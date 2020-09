Konecranes aloittaa yt-neuvottelut – vähennystarve 55 työntekijää

Nosturivalmistaja Konecranes aloittaa yt-neuvottelut, joiden piiriin kuuluu Suomessa noin 700 työntekijää. Vähennystarve on 55 työntekijää, minkä lisäksi yhtiö harkitsee lomautuksia.

Nosturivalmistaja Konecranes aloittaa yt-neuvottelut Suomessa ja Saksassa. Yhtiö on kertonut asiasta tiedotteella verkkosivuillaan eilen.

Suomessa neuvottelujen piirissä on noin 700 työntekijää. Neuvottelujen piiriin kuuluvat kaikki teollisuuslaitteiden liiketoimintayksikköön liittyvät toiminnot. Yhtiö arvioi yhteensä 55 työntekijän irtisanomistarpeen Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa. Lisäksi yhtiö harkitsee koko liiketoimintayksikön kattavia tilapäisiä lomautuksia.

Yhtiö kertoo, että neuvotteluiden tavoitteena on parantaa liiketoimintayksikön kannattavuutta, johon kuuluvan räätälöityjen nosturien liiketoiminnan suoritustaso on ollut pitkään heikko. Asiaan on vaikuttanut myös markkinoiden heikko ja epävarma kysyntä.

Saksassa arvioitu irtisanomistarve on 15 työntekijää. Konecranesilla on yhteensä noin 17 300 työntekijää 50 eri maassa.