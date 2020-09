Valtionapua jopa 200 miljoonaa euroa HUSin Synlab-sopimukselle – kilpailijalta satelee arvostelua

HUSin hallitus päätti maanantaina kokouksessaan, että se voi vuokrata suurlaboratorion koronatestauksiin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) suunniteltu 100 miljoonan tai jopa noin 130 miljoonan euron laite- ja tilasopimus sai HUSin hallituksen sinetöinnin sen ylimääräisessä kokouksessa maanantaina.

– Pidämme päätöstä käsittämättömänä julkisten varojen haaskauksena, hanketta kiivaasti kyseenalaistavan kilpailijan, Vita Laboratorioiden toimitusjohtaja Jukka Hurme sanoo.

– Mitä mahdollisiin oikeusturvatoimiin, kuten markkinaoikeuteen viemiseen asiassa tulee, niin nämä ovat asian luonteen vuoksi vakavassa harkinnassa.

Taloussanomat uutisoi viime viikolla, että hankkeesta sivuutettu Vita Laboratoriot syyttää HUSia hankintamenettelyn rikkomisesta, kun se sopi suurlaboratorion vuokraamisesta alan suurimmalta diagnostiikkayhtiöltä Synlabilta suorahankintana ilman kilpailuttamista.

Suurlaboratoriota käytetään koronaviruksen testausanalytiikkaan rajaliikenteessä, jota hallitus on avaamassa osittain.

HUSin hallitus päätti viikko sitten vielä palauttaa asian valmisteluun. Se halusi hankkeelle valtioneuvoston sitoumuksen täysimääräisestä rahoituksesta sekä perusteet suorahankinnan välttämättömyydelle ja kiireellisyydelle.

Nämä vahvistukset HUS sai viime torstaina, kun hallitus käsitteli asian talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Hallitus takaa näin HUS-Synlab-hankkeen toiminnan julkisilla varoilla 20 miljoonalla eurolla kuukaudessa, 200 miljoonaan euroon asti 10 kuukauden ajalta.

Diili on Synlabille siinä mielessä riskitön, että siinä ei ole pykäliä tilanteelle, jossa testikapasiteetille ei olisikaan niin suurta käyttöä kuin sopimuksessa on mainittu.

Synlab saa kiinteää kuukausivuokraa 10 miljoonaa euroa kuukaudessa. Toinen 10 miljoonaa muodostuu muun muassa henkilöstö- ja tarvikekuluista. Näin myös HUS on suojautunut riskiltä – myös siinä tapauksessa, että matkustajien testaus pysyisi vähäisenä.

HUSin maanantaisessa pöytäkirjassa todetaan, että sille ylimääräisen noin 10 000 vuorokausitestin ”analyysikapasiteetin luomisesta aiheutuu kustannuksia riippumatta siitä, mikä on rajojen terveysturvallisuuteen tarvittava testimäärä”.

– Se ei perustu testimäärään vaan toiminnan kustannuksiin, HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo.

Lehtonen: Kapasiteettia järkevä käyttää

Lehtonen huomauttaa, että sitoumus perustuu hallituksen pyrkimykseen turvata liikkumista rajojen yli.

– Finnairin pystyssä pitäminen maksaa valtiolle noin miljardin vuodessa, jos lennot eivät lennä. Itärajan junaliikenne, Lapin matkailu, samoja ongelmia. Katsotaan, kauanko nuo varustamotkaan pysyvät pystyssä ilman matkustajia. Ymmärrän valtioneuvoston intressin ylläpitää liikkumista mutta turvallisesti.

– Kun kapasiteetti on nyt olemassa, järkeväähän sitä on nyt käyttää, koska siihen varatut rahat menevät joka tapauksessa, testataan tai ei. Meidän tapamme on tässä kaikkein kustannustehokkain.

Hurme sanoo, että vaikka rajatestaus on tärkeää, nykyisessä pandemiatilanteessa voi olla ylimitoitettua tähdätä heti 10 000 testin päivävauhtiin, mikä on suorahankinnan peruste.

Hinnoista vääntöä

HUS teki myös toukokuussa 9,7 miljoonan euron suorahankinnan Synlabilta. Hurmeen mukaan Vita tarjosi HUSille edelliskuussa suurempaa tutkimusmäärää samaan hintaan kuin Synlabilta päätettiin ostaa.

