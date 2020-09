Ahlstrom-Munksjön osake hurjassa nousussa – päästrategi ostotarjouksesta: Koditon raha etsii sijoituskohteita

Kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstrom-Munksjön osake on lähtenyt reippaaseen nousuun Helsingin pörssissä ostotarjouksen jälkeen.

Ostotarjouksen saaneen kuitumateriaalien valmistajan Ahlstrom-Munksjön osake on kovassa nousussa Helsingin pörssissä. Yhtiön kurssi oli torstaina puolenpäivän aikaan lähes 23 prosentin kiidossa.

Ahlströmin perheen sijoitusyhtiö Ahlström Capital kumppaneineen on tehnyt julkisen käteisostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista. Yhtiön pääomistajaksi tulisi 55 prosentin osuudella Bain Capital. Ahlström Capitalin osuus olisi noin 36 prosenttia.

S-Pankin päästrategi Lippo Suominen arvioi, että Ahlstrom-Munksjön ostotarjous kertoo siitä, että yhtiön omistajat arvioivat sen arvon suuremmaksi kuin se on pörssissä ollut. Lisäksi hyville sijoituskohteille on kysyntää.

– Liikkeellä on nyt paljon rahaa, jolle haetaan sijoituskohteita, Suominen sanoi STT:lle.

Kun talous ja markkinat eivät kasva, pitää kasvua hakea kasvattamalla markkinaosuutta. Pörssistä löytyy ostettavaa helpommin kuin sen ulkopuolelta. Ahlstrom-Munksjön ostotarjouksen jälkeen odotettavissa on uusi spekulaatio siitä, mikä listattu yhtiö voisi olla kohteena seuraavana.

Helsingin pörssistä on ollut useita pois lähteneitä yhtiöitä viime aikoina. Parhaillaan kohteena on venttiiliyhtiö Neles, jonka omistuksesta kilpailevat ostotarjouksen tehnyt Alfa Laval sekä Valmet, joka on kasvattanut omistustaan yli 25 prosentin.

Toisaalta uusiakin pörssitulokkaita löytyy. Suominen mainitsee menestystarinana lemmikkieläintuotteita myyvän Musti Groupin, joka pyörittää Musti ja Mirri -ketjua.