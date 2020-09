Naantalin kaupunginjohtaja järkyttyi Nesteen päätöksestä: ”Tänään uutinen on musertava”

Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen kertoo puhuneensa pääministerin kanssa, sillä alueelle jalostamon loppu on valtava isku.

Naantalissa tieto Nesteen öljyjalostamon lakkauttamisesta otettiin vastaan apeana. Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen sanoo, että kyseessä oli kaupungin suurin teollisuusalan työllistäjä.

Jalostamo työllistää noin 330 henkilöä. Suurin osa näistä menettää työpaikkansa, kun Neste sulkee kilpailutilanteeseen ja fossiilisten polttoaineiden aiempaa pienempään kulutukseen vedoten vuosikymmeniä toimineen toimipisteen jalostamotoiminnot. Tulevaisuudessa paikalle jää satama- ja rahtitoimintoja.

Nämä työllistävät vain murto-osan kokonaistyövoimasta.

Mutanen ei uskalla arvioida lakkauttamisen aiheuttaman iskun tarkkaa kokoluokkaa, mutta sanoo, että pienelle kaupungille isku on kova. Hopeareunuksena Naantali oli onneksi aiemmin vakavarainen kaupunki, jonka velkataakka oli kohtuullinen.

Koronakriisi on kuitenkin vaikuttanut myös Naantalin kassaan ja Nesteen suunnitelmien myötä vuosittaisia veroeuroja jäisi saamatta huima määrä.

– Nesteellä on tosi iso vaikutus kaupungin yhteisöverotuloihin ja kunnallisverotuloihin, joten kyllä Naantalin verotulot tulevat putoamaan. Taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät, Mutanen sanoo.

Vaikka kaupungilla onkin siis mennyt suomalaiseksi pikkukaupungiksi hyvin, ei lähitulevaisuus näytä valoisalta. Esimerkiksi paperitehtaansa menettäneeseen Jämsään verrattuna kunnan hyvä taloustilanne antaa mahdollisuuksia selvitä iskusta.

– Se lisää kriisinkantokykyä, mutta on itsestään selvää, että Naantalin kokoisen kaupungin on vaikeampi selvitä tällaisesta iskusta kuin isompien kaupunkien.

Taloudellisen iskun lisäksi vaikutuksia on henkilökohtaisemmalla tasolla. Naantalin jalostamo on toiminut paikalla sukupolvien ajan ja moni on tehnyt uransa siellä. Osa ei ole työskennellyt missään muualla, joten turvallisuuden tunteen romuttuminen heilauttelee yhteisöä.

– Päällimmäisenä on ollut alusta asti huoli työntekijöiden ja perheiden tilanteesta. Ei vain heidän toimeentulostaan vaan myös jaksamisesta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden toimialajohtajat alkavat valmistella tukitoimenpiteitä, jos vähennyksiin päädytään. Kaupunki haluaa olla irtisanottavien ja perheiden tukena.

Mutanen kertoo, että välittömästi Nesteen ilmoituksen jälkeen Varsinais-Suomessa päätettiin muutosturvatyöryhmän perustamisesta. Siihen tulee alueen kaupunkien edustus, ely-keskuksen edustus ja koulutuksen järjestäjien edustajia.

Naantalissa aiotaan tukea työnsä menettävien uudelleentyöllistämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Myös Neste on kertonut pyrkivänsä tarjoamaan yt-neuvotteluissa auttamaan irtisanottavia. Osa henkilöistä voi työllistyä Nesteen sisällä muihin tehtäviin.

Mutanen kertoo myös puhuneensa pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa noin puolilta päivin. Marin oli luvannut seurata alueen haasteita ja tarjoamaan tarvittaessa apua seudulle.

Kaupungin toiveissa olisi, että Nesteen toimintoja jäisi Naantaliin mahdollisimman paljon. Kaupunginjohtaja kertoo, ettei kuitenkaan täsmälleen tiedä, millaisia suunnitelmia Nesteellä on.

Mutanen muistuttaa myös, että henkinen jaksaminen on tärkeää vaikeina aikoina. Vaikka Naantaliin ei juuri nyt paistaisikaan aurinko, luottaa hän vielä parempiin hetkiin.

– Myötäelämme kaupunkinakin työntekijöiden ja heidän perheidensä kanssa. Naantali on hyvin yhteisöllinen kaupunki, toivon, että tämä kohdataan yhteisönä ja voidaan jokainen henkilökohtaisesti tukea toisiamme. Tänään uutinen on musertava, mutta pidemmällä aikavälillä haluan valaa uskoa ja toivoa.