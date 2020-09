Helsinkiläiset uskaltavat käydä kirjastoissa, uimahalleissa ja museoissa tavallista hiljaisempaa

Helsingin kaupungin kulttuurin- ja vapaa-ajantoimialan mukaan syksyä kohden tilanne on normalisoitunut hieman. Korona vaikuttaa kävijämääriin monella tavalla.

Helsingin kaupungin tilapalveluiden käytössä on nähtävissä selvä pudotus koronan myötä, mutta varsinkin ulkotiloihin ja -tapahtumiin on viime aikoina uskaltautunut ihmisiä.

Kaikkiaan on kuitenkin nähtävissä, etteivät varsinkaan vanhemmat henkilöt ole uskaltautuneet muun muassa uimaan turvatoimista huolimatta.

Taloussanomat kertoi viime viikolla, että myös tapahtumapuisto HopLopin ja elokuvaketju Finnkinon asiakasmäärät ovat selvästi normaalia alempana. Yritysten mukaan kyse on osaltaan siitä, etteivät ihmiset uskalla viettää vapaa-aikaansa ihmisten keskellä, kun auktoriteetit siitä varoittelevat ja toisaalta siitä, että osa luulee monen yrityksen olevan yhä suljettuna.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa on huomattu yhtä lailla kävijämäärien lasku.

Kesä–heinäkuussa 2020 kävijöitä on ollut vähemmän kuin edellisinä vuosina ja ennen koronapandemiaa. Elokuussa väkimäärä kasvoi joltain osin, mutta vielä silloinkin moni tila oli normaalia tyhjempi.

Selittäviä syitä laskeneelle kävijämäärälle on useampia, mutta korona liittyy niistä kaikkeen.

Oodissa on tyhjää muista kirjastoista poiketen.­

Esimerkiksi kursseilla, leireillä ja muussa ohjatussa toiminnassa ryhmäkoot on pidetty pieninä ja tapahtumien osallistujamääriä on rajoitettu. Toisaalta varsinkin museoiden ja leirintäalueiden pudonnutta kävijämäärää selittää myös turistien puute.

– Tunnelma kirjastoissa, kulttuurikeskuksissa, museoissa, liikunta- ja nuorisopalveluissa on rauhallinen, ja asiakkaat ovat noudattaneet hyvin heille annettuja ohjeita liittyen turvaväleihin sekä hygieniaan, Helsingin kaupungin viestinnästä korostetaan.

Muista kesistä poiketen tavallista useampi uimahalli on ollut auki, kaupungilta kerrotaan. Myös liikuntahalleista muun muassa Ruskeasuon ja Maunulan sisäliikuntahallit pidettiin poikkeuksellisesti auki.

Liikuntapaikkojen aukioloaikoja laajennettiin, jotta samanaikaisten kävijöiden määrää saatiin pidettyä pienempänä. Kokonaiskuvassa korona ei kuitenkaan kaupungin mukaan ole vaikuttanut kävijäpiikkien ajoittumiseen, vaan ruuhka-ajat ovat pysyneet ennallaan.

Liikuntapaikkojen kävijämäärät ovat yhä noin 20 prosenttia normaalia matalammalla. Kesällä koronakuoppa oli syvempi, joten syyskuun edetessä on nähty pientä kasvua.

– Syitä sille, että jäädään kävijämäärästä yhä ovat muun muassa seuraavat: koululaisryhmiä on vähän, liikunnan ohjauksessa on pienemmät ryhmäkoot ja senioreita vähän.

Liikuntapaikoissa helsinkiläiset ovat suosineet maauimaloita, joiden alkukesän kävijämäärät jäivät vain vähän normaalista, kun elokuussa ne olivat lähes normalisoituneet.

Uimastadionin elokuu oli lähes normaali.­

Esimerkiksi Uimastadionilla on kesällä normaalisti reilusti yli 200 000 käyntikertaa, niin kesällä 2020 käyntikertoja oli noin 140 000. Kesäkuussa käyntikertoja oli selvästi vähemmän, mutta elokuussa käyntikertamäärät lähestyivät jo normaalitasoa.

Niissä ulkoliikuntapaikoissa, joissa on kävijälaskurit, käyntikerrat ovat olleet hyvin normaaleja.

– Havaintomme on, että kaupunkilaiset liikkuivat poikkeuksellisen paljon ulkoliikuntapaikoissa, metsissä ja muilla ulkoilualueilla.

Museoissa kävijämäärät ovat nyt noin 66 prosenttia normaalista. Määrää laskee 30–50 prosentin maksimitäyttöaste, jolla pyritään huolehtimaan koronaturvallisuudesta. Toinen selitys on turistien puute.

– Osittain museokäyntien määrään vaikuttaa vastaava ilmiö kuin Oodissa: keskustan palveluihin ei lähdetä.

Kulttuurikeskuksissa korona on rokottanut kävijämääriä. Toisaalta sisätapahtumia on kesäaikana muutenkin hyvin vähän, ja ulkona järjestettyihin tapahtumiin yleisö on löytänyt hyvin.

Kaupunginmuseoon on iskenyt turistien puuttuminen.­

Kirjastojen kävijämäärät ovat sen sijaan turistien suosimaa Oodia lukuun ottamatta jo hyvin normaalit.

– Nähtävissä on, että kaupunkilaiset kaipaavat kirjaston palveluiden pariin ja kokevat ne turvallisiksi.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa toivotaan luonnollisesti koronavapaampaa syksyä ja uskallusta osallistua tapahtumiin. Tautitilanteen kehittyessä tai pysyessä ennallaan kaupunki aikoo tuottaa yhä palveluistaan videoita ja livelähetyksiä, jotka mahdollistuvat kulttuurikokemukset myös kotisohvilta.