Uusi koronailmiö: Finnairin koneita vuokrataan nyt jopa yksityisille etelänmatkoille – näin paljon se maksaa

Lennon hintaan vaikuttaa moni asia. Lentoja voi saada jopa viikon varoitusajalla, mutta kaikkialle yhtiö ei lennätä.

Finnairin A350:ssa (vas. ja oik. ylhäällä) on 336 paikkaa. ATR:ssä (oik. alhaalla) on 72 paikkaa.­

Finnairin lentokonevuokraukset ovat yleistyneet korona-aikana, kun säännöllisiä reittilentoyhteyksiä on jouduttu karsimaan. Kun reittilennoilla kohteeseen pääseminen on osoittanut tavallista haastavammaksi, on osa löytänyt vastauksen tilauslennoista.

Jos lentokoneen saa täyteen, ei lentokoneen vuokraus välttämättä ole edes merkittävästi normaalia reittilentoa kalliimpi.

Matkustajakoneen voi vuokrata käyttöönsä periaatteessa kuka tahansa maksukykyinen henkilö, mutta yleisin asiakas on yritys tai urheilujoukkue, Finnairin viestinnästä kerrotaan.

Koneita vuokraavat paljon myös orkesterit, yhtyeet, yksityishenkilöt, pienemmät matkanjärjestäjät ja fanimatkojen järjestäjät.

Finnairin viestintä kertoo, että lentoyhtiöltä on mahdollista vuokrata mikä tahansa konetyyppi. Pienin vuokrattava kone on 72-paikkainen ATR. Suurimmassa koneessa eli A350:ssa on 336 paikkaa. Erikokoisia lentokoneita käytetään erilaisiin tarpeisiin.

Koneen vuokrahintaan sisältyy miehistön ja polttoaineiden lisäksi myös muun muassa tarjoilut.

– Hinta sisältää aina kaiken, viestinnästä kerrotaan.

Hinta määräytyy monen tekijän perusteella. Hintahaitari liikkuu noin 10 000 eurosta muutamaan sataan tuhanteen euroon.

Tähän viittaa myös Ilta-Sanomille vinkattu viiden päivän lomalento Välimerelle. 60 henkilön lomalento maksoi kaikkiaan noin 70 000 euroa, eli vajaat 1 200 euroa henkilöltä.

Vertailun vuoksi yksityislentoja tarjoavan Jetfliten tuntihinta oli vuonna 2013 peräti 7 000 euroa ja vielä tänäkin keväänä lentokoneen vuokraus yhdelle lennolle kustantaa Talouselämän mukaan ”vähintään kymmeniä tuhansia euroja”. Tarkemmista hinnoista yhtiö on kuitenkin vaitonainen.

Finnairilla ensimmäinen hintaa määrittävä tekijä on konetyyppi, matkan pituus eli lentokilometrit ja vuokrapäivä sekä -aika.

Rauhallisina hetkinä koneita saa halvemmalla kuin vilkkaimpina päivinä.

Lisäksi hintaan vaikuttaa matkakohde, sillä kohdekentän handling-maksut voivat vaihdella muutamasta satasesta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

Lopulliseen hintaan vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi myös kerosiinin markkinahinta, siirtolentojen pituus, matkan kesto, lentohenkilökunnan saatavuus, liikennöintimaksut, mahdolliset ylilentokustannukset, huoltoon liittyvät maksut ja verot.

Miehistön määrä riippuu lennon koosta. 50:tä matkustajaa kohden lennolla on vähintään yksi matkustamohenkilökunnan jäsen.

Jos lentokoneen haluaisi vuokrata ja suunnata ulkomaille, Finnair tarvitsee toistaiseksi tuttuihin kohteisiin noin viikon varoitusajan. Uusiin kohteisiin lentokone pitää vuokrata vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua laskeutumispäivää.

– Jotkut kohteet eivät ole mahdollisia turvallisuusriskien tai operatiivisten syiden johdosta, kerrotaan viestinnästä.

Viime vuonna Finnairilta vuokrattiin yksityislentoja ”muutamia satoja”. Korona-aikana vuokraukset ovat lentoyhtiön mukaan yleistyneet runsaasti.

Vaikka kyseessä onkin yksityislento ja moni maa vaatii maahan pääsyyn negatiivista koronatestiä, velvoitetaan vuokralennoillakin kasvomaskin käyttöä.

Finnairille korona-aika on ollut julma. Elokuussa Finnair ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut, joilla se tähtää jopa 1 000 henkilön vähennyksiin.

Matkustajamäärät yhtiöllä putosivat elokuussa 86 prosenttia edellisvuodesta ja keväällä pudotukset olivat tätäkin rajumpia. Finnair operoi elokuussa päivittäin keskimäärin 116 lentoa pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien.

Toisella vuosineljänneksellä lentoyhtiö teki 174 miljoonan euron tappiot. Tappioita koitui siis peräti kaksi miljoonaa euroa päivittäin.