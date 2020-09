Veronmaksajat: Näin alkoholin ja tupakan hinnat nousevat ensi vuonna

Kesken olevista budjettineuvotteluista tiedetään ainakin sen verran, että alkoholin ja tupakan verotusta hyvin todennäköisesti kiristetään jälleen.

Tupakan- ja alkoholin verotus kiristyy ensi vuonna. Samalla asuntolainojen korkovähennys pienenee. Ainakin tämän verran ensi vuoden budjetin vaikutuksista suomalaisiin tiedetään, vaikka hallituksen neuvottelut ovat yhä kesken.

Tuloverotukseen ei odoteta suuria muutoksia. Sen sijaan tupakan ja alkoholin verotusta kiristetään jälleen. Samoin asuntolainan korkovähennyksen aleneminen leikkaa asuntovelallisten varoja.

Vuonna 2021 tupakkaveroa on tarkoitus korottaa 50 miljoonaa euroa. Samoin alkoholiveroa korotetaan 50 miljoonaa euroa.

Veronmaksajain keskusliiton laskelmien mukaan veronkorotus todennäköisesti nostaisi pienen keskiolutpullon hintaa kolmella sentillä. Viinipullon hinta taas nousisi 20 eurosentillä ja puolen litran viinapullon hinta taas 40 sentillä.

Alkoholin verotusta on nostettu useaan kertaan vuoden 2004 jälkeen, jolloin alkoholiveroa romautettiin keskimäärin 33 prosentilla. Syynä oli Baltian maiden liittyminen EU:hun ja Suomen määräaikaisten matkustajatuontirajoitusten päättyminen, joiden pelättiin nostavan alkoholin tuontia Virosta.

Alkoholin kulutus on laskenut vuodesta 2007 lähtien, ehkä osittain veronkorotusten ansiosta.

Vuonna 2008 väkevien verotusta nostettiin 15 prosentilla, vuonna 2009 kaikkien alkoholijuomien verotusta taas nostettiin kahteen kertaan 10 prosenttia kerrallaan.

Veroja nostettiin myös vuonna 2012, jolloin esimerkiksi oluen verotus nousi yli vuoden 2003 tason. Alkoholiverotusta kiristettiin tämän jälkeen myös vuosina 2014, 2018 ja edellisen kerran vuoden 2019 alussa.

Oluen alkoholiverotaso on 36,50 senttiä senttilitralta etyylialkoholia ja väkevien alkoholijuomien 48,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia.

Osittain verotuksen takia alkoholi onkin Suomessa 91 prosenttia kalliimpaa kuin Euroopassa keskimäärin.

Myös tupakkaveroa on korotettu viime vuosina, ja nykyisen hallitusohjelman mukaan tupakka- ja nikotiinituotteiden asteittaisia veronkorotuksia jatketaan yhteensä 200 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana.

Sekä tupakka että alkoholi ovat hyviä verotettavia, sillä molemmilla on kiistattomia terveyshaittoja, joiden hoito myös aiheuttaa yhteiskunnalle kuluja. Ne ovat toki myös tulonlähteitä: Vuonna 2019 alkoholiveron kertymä oli 1 482 miljoona euroa ja tupakkaveron 929 miljoonaa euroa.

Antti Rinteen (sd) hallitus jatkoi viime vuonna asuntolainan korkovähennyksen poistamista asteittain vuoteen 2023 mennessä. Alunperin vähennystä alettiin pienentää Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella vuonna 2012.

Tänä vuonna asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on 15 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä viime vuotta vähemmän. Vuonna 2021 vähennyskelpoista on 10 prosenttia ja seuraavana vuonna enää viisi prosenttia koroista.

Nykyisillä matalilla koroilla vaikutus ei kaikkiaan ole kovin suuri, tosin sen merkitys kasvaa lainasumman ja koron kasvaessa.

Esimerkiksi Veronmaksajien mallilaskelmissa 100 000 euron asuntolainalla ja parin prosentin korolla korkovähennyksen verohyöty pienenee ensi vuonna 30 euroa nykyiseen verrattuna.