Pakettimatkat Lappiin alkavat yli 30 vuoden jälkeen – näillä hinnoilla suomalaiset pääsevät igluihin ja jäähotelleihin

Vakavaan talousahdinkoon ajautuneet Aurinkomatkat kertoi panostavansa jatkossa kotimaiseen matkailuun.

Matkatoimisto Aurinkomatkat ilmoitti keskiviikkona aloittavansa pakettimatkat Lappiin ja Rukalle. Helsingissä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Timo Kousa kertoi toimittajille, että hanke perustuu koronaviruspandemian vuoksi katkenneisiin ulkomaanmatkoihin.

– Haluamme toteuttaa suomalaisten lomaunelmia huolimatta vaikeasta tilanteesta. Uskomme, että pystymme tarjoamaan uudenlaista lomakokemusta pakettimatkojen muodossa ja näyttämään Kuusamon ja Lapin hienoa luontoa, josta kansainväliset turistit ovat päässeet nauttimaan jo vuosien ajan, Kousa linjasi.

Concorde tuo matkustajia Rovaniemelle vuonna 1985.­

Pakettimatkoja voi varata neljään kohteeseen: Rukalle, Saariselälle, Ylläkselle ja Leville. Ensi alkuun yhtiö tarjoaa joko kolmen päivän tai viikon mittaisia matkoja.

– Toinen on pitkä viikonloppu torstaista sunnuntaihin. Sitten meillä on viikon paketti lauantaista lauantaihin. Meillä on mahdollisuudet lisätä hyvin joustavasti tarjontaa.

Paketteihin kuuluvat Kousan mukaan majoitus, Finnairin Helsingistä lähtevät lennot sekä 23 kilon matkatavaroiden ja 8 kilon käsimatkatavaroiden säilytys. Asiakas voi halutessaan lisätä pakettiin lentokuljetukset kentältä hotellille ja takaisin.

Koska suomalaiset yritykset ovat järjestäneet pakettimatkoja Lappiin viimeksi 33 vuotta sitten, luonnehti Kousa päivää historialliseksi. Tulevaisuudessa asiakkaat voivat kokea Lapissa paikalliselämyksiä yöpymällä yhtenä yönä esimerkiksi igluissa tai jää- ja lumihotelleissa.

Ensimmäiset Rukan-matkat Aurinkomatkat käynnistää syyslomalla 10. elokuuta alkaen. Lapin kohteet aukeavat 21. marraskuuta, ja matkat jatkuvat alkukesään.

– Luonnollisesti yritämme tehdä näistä ympärivuotisia. Paikat ovat valikoituneet kohteisiin, joissa tiedämme olevan parhaat mahdolliset majoitukset ja palvelut sekä iso määrä aktiviteetteja asiakkaille.

Finnairin matkailumainos Lappiin vuodelta 1969.­

Lapin matkailukeisariksi kutsuttu Pertti Yliniemi kertoi tilaisuudessa, että Lapissa ja Rukalla matkustajille on tarjolla 120 000 petiä. Lapland Hotels -hotelliketjun omistavan miehen mukaan paikalliset matkailutyöntekijät saivat suomalaisista matkustajista positiivista esimakua jo heinäkuussa.

– Väkeä oli runsaasti liikenteessä Lapissa ja Pohjois-Norjassa sekä Rukalla. Meillä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyneet Lapissa. Kaikki suomalaiset ovat oikein tervetulleita.

Toimitusjohtaja Kousan mukaan uusilla pakettimatkoilla pyritään ylläpitämään ja luomaan uutta matkailualan työtä pohjoiseen. Hanke on tärkeä myös Aurinkomatkojen emoyhtiö Finnairille, joka on lisännyt lentojaan Lappiin ja Kuusamoon.

Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa toivoo uusien Lapin- ja Rukan-matkojen ylläpitävän ja luovan matkailualan työllisyyttä Pohjois-Suomeen. Yksin Aurinkomatkat ei hänen mukaansa voi kuitenkaan alaa pelastaa.­

Kousa totesi hallituksen uusien matkustusrajoitusten kurjistavan lähitulevaisuudessa entisestään lentoliikennettä siinä missä koko matkailualaa.

– Tiedätte, miten tilanne, matkustusrajoitukset ja Suomen valitsema matkustuspolitiikka rajoittavat tätä. Kohtahan tässä on tilanne, että täältä ei pääse minnekään, eikä tänne myöskään kukaan tule.

Matkatoimisto ei ole toistaiseksi järjestämässä kohteisiinsa turistioppaita. Matkustajat voivat tutustua paikalla sijaitseviin nähtävyyksiin, ravintoloihin ja hiihtolatuihin lataamalla Aurinkomatkojen mobiilisovelluksen. Kousa kertoi yrityksen saaneen asiakkailta sovelluksesta positiivista palautetta.

Vaikea lähtötilanne

Taloussanomien kysyttyä Kousa kertoi, että Aurinkomatkat aloittaa tuoreen hankkeensa huomattavan vaikeasta lähtötilanteesta. Yrityksellä on parhaillaan käynnissä koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Lähes kaikki työntekijät ovat olleet maaliskuusta saakka lomautettuina ja kaikki matkakohteet ovat kiinni.

– Talvimyynti on käynnissä, mutta todennäköisesti joudumme perumaan marraskuun matkat. Kesämyynti on vetänyt erittäin hyvin, mutta puhummehan toiminnasta, jossa 170:stä työntekijästä kourallinen on töissä. Tilannehan on katastrofaalinen. Tämä Suomen toiminta ei sitä pelasta.

Vaeltaja Luoston maastossa vuonna 1976.­

Tiedotustilaisuuden aikana matkailualan väki kritisoi myös valtioneuvoston koronapolitiikkaa. Kousan mukaan poliittiset päättäjät eivät tunnu ymmärtävän alan laajuutta.

– Se on yhtä iso kuin Suomen metsäteollisuus ja työllistää 142 000 työntekijää. Nyt on kymmenien tuhansien työntekijöiden työttömyyspommi. Haluamme tuoda tällä pienellä toiminnalla parannusta tähän tilanteeseen.

Edellisen kerran kotimainen yhtiö järjesti pakettimatkoja Lappiin 33 vuotta sitten. Kuva lapsiperheen hiihtolomalta Suomutunturilla vuonna 1972.­

Lapland Hotelsin Yliniemi puolestaan arvosteli Suomen yksipuolista testausjärjestelmää sekä STM:n ja THL:n sekavaa viestintää karanteeneista. Yliniemi piti erikoisena, ettei kotimaisessa testausjärjestelmässä hyödynnetä nykyisiä PCR-testejä huomattavasti halvempia antigeenitestejä.

– Me emme ole tyytyväisiä hallituksen politiikkaan, ja tässä on ihan selvästi tarkoituksena estää liikkuvuutta konstilla millä tahansa. Tämä on kovaa kritiikkiä, mutta se on mielestäni aiheellista

Fatbike-pyöräilijöitä Ylläksellä vuonna 2020.­

Kousan mukaan koko kotimainen matkailuteollisuus osallistuu torstaina eduskuntatalon edessä järjestettävään mielenilmaukseen. Tapahtumassa on määrä antaa julkilausuma poliittisille päättäjille.

– Toivomme, että he alkavat ymmärtää paremmin alan tämänhetkistä tilannetta. Tilanne on aika vakava, Kousa totesi.