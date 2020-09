Hallitus avaa Suomea marraskuussa – nämä hyvät ja huonot asiat siitä seuraavat

Yksi ala kiittää, toinen moittii, näin hallituksen matkustusrajoitusten löysääminen voi vaikuttaa Suomeen.

Hallitus linjasi torstaina matkustamiseen liittyvistä höllennyksistä. Millaisia parannuksia 23. päivänä marraskuuta voimaan astuvista päätöksistä voi seurata? Entä uhkia?

Hyötyjä

1. Työmatkailu helpottuu

Rajoitusten keventäminen on vientiyrityksille iso helpotus.

– Oli erittäin tervetullutta, että tämä päätös tehtiin ja olemme tyytyväisiä että tähän asiaan tartuttiin, Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoo.

– Tämä on hyvä päätös myös liikematkustukselle, jota tarvitaan. Kun siinä on mukana 75 tunnin matkustussääntö, se varmasti matkustamista helpottaa, sanoo Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist.

Helle huomauttaa, että uusien sääntöjen käytännön soveltamista ei ole ehditty vielä täysin analysoida, mutta malli näyttää vastaavan vientiteollisuuden tarpeisiin. Rajoitukset ovat olleet iso ongelma vientiyrityksille, vaikka teollisuudessa onkin ymmärretty kieltojen tarve.

Teknologiateollisuuden Minna Helle kiittelee hallituksen matkustuslinjausta.­

Kun työmatkailu on jatkossa kontrolloidusti mahdollista, kauppoja voidaan alkaa taas hieroa tehokkaammin kuin etäyhteyden kautta. Moni vientiyritys on riippuvainen siitä, että teknisiä asiantuntijoita, huolto- ja kunnossapidon asiantuntijoita pääsee Suomeen.

– Tietenkin se on auki, miten pystytään vastaavasti lähettämään omia työntekijöitä ulkomaille komennuksille. Tässä on katsottava hyvin tarkkaan sitä, mitkä ovat muiden maiden käytännöt. Tämä on aikamoinen viidakko kyllä työmatkalaisille.

Tornion alueella rajan yli työmatkailulle lievennykset ovat hyvä uutinen.

Torniossa tartuntataudeista vastaava johtava lääkäri Jukka Ronkainen sanoo, että uudet säännöt selkeyttävät sääntöjä rajalla kulkeville ja ovat heille aiempaa tasapuolisempia kuin aiempi, epämääräiseksi koettu, rajayhteisön määritelmä.

– Tämä helpottaa tilannettamme työssäkäynnin suhteen. Tällä hetkellä tartuntatilanne on Norbottenissa hyvin rauhallinen.

2. Lapin talvimatkailulle toivoa

Pirkka Salo, Lapin yrittäjien toimitusjohtaja, sanoo että hallituksen päätös on herättänyt Lapin yrittäjissä toiveikkuutta, kun matkailijoita tietyin edellytyksin voi päästä tulemaan.

Hallitus mahdollisti riskimaista, kuten tällä hetkellä Britanniasta, tulevien pääsyn, kun lähtömaassa on negatiivinen testitulos. Kolmen päivän sääntö riittää myös lyhyesti Lapissa käyville matkailijoille.

Toisaalta päätöksissä jäi yhä auki auki yrittäjien ja Lapin sairaanhoitopiirin keskenään rakentamalla turvallisen matkustuskäytävien tai -kuplien malli.

– Hyvin ongelmallinen päätös, mutta hyvä että joku päätös tehtiin.

Myös Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta kiittelee sitä, että tartuntarajoja nostettiin eurooppalaisille tasoille.

3. Finnairille pieni helpotus

Lentoyhtiö Finnairille hallituksen päätökset ovat ”hyvä ensimmäinen askel oikeaan suuntaan”.

– Ne avaavat matkustamista Suomelle ja Finnairille tärkeisiin maihin, Ruotsiin, Saksaan ja Norjaan esimerkiksi, sanoo Finnairin Tallqvist.

Suoria vaikutuksia hallituksen koronapäätöksillä ei ole Finnairin tulevien lentojen määriin, vaan niitä karsitaan yhtiön aiemman tiedotuksen mukaisesti syyskuussa ja lokakuussa.­

– Tilannetta seurataan päivittäin. Paljon riippuu ihmisten matkustushalukkuudesta ja missä tahdissa se lähtee palautumaan. Meillä on valmius lisätä lentoja, jos kysyntä elpyy.

