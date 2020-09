HUSin yli 100 miljoonan euron koronatestihankkeesta syttyi iso riita

Synlabilta vuokrattava suurlaboratorio nostaisi testauskapasiteettia kertaheitolla 10 000 testillä vuorokaudessa – mutta kilpailija harkitsee hankkeen riitauttamista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) suunnitellusta, jopa noin 130 miljoonan euron laite- ja tilasopimuksesta on syttynyt iso riita.

Vita Laboratoriot kokee tulleensa perusteetta sivuutetuksi koronavirusanalytiikan hankinnassa, jossa HUS valmistelee suurlaboratorion vuokraamista alan suurimmalta diagnostiikkayhtiöltä Synlabilta suorahankintana.

Vita syyttää HUSia siitä, että se on keskittämässä jättihankkeen yksinomaan alan suurimmalle testaajalle.

Pitkälle edenneessä valmistelussa HUS vuokraisi tiloja ja laitteistoa rajaliikennetestauksessa tarvittavaa koronavirusanalytiikkaa varten Synlabilta. Kymmenen kuukauden sopimuksen arvo on yhteensä noin sata miljoonaa euroa. HUS:n analyysikapasiteetti nousisi 10 000 testillä vuorokaudessa.

Perusteluna suorahankinnalle on HUSin mukaan kiire, sillä valtioneuvosto teki 10. syyskuuta periaatepäätöksen, jonka mukaan matkustajaliikenteen koronatestaukset valtakunnan rajoilla pitäisi aloittaa 23. marraskuuta mennessä.

Kilpailija syyttää kalliiksi diiliksi

Suorahankinnassa Synlabille maksettaisiin kiinteänä vuokrana 10 miljoonaa euroa kuukaudessa vuokra-ajan ollessa 10—15 kuukautta, mikä viiden kuukauden optioajan kanssa nostaa kokonaissumman arviolta noin 130 miljoonaan Synlabin mukaan.

– Laitteistojen ja tilojen vuokrauksen hinta on suuruudeltaan laitteistojen ostohintaan verrattuna mittasuhteiltaan täysin käsittämätön, Vitan toimitusjohtaja Jukka Hurme sanoo.

Vita-Terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtaja, ylilääkäri Jukka Hurme.­

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kiistää väitteet suorahankinnan kalleudesta. Kiinteä kuukausivuokra, sisältää Lehtosen mukaan ”kaiken”, henkilöstö mukaan luettuna. Sopimuksen tarkempaa sisältöä hän ei avaa.

– Meillä on koronatestin hinta 85 euroa ensi kuussa. Tässä järjestelyssä testin hintatasoa on vielä mahdollisuus laskea. Käsitykseni mukaan kokonaisdiili on äärettömän edullinen tilaajalle.

Vitalla listahinta on 90 euroa, mutta suuremmissa volyymeissa ja ostositoumuksilla Hurmeen mukaan merkittävästi matalampi.

– Kokonaisinvestoinnin kannalta on hyvä muistaa, että koronaepidemia päättyy joskus. Tätä laitteistoa tarvitaan todennäköisesti ensi vuoden loppuun, jonne meidänkin optio on. Pysyvänä järjestelynä tällaisen laboratorion rakentaminen olisi ehkä enemmän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kuin HUSin toimintaa. Vuokraaminen on aika edullinen tapa toteuttaa tällainen iso linjasto.

Myös Synlab Oy:n toimitusjohtaja Aarne Aktan tyrmää väitteet ylihinnoittelusta. Hän sanoo, että ylivoimaisesti eniten hankkeessa maksavat reagenssit, joilla on tietty hinta ja saatavuus. Eurooppalaisena ostajana sillä on merkittävä ostovolyymi reagensseille, mikä iso etu. Yritys kuuluu saksalaisomisteiseen Synlab-konserniin, jolla on toimintaa 40 maassa.

– Pystymme käyttämään ostovoimaamme niin, että saamme niitä ylipäätään. Voisi sanoa, että myyjät pääsevät sanelemaan reagenssien hinnat, eivät ostajat. Euromäärä kuulostaa valtavalta ja onkin sitä, mutta valtaosa menee reagensseihin.

Sopimuksessa henkilökuntaa myös Virosta

Pöytäkirjan mukaan merkittävä osa henkilökunnasta olisi husilaisia, mutta sittemmin suunnitelma on ilmeisesti tarkentunut siten, että pääosa tulee Synlabista.

Sopimus koskee noin 40 henkilöä. Tarkemmat sopimusehdot ovat HUSin hallitukselle erikseen toimitettavassa sopimusluonnoksessa, joka on salaiseksi luokiteltu.

