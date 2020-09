Minikoti ”kelluu” jalkojen päällä – 20 neliön pientaloa kehitettiin koronatuella

Pienasunnon perustusten hydrauliikka toimii asuntoautoista ja -vaunuista tutuksi tulleen tekniikan avulla.

Kiiminkijoen törmällä seisovan minitalon pinnoista heijastuvat punaiset pihlajanmarjat ja kaunis jokimaisema. Kokonaisuuden suunnittelija, monialayrittäjä ja säveltäjä Ilmari Mäenpää on yhdistänyt perinteisen käsityön ja modernin rakentamisen hämmästyttäväksi kokonaisuudeksi.

Vuoden 2016 asuntomessuilla julkistettu Olokoto on viety entistä lähemmäs luontoa. Minikodin suurten ikkunoiden ulkopinta on peilimäistä lasia Sisällä talossa ikkunat näyttävät aivan tavalliselta, läpinäkyvältä lasilta.

– Luontoihmiset kiinnittävät varmasti huomiota siihen, miten eläimet ja erityisesti linnut suhtautuvat peilipintaan. Minun kokemukseni mukaan hyvin. Linnut osaavat väistää peilikuvaansa. Lasin pinta on tehty suojapinnoitteen avulla linnuille paremmin havaittavaksi, Mäenpää selvittää.

Jokitörmälle rakennettu talo on parinkymmenen neliömetrin kokoinen. Neliöihin mahtuvat makuuhuone, yhdessä nurkassa olevat keittiökaapistot ja kylpyhuone. Suuret maisemaikkunat on tehty lattiasta kattoon ilman karmeja.

Olokoto-pienasuntoa on jatkokehitetty korona-aikana. Kehitystyötä on toteutettu osittain Business Finlandin myöntämällä koronatuella.

Parinkymmenen neliön minitalon ikkunat ovat ulkopuolelta suojakäsiteltyä peiliä.­

Olokoto Stealth (häive) -nimen saanut uutuus voidaan varustaa peililasien lisäksi hydraulisilla perustuksilla. Mäenpää on siirtänyt matkailuautoista ja -vaunuista tutun tekniikan asumiskäyttöön.

– Yli 10 tonnia painava rakennus ei tarvitse lainkaan perustusta, vaan se kelluu hydraulisten jalkojen päällä. Hydrauliset jalat osaavat vaaita rakennuksen automaattisesti ja rakennuksen korkoa voi säätää yli puolen metrin verran, Mäenpää kertoo.

– Tavoitteena on tila, joka on laavua mukavampi, mutta jossa on yhtä hyvät näkymät, hän kuvailee.

Pienen asuinyksikön hinta vaihtelee varustelusta riippuen 30 000:n ja 100 000 euron välillä. Rakennusmateriaalina 205 millimetrin paksuinen painumaton hirsi tai CLT.

Katosta lattiaan ulottuvissa ikkunoissa ei ole karmeja. Myös talon katto on lasia.­

Minikoteja on valmistettu noin 150 kappaletta. Niitä valmistettiin aikaisemmin Ylikiimingissä Mammuttihirren talotehtaalla, mutta nykyisin Mäenpään yritys Olokolo Oy vastaa talojen rakentamisesta itsenäisesti.

– Valtaosa taloista on elämys- ja revontulimatkailun käytössä. Neljä moduulia on toimitettu Birminghamiin sairaalan MEG-kuvantamispaikaksi, kuusi ravintolaksi Äkäslompoloon ja kaksi moduulia Leville naistenvaatemyymäläksi, Mäenpää kertoo.

Olokodon valmistus tapahtuu esivalmistetuista komponenteista. Rakennukseen käytettäviä esivalmistettuja osia valmistetaan Oulun alueella olevissa ja erikoistuneissa yrityksissä.

– Tarkan konseptoinnin ja laadunvarmistuksen sisältävä kokoamistyö tapahtuu tehdasolosuhteissa Oulussa, mutta jatkossa kokoamistyötä tullaan tekemään myös ulkomailla, minikodin suunnittelija kertoo.