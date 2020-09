Suomalaiset varaavat matkapaketteja ensi kesän ja syksyn sesonkeihin naapureitaan vilkkaammin, kertoo tanskalaisyritys.

Matkailuala on yksi korona-ajan kokonaisvaltaisimmista häviäjistä. Lentojen peruuntuminen, matkustuskieltojen kanssa kamppailu ja taloudellinen epävarmuus koettelevat niin pien- kuin suuryrityksiä. Ihmiset eivät uskalla matkustaa samaan tapaan kuin ennen.

Kaikesta tästä huolimatta kysyntää on, tälle syksyllekin.

Kiertomatkoja järjestävän tanskalaisen Albatros Travelin Pohjoismaiden myyntijohtajan Jens Rasmussenin mukaan matkoja myydään Suomessa edelleen vaikeasta tilanteesta huolimatta.

– Ajat ovat kovat. Olemme kuitenkin onnellisia siitä, että matkojamme vuodelle 2021 on myyty siitäkin huolimatta, että olemme suhteellisen uusi toimija Suomessa.

Yrityksen tilanne ei ole sen helpompi muissa Pohjoismaissa. Kööpenhaminassa sijaitseva pääkonttori vastaa Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen toiminnoista. Puolassa Albatrosilla on oma toimisto Varsovassa.

– Uskon, että ihmiset odottavat nyt jonkinlaista rokotetta ennen matkustamispäätöksien tekoa, ja se näkyy myynnissämme kaikissa maissa, Rasmussen kertoo.

Erojakin on nähtävissä. Suomessa ja Tanskassa varauksia tehdään tällä hetkellä enemmän kuin Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa.

– Mielestäni se johtuu eri maiden koronatilanteesta ja siihen suhtautumisesta. Ruotsissa koronatapauksia on ollut paljon, joten siellä vaikutukset meihin ovat olleet suurimmat. Suomessa, Norjassa ja Puolassa voimassa olevat rajoitukset ovat olleet melko ankaria. Suomenkin myyntiin tämä on tietysti vaikuttanut, mutta meillä kuitenkin on myyntiä, ja se on todella positiivista.

Koronatilanne kehittyy ja muuttuu nopeastikin eri maissa, joten pitkäaikaisia ennusteita on hankala tehdä.

– Seuraamme Suomessa hallituksen tekemiä päätöksiä ja ulkoministeriön matkustussuosituksia sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia. Perumme tietysti matkat maihin, joihin ei sillä hetkellä pääse. Tällä hetkellä näyttää valitettavasti siltä, että joudumme perumaan vuoden 2020 lähtöjä.

Matkavarauksia on tehty Suomessa jonkin verran myös tälle vuodelle. Alkusyksyn matkat keskittyvät Euroopan ja kotimaan alueille, mutta marraskuussa pääsee halutessaan Afrikan ja Etelä-Amerikankin kohteisiin.

Tällä hetkellä eniten kysyntää on kuitenkin ensi kesän ja syksyn matkapaketeille. Mitä kauemmas ajallisesti mennään, sitä enemmän.

– Meitä pidetään luotettavina. Olemme tunnettu perheomisteinen brändi, ja asiakkaat tietävät saavansa rahansa takaisin matkan peruuntuessa. Se on auttanut meitä tässä tilanteessa paljon. Osa matkustajista, jotka ovat varanneet sittemmin perutun matkan syksylle 2020, on varannut kauttamme uuden matkan vuodelle 2021, ja se on erittäin hyvä, Rasmussen toteaa.

Tulevaisuus on, niin kuin useilla muillakin matkailualan yrityksillä, epävarma. Albatros Travelin taloudellinen tilanne on kuitenkin Rasmussenin mukaan olosuhteisiin nähden hyvä.

– Täytyy muistaa, että toimimme viidellä eri markkina-alueella. Olemme erittäin vahvoilla, emmekä ole ajautumassa konkurssiin. Jos yhden alueen tilanne huononee voimme toimia myös muilla alueilla.

Muutosta parempaan on havaittavissa esimerkiksi Etelä-Afrikassa, jossa Albatrosilla on oma toimisto ja safarileirejä.

– Etelä-Afrikka on jo avautunut kotimaiselle matkailulle, ja olemme saaneet sieltä paljon asiakkaita, mikä on auttanut kestämään huonoa tilannetta muualla. Olemme pystyneet korvaamaan alueen kansainvälisiä matkustajia paikallisilla. Maa aukeaa lokakuussa myös ulkomaisille vieraille, joten saamme sitä kautta ainakin joistain maista lisää asiakkaita.

Albatros Travel on vuonna 1986 Kööpenhaminassa perustettu kiertomatkoja järjestävä yritys. Suomessa yritys on toiminut keväästä 2013 asti.