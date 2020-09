Helsingin pörssi luisuu Nordean ja Nokian johdolla

Viikko alkoi tänään Helsingin pörssissä selvästi laskevin kurssein. Vaihtokärjessä Nordea ja Nokia vetivät alamäkeä.

Osakekurssit laskivat perjantaina Yhdysvalloissa ja aamulla Aasiassa ja suunta jatkui Euroopassa. Koronapandemian yltyminen on lisännyt pelkoja siitä, että valtiot saattavat jälleen joutua kiristämään rajoituksiaan, mikä painaa tunnelmaa markkinoilla.

Aamupäivällä eurooppalainen Stoxx 600 -indeksi oli laskenut 1,7 prosenttia.

Helsingissä yleisindeksi OMXH oli vajaan puolentoista tunnin kaupankäynnin jälkeen laskenut 2,2 prosenttia 10 000,58 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH 25 oli painunut 2,3 prosenttia.

Vaihtoa oli kertynyt 153 miljoonaa euroa, josta vaihdetuimpia eli pankkikonserni Nordeaa oli 16 miljoonaa euroa ja verkkolaitevalmistaja Nokiaa 17 miljoonaa euroa.

Nokian osake on halventunut 3,0 prosenttia 3,78 euroon.

Nordean osake oli vajonnut 4,7 prosenttia ja Nordeaa omistava vakuutuskonserni Sampo 3,5 prosenttia.

Pankkisektori on painuksissa ympäri Eurooppaa. Julkisuuteen on vuodettu tietoja, joiden mukaan useat suuret pankit ovat siirrelleet suuria summia tuntematta niiden alkuperää. Brittipankki HSBC:n kurssi on painunut alimmilleen 25 vuoteen.

Hissejä ja liukuportaita valmistavan Koneen kurssi on luisunut 1,4 prosenttia. Koneen osakkeella tehtiin viime viikon päätteeksi liki 11,5 miljoonaan suuruinen kauppa.

Koronapelot painavat lentoyhtiöitä. Finnairin kurssi oli 3,3 prosenttia miinuksella. Viking Linen Amorella-laiva ajoi eilen karille. Yhtiön osake oli 1,3 prosenttia pakkasella.

Rakennusyhtiö YIT:n osakkeesta irtosi osinko ja kurssi oli laskenut 4,8 prosenttia.

Kauppakonserni Keskon B-osake sinnitteli plussalla ja oli 0,4 prosentin nousussa.

Tekstiili- ja muotoiluyritys Marimekon osake jatkoi perjantaista nousuaan ja oli kiivennyt 2,7 prosenttia. Perjantaina se antoi liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistuksen maaliskuussa perumansa tilalle ja osake loikkasi yli yhdeksän prosenttia.