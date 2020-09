Joulupukki kovilla: tonttujen työpaikat lähtivät koronan vuoksi – Santapark kiinni koko talven

Toimitusjohtajan mukaan Santaparkista työpaikkoja lähtee tänä vuonna jopa 300.

Korona-aika vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin, ja pakottaa sekä ihmisiä että yrityksiä sopeutumaan uusiin toimintaolosuhteisiin.

Uusimpana pandemiasta kärsivien joukkoon on liittynyt itse Joulupukki. Rovaniemen lentokentän lähellä sijaitseva jouluteemainen elämyspuisto Santapark on päättänyt sulkea ovensa tämän talvikauden ajaksi.

Santapark on 50 metrin syvyyteen maan alle rakennettu niin kutsuttu ”Joulupukin kotiluola”, joka tarjoaa koti- ja ulkomaisille vieraille elämyslomia. Kohde on ollut etenkin viime vuosina suosittu turistikohde.

SantaPark Oy:n toimitusjohtajan Ilkka Länkisen mukaan tänä vuonna elämyspuistosta lähtee jopa 300 työpaikkaa.

– Maksoimme viime vuonna lähes 400 ihmiselle palkkaa Santaparkissa. Kaikki luolan sesonkityöpaikat ovat poissa, ja jäljellä on ehkä noin 100 työntekijää.

Raskas päätös sulkemisesta tehtiin kesän lopulla.

– Se oli äärimmäisen vaikeaa. Meidän vakituisella henkilökunnallamme on hirvittävä määrä osaamista, ja kun sesonkihenkilökuntakin on meillä keskimäärin kaksi ja puoli vuotta, niin kyllä syletti ja surutti, ja oikeastaan suruttaa vieläkin, Länkinen kertoo.

Poistuvien työpaikkojen joukossa on myös Joulupukin apulaisten, tonttujen, kausityöpaikkoja. Jonkin verran töitä on kuitenkin vielä tarjolla.

– Kyllä Joulupukki ja tontut ovat nyt hyvin vähällä, Meillä on ollut pelkästään Joulun Tähti –esiintyjiä viime vuonna yli 40, ja tänä vuonna on neljä. Pieniä videotervehdyksiä ja sen sellaisia tehdään, on jopa ollut ihan esiintymisiäkin. Mutta kyllä täällä ollaan huolissaan, minkä verran keikkaa pukkaa tälle joululle.

Myös suunnitellut uudistukset jouduttiin perumaan. Joulupukille oli tarkoitus rakentaa uusi talo, jonka yhteyteen oli tarkoitus suunnitella revontulishow’t. Juuri uudistetut elämysosiot jäävät odottamaan parempia aikoja.

Joulupukin kotiluolan sisäänkäynti kuvattuna joulun alla 2015.­

Kaikkea toimintaa ei ensi talvena olla suljettu. Länkisen mukaan hotelli aukeaa näillä näkymin kolmen viikon kuluttua.

– Meillä on myös Joulupukin satumetsä, jossa tarjotaan yksilöllisiä jouluelämyksiä. Niille tuntuu olevan jonkun verran kysyntää.

Päätös Santaparkin sulkemisesta johtui Länkisen mukaan osin hallituksen epäselvästä linjasta, joka hankaloittaa lomasuunnitelmien tekemistä ulkomailta. Hän pelkää linjausten muuttuvan jatkossakin.

– On paradoksaalista, että juuri eilen peruimme kaksi ryhmävarausta, mutta samaan aikaan saamme yksittäisistä matkoista varauksia ja kyselyitä, mikä tarkoittaa, että matkanjärjestäjät eivät tällä hetkellä uskalla luottaa Suomen hallituksen päättämättömyyteen. Näemme kuitenkin, että näillä yksittäisillä ihmisillä olisi halua, luottamusta ja uskallusta tulla.

Länkisen mukaan Santapark tulee testaamaan mahdolliset ulkomaalaiset vieraat marraskuusta lähtien nykyisten säädösten mukaisesti.

– Mehän voimme meidän vieraamme hakea kuplassa, viedä kuplassa, syöttää kuplassa, viedä elämyksiin kuplassa, ja me vielä saatamme heidät siinä samassa kuplassa kentälle. Ei tämä ole meille mikään ongelma, se on vain järjestelykysymys. Mitä jos käytettäisiin maalaisjärkeä, ja annettaisiin terveiden ihmisten matkustaa?

Länkinen ei ole ensimmäinen hallituksen koronatoimia arvostellut matkailualan yrittäjä. Taloussanomat uutisoi aiemmin Aurinkomatkojen ja sen yhteistyökumppaneiden hallitukseen kohdentamasta kritiikistä ja toivomuksesta saada nopeampia ja halvempia koronatestejä turisteille.

Tulevaisuudesta Länkinen ei tässä vaiheessa osaa sanoa. Sen hän tietää, että tuleva talvi tulee olemaan erittäin vaikea.

– Teimme viime vuonna miljoonan tuloksen, tänä vuonna teemme vähintään miljoonan tappiota. Olemme viidessä kuukaudessa menneet 25 vuotta ajassa taaksepäin Lapin matkailussa. Valitettavasti valistunut ennukseni on, että joka tänä talvena näillä säädöksillä matkailuyrityksenä onnistuu tekemään 30 prosenttia viime vuoden liikevaihdosta voi pitää itseään onnistujana.

Länkinen itse on matkalla pyytämään taimenta ja nauttimaan Inarijärven ruskasta.

– Ei tässä oikeastaan muuta voi nyt kun ladata omia akkujaan, että kestää henkisesti ottaa tämä talvi turpaan joka ikiseltä suunnalta ja sektorilta.