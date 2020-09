Näille aloille pääsee töihin juuri nyt ja tällaista palkkaa töistä saa

Ammattibarometrin mukaan tekijäpulasta kärsivät alat liittyvät etenkin terveydenhoitoon ja korona-analyyseihin. Ylityöllistettyjä aloja löytyy toimistotyöstä ja markkinoinnin alalta.

Korona aiheutti Suomen laajuisesti vain vähän heilahtelua siihen, missä ammateissa on ylitarjontaa ja mistä ammateista on pula.

Ammattibarometrista selviää, että 15 eniten työvoimapulasta kärsivän ammatin joukosta 11 on samoja ammattiryhmiä kuin keväänä. Yhteensä barometrissa on yli 200 ammattiryhmää.

Uusina ryhminä pula-ammatteihin nousevat erityisopettajat 9. sijalle, hammaslääkärit 10. sijalle, bioanalyytikot 11. sijalle, sovellusohjelmoijat 14. sijalle ja sovelluskehittäjät 15. sijalle.

Näistä ammateista hammaslääkärien osalta voidaan puhua palaamisesta, sillä ammattiryhmä on tyypillisesti ollut pula-ammattien joukossa, viimeksi viime vuoden syksyllä.

Bioanalyytikoiden nousua ei voi pitää kovinkaan hämmästyttävänä, sillä kyseessä on koronatestaamisen kannalta elintärkeä ammattiryhmä.

Bioanalyytikko ottaa erilaisia näytteitä, ohjaa potilaita ja terveydenhuollon työntekijöitä ja tekee potilastutkimuksia sekä analysoi erilaisia laboratorionäytteitä.

Tilastokeskuksen mukaan bioanalyytikon keskimääräinen ansio lisineen on lähes 3 000 euroa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn mukaan bioanalyytikoista oli pulaa jo ennen koronakriisiä, mutta sittemmin pula on vain pahentunut.

Myös Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kertoo, että bioanalytiikan nousua listoille selittää osaltaan muiden alojen putoaminen listalta.

Heistä on eniten pulaa

(suluissa sijoitus keväällä)

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (4) Sosiaalityön erityisasiantuntijat (2) Kuulontutkijat ja puheterapeutit (1) Yleislääkärit (6) Lastentarhanopettajat (3) Lähihoitajat (7) Ylilääkärit ja erikoislääkärit (8) Psykologit (9) Erityisopettajat (uusi) Hammaslääkärit (uusi) Bioanalyytikot (terveydenhuolto) (uusi) Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) (15) Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät (10) Sovellusohjelmoijat (uusi) Sovellussuunnittelijat (uusi)

Näissä ammateissa tekijöistä on ylitarjontaa

(suluissa sijoitus keväällä)

Yleissihteerit (1) Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (3) Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät (2) Matkatoimistovirkailijat (uusi) Graafiset ja multimediasuunnittelijat (8) Hotellin vastaanottovirkailijat (uusi) Johdon sihteerit ja osastosihteerit (4) Huonekalupuusepät ym. (5) Toimittajat (10) Tuote- ja vaatesuunnittelijat (uusi) Painajat (12) Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat (14) Kirjastotyöntekijät (uusi) Painopinnanvalmistajat (11) Elektr. ja autom.laitteiden asentajat ja korjaajat (6)

Muilta osin ammattibarometrin listaus eniten työvoimapulasta kärsivistä ammateista on hyvin samankaltainen vuotta aiempaan verrattuna. Työvoimapulasta kärsivissä ammateissa korostuu julkisen puolen työpaikat, kuten terveydenhuoltoon liittyvät tehtävät.

Terveys- ja sosiaalialan ammattien osuus pula-ammattien top-15 listalla onkin suurempi kuin koskaan aikaisemmin, kertoo TEM. Pula-ammattien kärkipäässä olevista kaksi kolmasosaa onkin terveys- ja sosiaalialalta.

Paljon pulaa työnhakijoista on viidessä ammattiryhmässä: sairaanhoitajissa ja terveydenhoitajissa, sosiaalityön erityisasiantuntijoissa, kuulontutkijoissa ja puheterapeuteissa, yleislääkäreissä ja lastentarhanopettajissa.

Viime vuonna ammateista kolmanneksi eniten pulaa oli laitos- ja toimistosiivoajista. Ihmisten siirryttyä etätöihin kyseiset siivoajat ovat pudonneet kokonaan tämän syksyn listalta.

