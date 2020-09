Vikingin Linen toimitusjohtaja: Amorellan karilleajon taloudelliset tappiot jäävät rajallisiksi

Viking Linen Amorella-haverista voi koitua kahdenlaisia vakuutuksen alaisia kuluja.

Varustamoyhtiön toimitusjohtajan mukaan Amorellan korvaava Gabriella on taloudellisesti paremmassa käytössä Tukholma-reitillä.­

Varustamoyhtiö Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses arvioi, että Turku–Tukholma-reitillä liikennöineen M/S Amorellan karilleajon taloudelliset tappiot jäävät rajallisiksi.

Amorella ajoi karille sunnuntaina kello 12.50 Hjulgrundilla Ahvenanmaan saaristossa ja matkustajat kuljetettiin Ahvenanmaan mantereelle. Laiva on tällä hetkellä Järsön saaren tuntumassa.

Hanses näkee tilanteessa myös laihaa lohtua.

– Valitettavasti voi kai sanoa, että jos tällaista piti tapahtua, aika oli – ei nyt hyvä – mutta sanotaanko, että vahingot jäävät [koronan takia] mahdollisimman pieniksi.

Pandemia on heikentänyt vakavasti Viking Linen toimintaa. Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön tulos rysähti 6,1 miljoonaa euroa pakkaselle vuodentakaisesta 4,4 miljoonasta eurosta. Liikevaihto supistui 131 miljoonasta eurosta vain 23 miljoonaan.

Omavastuu neljännesmiljoona

Viking Line käyttää ahvenmaalaista merivakuuttajaa Alandiaa, vastuuvakuutuksissa brittiläistä North P&I:tä. Näistä edellinen korvaa aikanaan vahingon. Viking Linen kontolle jää omavastuu, joka on 250 000 euroa.

Viking Amorella ajoi karahti pohjaan samalla Hjulgrundin kapeikolla myös seitsemän vuotta sitten joulukuussa vuonna 2013. Tuolloin vahingon suuruus oli parin miljoonan euron luokkaa.

Amorellan on ilmoitettu olevan poissa liikenteestä kaksi viikkoa, mutta Hanses uskoo, että realistinen arvio on noin kuukausi.

Laivan korvaa maanantaista lähtien M/S Gabriella, joka on liikennöinyt Tallinnaan kolme kertaa viikossa. Matkustajille ilmoitetaan muutoksista.

Gabriellan rahtikapasiteetti on Hansenin mukaan Amorellaa pienempi, mutta vain hieman. Tallinnan välille jää enää Viking XPRS. Tälle reitille laivaliikenteelle Gabriellan pois jäänti tuottaa hyvin rajallisesti taloudellisia vaikutuksia, kun korona on vienyt jo matkustajia.

– Kun tilanne on mikä on, ja kaikilla laivoilla kapasiteettia on rajoitettu, Gabriella pystyy hyvin korvaamaan Amorellan myös taloudellisesti. Kun Tukholmaan ei ole ollut liikennettä, se pääsee nyt tehokkaampaan liikenteeseen.

– Gabriella käyttö Tallinnan-reitillä on ollut koko ajan siinä rajalla, että onko se taloudellisesti perusteltua.

Matkustajavastuu selvityksessä

Henkilövahinkoja ei todettu pohjakosketuksessa tapahtuneen. Laivalla oli 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä.

Toinen mahdollinen kustannuserä liittyy varustamon vastuisiin. Matkustajat saattavat aikanaan saada korvausta myöhästymisistä, jos vakuutus katsoo korvauksen perustelluksi.

Vastuiden kokonaissumma jäänee melko pieneksi. Viimeksi seitsemän vuotta sitten korvauksia maksettiin joitakin kymmeniä tuhansia euroja, mutta tuolloin joulun alla laiva oli täynnä matkustajia ja ihmisiä oli matkalla joulun viettoon.

– Epäilen että nyt harmit ovat pienempiä.

Pohjavauriot analysoitavana

Aluksen pohjavauriot on tutkittu ja filmattu, ja niitä analysoidaan parhaillaan.

– Ne eivät ole kovinkaan helposti analysoitavia, koska vesi ei ole kirkasta ja kuva on sumuista. Tänään laivaa ei liikuteta, mutta pyrkimys on siirtää se lähipäivinä telakalle. On selvitettävä, miten reikä tiivistetään ennen siirtoa.

Reikä sijaitsee keskiosassa keulan puolella. Sen kokoa ei ole vielä pystytty määrittämään.

– Vesi on päässyt yhteen osastoon, mutta useamman osaston alla on kaksoispohja. Siinä pohjassa on useamman osaston alla vettä, Hanses kertoi aamulla MTV Uutisille.