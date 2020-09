Ahlstrom-Munksjön ostotarjouksessa 55 prosenttia menisi amerikkalaisyhtiölle – Analyytikko: ”Kannattavuus on vielä aika kaukana siitä, missä sen pitää olla”

Sijoitusyhtiö Ahlström Capital kertoi tänään tehneensä kolmen yhteistyökumppanin kera tarjouksen koko kuituvalmistaja Ahlstrom-Munksjön osakekannasta.

Tarjouksen toteutuessa yhtiö siirtyisi pois pörssistä. Tämän jälkeen omistus jakautuisi siten, että amerikkalainen Bain Capital omistaisi 55 prosenttia, Ahlström Capital 36 prosenttia ja ruotsalainen Viknum yhdeksän prosenttia.

Inderesin analyytikon Antti Viljakaisen mukaan yhtiöiden kommentit viittaavat siihen, että sen hallitus ja johto näkevät, että kasvustrategian toteuttaminen sekä kiristyvään kilpailuun vastaaminen vaativat lisää pääomaa investointeihin ja yrityskauppoihin.

– Ilmeisesti johto ja hallitus näkevät, että pääomaa on saatavilla edullisemmilla kustannuksilla, jos kyseessä on yksityinen yhtiö. Tämä voi myöskin tarkoittaa sitä, että heidän näkemyksensä mukaan velkavipua voidaan yksityisenä yhtiönä hyödyntää aggressiivisemmin, Viljakainen sanoo uutistoimisto Startelille.

Konsortion tarjous on 18,10 euroa osakkeelta käteisenä. Hinta sisältää noin 24 prosentin preemion Ahlstrom-Munksjön eiliseen päätöskurssiin nähden ja tarjoushinnan perusteella yhtiön osakkeiden kokonaisarvo olisi noin 2,1 miljardia euroa.

Viljakaisen mukaan alustavasti vaikuttaa siltä, että lyhyellä tähtäimellä tarjoushinta on hyvä.

– Viime vuosina Ahlstrom-Munksjön tulos on ollut selvästi alle sen potentiaalin. Yhtiö näkee tämän itsekin. He ovat kertoneet tavoittelevansa yli 14 prosentin käyttökatemarginaalia yli syklin, kun viimeiseltä 12 kuukaudelta ollaan karkeasti siinä 11 prosentin tienoilla, eli kannattavuus on vielä aika kaukana siitä, missä sen pitää olla, Viljakainen sanoo.

– Ahlstrom-Munskjön kenties paras verrokki, amerikkalainen Neenah Paper, on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt noin 15 prosentin käyttökatemarginaalia, eli Ahlstrom-Munksjön tavoite on ihan realistinen.

Viljakaisen mukaan 18,10 euron tarjoushinta heijastaa kuitenkin vain osin yhtiön pidemmän ajan orgaanista kasvu- ja kannattavuuspotentiaalia.

– Potentiaalin realisoitumiseen ja siihen vaadittavaan aikaan liittyy tietysti riskejä. Ei ole varmaa, pystyvätkö he parantamaan tuloskuntoaan lähemmäs tavoitetasoaan. En kuitenkaan pitäisi mahdottomana, että yhtiö olisi seuraavan 3-5 vuoden tähtäimellä pystynyt omien kasvualoitteiden ja kehitystoimien avulla nostamaan tuloskunnon sellaiseksi, että tarjoushinnan ylittävä osakekurssi olisi mahdollinen, Viljakainen sanoo.

Tarjousaikaa vuodenvaihteeseen

Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että tarjousaika alkaa lokakuun lopulla ja päättyy pian vuodenvaihteen jälkeen. Ahlstrom-Munksjö poistuisi pörssistä ensi vuoden toisella neljänneksellä, Heinonen ennakoi.

Heinosen mukaan sijoitusyhtiössä katsotaan, että Ahlstrom-Munksjön kehittäminen on helpompaa yksityisessä omistuksessa.

Ostotarjouksella on vankka enemmistö takanaan. Ahlström Capitalilla on nyt vajaat 19 prosenttia Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja Viknumilla reilut 12 prosenttia. Lisäksi Ahlströmin perheen jäsenillä on yhtiöstä 36 prosenttia. Suuria osakkaita ovat myös eläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen, jotka ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä ostotarjouksen.

Amerikkalaisen Bain Capitalin toimitusjohtaja Ivano Sessa sanoi, että yhtiöllä on pitkä kokemus menestyksekkäistä kumppanuuksista perheomisteisten yhtiöiden kanssa. Yhtiö on jo aiemmin sijoittanut kuitupohjaisia materiaaleja tuottaviin yrityksiin.

Pitkän linjan perheyhtiö

Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtaja Hans Sohlström hehkutti ostotarjousta todeten, että se luo mahdollisuuden kehittää yhtiö hyvästä loistavaksi.

– Ostotarjouksella voimme nopeuttaa tätä kehitystä, hän sanoi.

Ahlström Capitalin hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas sanoi, että useiden eri vaihtoehtojen tutkimisen jälkeen todettiin, että Ahlstrom-Munksjön kehittämisen kannalta yhtiön ostaminen pois pörssistä on paras ratkaisu.

Ahlström Capitalin suurin osakkeenomistaja on Antti Ahlström Perilliset -yhtiö. Sen hallituksen puheenjohtajan Johannes Gullichsenin mukaan kaupan myötä Ahlströmin perhe pysyy syvästi sitoutuneena teollisiin juuriinsa.

– Uskomme, että ehdotettu järjestely on oikea askel yhtiön menestyksen mahdollistamiseksi seuraavallekin 170 vuodelle, Gullichsen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ahlstrom-Munksjö juontaa juurensa Ahlströmin suvun perheyhtiöön, joka aloitti toimintansa 1800-luvun puolivälissä Noormarkussa. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 2006. Vuonna 2016 yhtiö kertoi yhdistymisestä ruotsalaisen Munksjön kanssa, joka oli vuonna 2012 ostanut siltä erikoispaperiyksikön.

Monenlaisia kuitutuotteita valmistavan Ahlstrom-Munksjön liikevaihto oli viime vuonna vajaat kolme miljardia euroa vuodessa ja sillä on palkkalistoillaan noin 8 000 henkilöä.