen tacoperjantai –käsite käytössä, ja meillä Suomessa taas perjantai on pakastepizzan suurin osto- ja syöntipäivä, oli tuolloin ja on edelleenkin. Sen takia halusimme käyttää juuri perjantaita, ja sehän toimi hyvin kokonaisuutena.

Pizza on suomalaisten perjantaisuosikki.­

Pizzaperjantai ottikin tuulta alleen. Se vakiintui vähitellen jopa yleiskieliseksi termiksi. Johtelan mukaan sen suosiota ei heti tajuttu.

– Arvioisin, että totesimme konseptin erinomaisuuden silloin, kun pizzaperjantai –termiä alkoi kuulla ihmisten suusta spontaanisti ja se alkoi näkyä somessa. Tämä oli noin parisen vuotta siitä, kun aloimme pyörittää mainontaa.

Mainoskampanja jatkui vuosina 2007–2010. Musikkia oli aina, mutta tyylilajit, säveltäjät ja esiintyjät vaihtelivat. Mukana olivat muun muassa Paula Koivuniemi sekä turkulaisen Kilpi –yhtyeen Tapio Laiho.

Sen jälkeen pizzaperjantai sai eri muotoja, mutta varsinaisesta pizzaperjantaista luovuttiin mainonnassa useaksi vuodeksi. Vuonna 2018 pizzaperjantai otettiin taas aktiiviseen käyttöön.

– Muutama vuosi sitten huomasimme, että pizzaperjantai on jäänyt voimakkaasti ihmisten mieleen, ja päätimme tuoda sen takaisin vuonna 2018, kertoo Orkla Suomen markkinointijohtaja Jarkko Leskinen.

Pizzaperjantain suosio nähdään Leskisen mukaan Grandiosalla ylpeydenaiheena.

– Termi on vakiintunut, ja siitä puhutaan Grandiosasta irrallisenakin. Näemme sen kuitenkin vahvuutena, että olemme pystyneet jotain tällaista tekemään. Haluamme kytkeä pizzaperjantain Grandiosaan ihmisten mielissä jatkossakin entistäkin vahvemmin.