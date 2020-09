Etla loivensi arviotaan Suomen talouden koronasukelluksesta: ”Epidemia on pysynyt odotettua paremmin hallussa”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on loiventanut selvästi arviotaan Suomen talouden sukelluksesta tänä vuonna.

Etlan tänään julkaistun päivitetyn suhdanne-ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote (bkt) supistuu tänä vuonna 4,5 prosenttia koronaviruspandemian takia. Toukokuussa tutkimuslaitos arvioi Suomen bkt sukeltavan 8,0 prosenttia.

– Nostimme kasvulukua, koska epidemia on pysynyt Suomessa odotettua paremmin hallussa. Myös kansainvälinen kysyntä on elpymässä keväällä odotettua nopeammin. Juhlan aiheita on kuitenkin niukasti, sillä Suomen jälkisyklinen talous on kohtaamassa vaikean syksyn ja talven, sanoo Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus tiedotteessa.

Ensi vuonna bkt kääntyy Etlan mukaan 3,2 prosentin kasvuun. Tätä ennustetta Etlan heikensi aiemmin ennustetusta 4,0 prosentin kasvusta. Vuodelle 2022 Etla ennustaa 1,9 prosentin kasvua.

Etlan mukaan talouden supistuminen on seurausta samanaikaisesta kotimaisen ja globaalin kysynnän heikkenemisestä sekä tuotantoketjujen häiriintymisestä. Ensi vuoden talouskasvua nostaa erityisesti yksityisen kulutuksen elpyminen.

Suurimmat riskit ennusteessa liittyvät Etlan mukaan koronaviruspandemian kiihtymiseen uudelleen Euroopassa, mikä voi johtaa uusiin talouden sulkutoimiin.