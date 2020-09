Olli Rehn: ”Huolestuttavaa on se, että työllisyys uhkaa heiketä pitkäaikaisesti myös Suomessa”

Tilastot voivat antaa tilanteesta liian myönteisen kuvan, vaikka äkillinen massatyöttömyys on vältetty lomautusten ja tukien avulla, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoo.

Työttömyys on euroalueella kasvussa ja työllisyystilanne voi koronan jäljiltä olla myös Suomessa luultua heikompi, painottaa Suomen Pankin (SP) pääjohtaja Olli Rehn.

Hänen mukaansa tilastot voivat antaa tilanteesta liian myönteisen kuvan, vaikka äkillinen massatyöttömyys on vältetty lomautusten ja tukien avulla. Työllisten määrä on kuitenkin auttamatta vähentynyt vuotta aikaisempaan verrattuna.

– Huolestuttavaa on se, että työllisyys uhkaa heiketä pitkäaikaisesti myös Suomessa, kuten muuallakin euroalueella, Rehn sanoi SP:n Euro & talous-katsauksen julkistustilaisuudessa tänään.

Rehn valisti myös hallitusta budjettiriihen loppurutistuksen alkaessa maanantaina siitä, että matka sen työllisyystavoitteeseen on kasvanut.

– Päätökset vaikuttavista työllisyystoimista ovat nyt entistä tärkeämpiä.

Tukea tarvitaan

SP julkisti tänään kansainvälisen talouden ennusteensa. Vaikka pahin notkahdus näyttää olevan nyt takana, on elpyminen euroalueella syksyä kohden hidastunut.

– Euroalueen talouden elpyminen on käynnistynyt, mutta vielä kovin hauraana. Talouden kuoppa on syvä, toipuminen tulee kestämään pitkään ja se on epätasaista sekä maiden että toimialojen välillä.

Varsinkin euroalueen teollisuudessa elpyminen on ollut verkkaista, mikä näkyy uusissa tilauksissa. Sen sijaan vähittäiskaupassa on ollut nopeampaa virkistymistä.

Elvyttävän rahapolitiikan tuoma liikkumavara tulisi Rehnin mukaan käyttää nyt sekä euroalueella että Suomessa talouden tehokkaaseen uudistumiseen.

Euroopan keskuspankin elvyttävällä rahapolitiikalla ja EU:n elpymisrahastolla on tarkoitus huolehtia osaltaan siitä, että Euroopan eri maiden kasvuerot ja velkaantuminen eivät pääse revähtämään liian suuriksi.

– Tästä kriisistä ovat kärsineet paljon kaikki, jotkut vielä enemmän kuin toiset. Tässä mielessä olemme samassa veneessä.

Elpymisen jälkeen on edessä kasvaneen julkisen velan hallinta ja paluu EU:n vakaussopimuksen sääntöihin. Tällöin Suomessakin pitäisi palata julkisessa taloudessa menokehyksiin, Rehn korostaa.

Deflaatio ei uhka

Koronakriisi on jarruttanut globaalisti inflaatiota, joka laski euroalueella elokuussa hiukan negatiiviseksi. Deflaation eli koko talouden hintatason laskukierteen vaara on kuitenkin kyetty välttämään keskuspankkien avulla.

Inflaation selvää kiihtymistä ei Rehnin mukaan ole lähiaikoina näkyvissä, ja se jää näin selvästi EKP:n hiukan alle kahden prosentin tavoitteen alapuolelle.

– EKP on valmis käyttämään kaikkia välineitä jotta inflaatio palautuisi kestävästi kohti tavoitetta keskipitkällä aikavälillä, Rehn korosti.

Ennen tähän pääsyä nykyiseen korkotasoon ei ole luvassa juuri nousua, mikä on hyvä uutinen velallisille.

Yhdysvaltain keskuspankin strategiauudistuksella muuttaa inflaatiotavoitettaan joustavammaksi ja korostaa työllisyyttä on Rehnin mukaan vaikutusta myös Euroopan keskuspankin käynnissä olevaan strategiatarkasteluun.

– Laaja-alainen rahapolitiikan revisio on entistä tarpeellisempi, varsinkin pitkään hitaana jatkuneen inflaation vuoksi, Rehn sanoi.