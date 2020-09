Nesteen Naantalin pääluottamusmies pelkää 350 työntekijän puolesta: ”Shokkiaamu”

”Periksi ei anneta ennen kuin on kaikki kivet ja kannot käännetty, ja voi olla, että joudutaan menemään aika syvälle eikä siltikään löydy valoa.”

Nesteen Naantalin öljynjalostamon pääluottamusmies Kimmo Aho sanoo yhden sanan.

– Shokkiaamu.

– Shokki se oli, kun aamulla sen kuulin palaverissa.

Aho itse istui kasvokkain jalostamon johdon kanssa, vaikka osa palaverin osallistujista olikin etäyhteyden päässä koronan vuoksi.

– Nykypalavereissa ei paljon ihmisten tuntoja pysty aistimaan, kun ollaan luurit päässä, kuka missäkin, Aho kertoo.

Eikä mene tarkemmin palaverin tunnelmiin.

– Meillä on täällä 350 hengen porukka, miesvoittoinen, mutta naisiakin on joitakin. Ikäluokkia on siirtynyt eläkkeelle ja lisää pitäisi saada, jos toiminta jatkuu, mutta eihän tämä hyvältä näytä, Aho miettii.

– Keski-iästä en osaa sanoa, kyllä nuorempaa väkeäkin on tullut tekemään työuraansa Nesteellä.

Aho ei usko, että korvaavia töitä löytyisi helposti lähiseudulta.

– Tämä on oma erikoisosaamisensa, eikä noita jalostamoita oikein ole, Aho muistuttaa.

Porvoossa on Nesteen toinen jalostamo.

– Periksi ei anneta ennen kuin on kaikki kivet ja kannot käännetty, ja voi olla, että joudutaan menemään aika syvälle eikä siltikään löydy valoa.

– Pakko se on yrittää ja uskoa, että löytyisi joku muu ratkaisu, Aho sanoo.

Täydellisestä yllätyksestä ei voi puhua.

– Jos monta kuukautta lentokoneet makaavat enemmän maassa kuin taivaalla, niin kyllähän siitä joku käry tuli, että jotain vaikutuksia täytyy tulla.

– Mutta ei nyt sentään, että koko jalostamo lopetetaan, Aho lisää.

– Vaikka sitä onkin itse kukin pelännyt jo vuosikymmeniä. Se on ollut sellaisena ei toteutuneena pelkona.

Nyt pelko astui konkreettisesti sisään jalostamoon. Eikä se ole enää pelko, vaan uhka. Aho toivoo parasta, vaikka usko on kovilla.

– Meidän jalostamo on pieni paja, mutta porukkahenki on hyvä ja nähdään, että meillä olisi Nesteelle vielä paljon annettavaa.

Ahon puheen taustalta kuuluu säännöllisesti toistuva erikoinen ääni. Se ei lähde kuitenkaan öljynjalostamon koneista.

– No, tavallaan öljyä siinäkin pumpataan, dieseliä, Aho sanoo.

– Autoni käy, kun puhelin ei meinaa toimia muuten ollenkaan.

Nesteen Naantalin jalostamo aloitti toimintansa vuonna 1957 ja oli Suomen ensimmäinen.