– Tämä on niin iso operaatio, että henkilömäärät eivät Suomessa riitä. Tuomme lisäksi Virosta henkilökuntaa mukaan.

HUSin hallituksen pöytäkirjan mukaan HUS vuokraisi noin 70 prosenttia linjaston kapasiteetista omaa analyysitoimintaansa varten. Sopimus sisältää option vuokrasopimuksen jatkamiseksi vuoden 2021 loppuun, mikäli se on edelleen välttämätöntä.

”Ruokahalu kiihtynyt”

Vita Laboratoriot Oy:n Hurmeen mukaan järjestelyssä on kolme isoa ongelmaa: Se voi olla hankintalain vastainen, ongelmallinen huoltovarmuudelle ja tuhlaa julkisia varoja.

Laboratoriomarkkinoilla käytiin kovaa hintakilpailua jo ennen koronaa. Kotimaisessa omistuksessa oleva Vita Laboratoriot tuottaa Synlabia vastaavaa laboratoriodiagnostiikkaa muun muassa kaikille sairaanhoitopiireille.

Se tarjosi jo huhtikuussa HUSille koronadiagnostiikkaa, mutta toukokuussa HUS päätti hankkia koronatestejä suoraan Synlabilta 9,7 miljoonan euron arvosta kesä–joulukuussa.

– Sekin tehtiin hankintalain vastaisesti, ja tuntuu, että ruokahalu on vain kiihtynyt, Hurme sanoo.

Hankintalaissa on poikkeus, jonka mukaan suorahankinta voidaan tehdä, jos sopimuksen tekeminen ”on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi”.

Hurme katsoo, että poikkeus antaa oikeuden suorahankintaan ainoastaan rajatuksi ajaksi, kunnes kilpailutus ehditään tehdä. Hän huomauttaa, että näytteenotossa HUS on juuri ehtinytkin tehdä kilpailutuksia koronaepidemian aikapaineesta huolimatta.

Lasse Lehtonen kiistää väitteet siitä, että korona-analytiikan suorahankinta Synlabilta rikkoisi kilpailulakia. HUS aikoo edetä hankkeessa normaalisti ja viedä kiireellisen suorahankinnan sairaanhoitopiirin hallituksen käsittelyyn ensi maanantaina, jos valtioneuvosto antaa vahvistuksen rahoituksen järjestymisestä.

– Normaaliaikoina me yleensä investoimme itse, eli ostamme laitteita ja rekrytoimme henkilöstöä, koska se on pitkässä juoksussa toimintavarmin ja halvin tapa. Mutta korona-analytiikka on kovasti kysyttyä maailmalla tällä hetkellä, ja näitä isoja linjastotoimituksia on vaikea saada. Jos miettii tätä talvea ja talven matkustajaliikennettä, meillä ei ole mitään mahdollisuutta rakentaa omaa automaatiolaboratoriota.

Markkinaoikeuteen viime kädessä

Hurme toivoo yhä, että päätöksiä tehdään ”kustannusjärkevästi”. Jos Vita sivuutetaan kokonaan, se harkitsee kaikkia vaihtoehtoja, myös ratkaisun hakemista markkinaoikeudelta.

Puheita Vitan pienuudesta Hurme pitää ”höpöhöpönä”. Tuotanto on laajenemassa merkittävästi ja syys–lokakuun vaihteesta lähtien Vita voisi tuottaa itse sekä alihankkijansa kautta noin 4 000 tutkimusta vuorokaudessa ja ylikin, hän kertoo.

HUSin hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho sanoo, että korona-analytiikan hajautettu järjestelmä edellyttää useampia prosesseja eikä sitä siksi ole arvioiden ja analysoinnin jälkeen katsottu toimivaksi nykytilanteeseen.

Epäilyt siitä, ettei HUSin hallitus olisi ehtinyt kunnolla paneutua talous- ja konsernijaoston valmistelemaan hankkeeseen, eivät Urhon mukaan pidä paikkaansa. Hallitus sai listan viime viikolla keskiviikkona, jossa asia oli esillä. Hankinnat ovat olleet hallituksessa esillä keväästä alkaen ja myös epävirallisissa keskusteluissa.

– Hallitus on ollut erittäin tarkkana hankintojen läpikäynnissä, koska suuruusluokat olivat jo keväällä isoja. Olemme olleet tiukkoja tässä asiassa, ja odotamme valtioneuvostolta sellaista ohjetta, jossa varmistetaan rahoitus ja hankinnan kiireellisyys.

Kiistasta uutisoi ensimmäisenä Kauppalehti.