Jos Finnairin lentomäärä pysyy hyvin matalana, sillä on riski menettää laskeutumisoikeuksiaan tärkeille lentokentille Euroopassa. Normaalisti lennot pitää suorittaa vähintään 80-prosenttisesti tai luvan menettää. Tällä hetkellä EU:ssa on poikkeus tähän sääntöön, joka on voimassa 20. lokakuuta asti.

Finnair on vaikeassa asemassa suhteessa moniin kilpailijoihin, jotka lentävät huomattavasti suuremmilla prosenteilla. Osalla kapasiteettia on käytössä vaikkapa 50–70 prosenttia, Finnairilla vain lentojen määrällä mitattuna 25–30 prosenttia, Tallqvist kertoo. Koska konetyypit ovat myös pienempiä, tuolikilometreillä mitattuna osuus on vielä pienempi.

Uhkia

1. Tartuntariskit

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan rajoitusten lieventäminen lisää koronavirustartuntoja Suomessa. Näin todettiin myös sisäministeriön selvityksessä, jota käytettiin pohjana hallituksen päätökselle lopulta höllentää matkustusrajoituksia.

IS:n tietojen mukaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) piti heti neuvottelun päätyttyä lopputulosta ”katastrofina epidemian hoidon kannalta”.

Tartuntatapausten nousemista on mahdotonta ennusta, kun matkustajamäärien kasvua ei tiedetä.

– Suomen tautitilanne on hyvä moneen muuhun maahan verrattuna. Korkeamman tautitilanteen maista tulevilla on riski tuoda tauti mukanaan. Tulijat voivat toiminnallaan vähentää mahdollisesti saamansa taudin leviämistä, osastopäällikkö Tuija Kumpulainen Stm:stä sanoo.

– Rajojen osin avaaminen lisää jonkin verran tartuntariskejä. Se on selvä. Jos muistettaisi noudattaa ohjeita, vältettäisi turhia kokoontumisia ja noudatettaisi hygieniasääntöjä, riskit pienenevät, Ronkainen sanoo.

2. Paineita testaukselle

Matkailun rajoitusten lieventäminen asettaa koronatestausjärjestelmän koetukselle, arvioi testauskoordinaatioryhmän puheenjohtaja lauantaina.

Mikko Pietilä, koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri sanoi STT:lle, että ruuhkautumisen ja vastausaikojen venymisen riski on olemassa.

– Testausjärjestelmä voi kuormittua eri reittejä. Jos matkailijoiden mukana tulee lisää tautia, niin sairastuneet ja altistuneet vaativat lisää testauksia. Toinen kuormitustekijä on niin sanottu toisen vaiheen testaus, Kumpulainen sanoo.

– Uhka-alueista merkittävä on näytteenotto ja sen kuormittuminen. Myös testauksessa on erilaisia pullonkauloja, kuten laitteisto ja materiaalien saatavuus, jotka voivat vaikeutua, hän arvioi.

Pietilä pitää hyvänä, että uusi toimintamalli tulee käyttöön vasta marraskuussa, mutta ja kiire tulee senkin aikataulun kanssa.

3. Lose-lose-lopputulos?

Hallituksen puntarissa oli vaikeita valintoja terveyden ja turvallisuuden ja toisaalta elinkeinoelämän ja työpaikkojen pelastamisen välillä.

Stm:n kanssa peistä taittanut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) näytti ilmeisen tyytyväiseltä hallituksen päädyttyä rajoitusten kevennyksiin, ja viittasi charter-lentojenkin osalta ratkaisuun.

Mutta lappilaisyrittäjissä on pettyneitä.

Uhkana on, että uudet säännöt eivät juurikaan mahdollista matkailijoiden Suomeen pääsyä, mutta lisäävät riskin rajojen yli tuleville tartunnoille. Näin Lapin kädenojennuksen voi tulkita myös epäonnistumisen riskiksi.

Lapland Hotelsin Vuorentausta sanoo, että hallituksen päätökset pohjaavat vääriin oletuksiin Lapin lomista, sillä tosiasiassa ne ovat usein yli kolme vuorokautta. Pahin ongelma on toisen testin vaatimus Suomen päässä kaikilta tulijoilta.

Laplands Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta pettyi pahoin hallituksen ratkaisuihin.­

Lappilaisyritysten ja sairaanhoitopiirin hallitukselle esittämä oma malli charter-lennoille ja ryhmien tartuntariskien minimoimiselle ei edennyt.

– En näe, miten tämä toinen testi voitaisiin käytännössä toimia. Yhdelle tunturikohteelle voi tulla tuhansia ihmisiä lähekkäisinä päivinä. Emme myöskään tiedä, joutuuko toista testiä odottamaan karanteenissa.

– Laiha lohtu ja entistä sekavampi tilanne.