Lehtosen mukaan tuolloin HUSille oli näyteliikenteen logistiikan kannalta parempi nostaa oman laboratorion kapasiteettia.

Lehtonen sanoo, että Vitan testien hinta on paljon suurempi kuin Synlabille maksettava noin 30 euroa testiltä. Vitalla listahinta on 90 analytiikasta, mutta Hurmeen mukaan se olisi isolle asiakkaalle halvempi.

Lehtonen pitää Synlabia ainoana realistisena vaihtoehtona.

– Meillä ja myös Huoltovarmuuskeskuksessa on ollut keväästä lähtien sellainen tilanne, että on eri toimijoita liikkeellä myymässä milloin mitäkin reagensseja tai testejä. Kun on jonkin laitteen ostanut, toimitusajat ovat tyypillisesti olleet vähintään puoli vuotta.

– Markkinatilanne on tällainen, ja suhtaudun pikkaisen skeptisesti puheisiin vaikka tuhannen testin [Vitalla] kapasiteetin nostamiseen, kun jotain tapahtuu. Se on nostettava nyt, eikä myöhemmin. Meillä on aika hyvä käsitys siitä, mikä on eri laboratorioiden kyky tehdä koronavirusanalytiikkaa Suomessa.

Kiistaa reagenssien arvosta

Hurme ihmettelee, miten HUS voi olla sadalla miljoonalla eurolla hankkimassa 70 prosentin käyttöoikeutta hankintahinnaltaan noin viiden miljoonan laitteistoihin.

Vitan Hurme sanoo, että heillä yhteistyökumppanina on saksalainen LADR, joka on pienempi, mutta hankintojen kannalta saman kokoluokan keskuslaboratorio kuin Synlab. Myös Vita olisi saanut sen kautta suurlaboratorion hintaetua.

Vitan, Synlabin ja HUSin puheet testaamiseen tarvittavien reagenssien painoarvosta eroavat täysin. Synlab Oy:n toimitusjohtaja Aarne Aktan tyrmäsi viime viikolla väitteet sopimuksen kalleudesta. Hän sanoi, että ylivoimaisesti eniten hankkeessa maksavat reagenssit.

Reagensseja ei ole mainittu sopimuksen julkisissa osissa. Lehtonen tarkentaa, että reagenssit ovat mukana 10 000 testin osalta, mutta eivät 70 prosentin vuokraosuudessa.

– Satoja tutkimuksia päivässä tekevillä laitteilla arvioimme suurasiakkaalle reagenssikustannuksen olevan noin 15 euroa. Tuhansia tutkimuksia tekevillä suuriteholaitteelle reagenssikustannus on noin 10 euroa. Kummatkin hinta-arviot perustuvat laite- tai reagenssivalmistajien meille antamiin tarjouksiin, Hurme sanoo.

Hurme kyseenalaisti Aktanin.

– Jos yhteen tutkimukseen käytetään 10 euron reagenssi, on kymmenen kuukauden reagenssikustannus 30 miljoonaa euroa. Jos tuo on ylivoimaisesti eniten maksava kustannuserä, lienevät katteet kohdillaan!

Hurmeen mukaan ainakin Vitan käyttämät laitevalmistajat ovat koronadiagnostiikassa pyrkineet läpinäkyvään ja tasapuoliseen hinnoitteluun, ja valmistajien edustajien mukaan myös hinnat on haluttu pitää alhaisina, koska kukaan ei halua näyttäytyä pandemialla rahastajana.

Lehtosen mukaan reagenssien hinnoissa on ollut merkittävää heiluntaa markkinatilanteen mukaan, puolessa vuodessa jopa kolminkertaisia eroja.

Markkinavääristymä?

Hurmeen mukaan sopimus aiheuttaa merkittävän markkinahäiriön ja kilpailutilanteen vääristymän, kun Synlabille jää 30 prosentin käyttöoikeudesta ja tilojen ja laitteistojen vuokraamisesta suuri kate.

Lehtosen mukaan markkinahuolet eivät ole nykyhetken ongelma.

– En pohtisi vielä sodanjälkeistä tilannetta keskellä koronasotaa, ja yritämme ensin selvitä siitä. Voimme spekuloida, tekeekö tämä huonoa kilpailulle. Varmasti tässä pandemiassa menee yrityksiä nurin ja toisia selviää.