Työvoimapula ei kuitenkaan välttämättä näy tilipussissa. Esimerkiksi sairaanhoitajien peruspalkka on ilman lisiä noin 2 500 euroa, mutta säännöllisten lisien kanssa ansiot nousevat keskimäärin yli 3 000 euron. Sosiaalityön erityisasiantuntijoiden palkka Tilastokeskuksen mukaan noin 3 000 euron luokkaa ja lastentarhanopettajilla jotakuinkin 2 500 euroa.

Sen sijaan puheterapeuttien palkka on tyypillisesti reilusti yli 3 100 euroa ja yleislääkärin vaihtelee hyvin vahvasti työpaikan mukaan, mutta on lisineen yleensä reilusti yli 6 200 euroa.

Myös eniten ammattilaisten ylitarjonnasta kärsivät alat ovat pysyneet melko samoina, sillä uusia ammatteja listalle on noussut vain kolme.

Ammattibarometrin tilastoita selviää, että työllisyystilanne on huonontunut varsinkin matkailualalla: matkatoimistovirkailijoista on nyt kaikkiaan neljänneksi eniten ylitarjontaa vapaisiin työpaikkoihin nähden ja hotellienkin vastaanottovirkailijat ovat nousseet surullisella listalla kuudenneksi.

Hotellien vastaanottovirkailijoiden keskiansio lisineen on 2 500 euron luokkaa, kun matkatoimistovirkailijoilla se nousee jopa 2 900 euroon.

Kolmantena uutena ammattina ylitarjontalistalle on noussut elektroniikka- ja automaattilaitteiden asentajat sekä korjaajat. Alan työntekijöistä on 15. eniten ylitarjontaa verrattuna vapaisiin paikkoihin. Alalla tienaa lisineen keskimäärin reilut 3 000 euroa kuukaudessa.

Paljon liikaa hakijoita on ammateista vain yleissihteereillä, joiden ansiot yltävät keskimäärin 2 860 euroon.

Muilla listalla yltäneillä aloilla hakijoita on liikaa, mutta tilanne ei ole aivan yleissihteerien veroinen. Ylitarjonta-alojen kärkipäässä onkin totuttuun tapaan paljon luovan työn ammatteja.

Uudellamaalla koronan vaikutukset näyttäisivät korostuvan muuta maata selvemmin. Koronatestaukseen tarvittavat bioanalyytikot ovat nousseet pula-ammattien listalla peräti toiseksi korkeimmalle ja myös sovelluskehittäjät mahtuvat muun maan tavoin 15 eniten työvoimapulasta kärsivän ammatin joukkoon.

Ylitarjontaa työvoimasta on Uudellamaalla monella matkailuun sidoksissa olevalla alalla. Maakunnassa eniten ylitarjontaa työntekijöistä on hotellin vastaanottovirkailijoista, matkatoimistovirkailijoista ja lentoemännistä sekä pursereista. Jokaisella näistä aloista on paljon liikaa hakijoita.

Valtakunnan tasolla työvoimapula-ammateiksi määriteltiin syksyllä 2020 yhteensä 31 ammattia. Keväällä, ennen kuin koronan vaikutukset alkoivat ilmetä, pula-ammatteja oli selvästi enemmän eli 60.

Vuotta aikaisemmin syksyllä 2019 tehdyssä ammattibarometriarvioinnissa työvoimapula-ammatteja oli puolestaan 52. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koronan vaikutus on ollut selvä.

Kovin suurta muutosta korona ei näyttäisi kuitenkaan aiheuttaneen esimerkiksi sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien tilanteeseen, vaikka toisin voisi luulla. Pula alan osaavasta työvoimasta on vaikeutunut vain Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa.

Muutoin pula ammattilaisista on suunnilleen edellisten mittausten tasolla.

Ylitarjonta-ammattien lukumäärä on puolestaan kasvanut, mutta niiden osalta kasvu alkoi jo ennen koronaa. Toisin sanoen pandemia ei juuri ole vaikuttanut ylitarjonta-ammattien määrään.

Yli 200 arvioidusta ammatista työntekijöiden ylitarjontaa oli 34:ssä.

Ammattibarometrilla mitataan kahdesti vuodessa keskeisten ammattien kehitysnäkymiä lähitulevaisuudessa.