”Yhdellä sähköpostilla katosi 350 000 euroa”

Tuplatestaus on myrkkyä, toteaa Visit Ylläksen toimitusjohtaja.

Hallituksen perjantainen päätös matkailurajoitusten höllentämisestä ei poistanut yrittäjiltä huolta Lapissa.

Brittivoittoinen joulumatkailu on yhä epävarmaa, toteaa Kolarin Äkäslompolossa toimivan ohjelmapalveluyritys Konijänkän yrittäjä Miriikka Areva. Esimerkiksi matkanjärjestäjä Inghams ei ole peruuttanut varauksia, muttei myöskään ole maksanut ennakkomaksuja.

– Voi olla, ettei tule joulua, sanoo Areva.

Ohjelmapalveluyritys Konijänkän asiakkaista valtaosa on ulkomaalaisia ja jouluna lähes pelkästään brittejä. Matkanjärjestäjät eivät yrittäjä Miriikka Arevan mukaan ole vielä peruneet varauksiaan, mutteivät myöskään maksaneet ennakkomaksuja.­

Koronakriisin takia yritys on joutunut vähentämään hevosten määrää lähes puoleen. Kotimaan matkailijat ovat paikanneet ratsastusta ja poro- sekä huskyajeluita järjestävän yrityksen tilannetta kesän ja alkusyksyn aikana. Areva toivoo, että suomalaisia kiinnostaisi entistä enemmän myös talviohjelmat.

– Yksittäisiä kotimaisia matkailijoita on mukava palvella, mutta on eri asia, minkä kokoista liiketoimintaa heidän varaansa voi rakentaa, Areva sanoo.

Arevan mukaan moni kesällä käyneistä suomalaisista asiakkaista oli Lapissa ensimmäistä kertaa ja uskoi tulevansa myös talvella.

Matalasuhdanteita koettu ennenkin

Lapin matkailuun tulee ainakin kahden vuoden hiljainen jakso koronavirus­pandemian takia, arvioi Äkäslompolossa matkamuistomyymälää pitävä yrittäjä Pirjo Hasa.

Saderintama on huuhdellut ruskamatkailijoita sisätiloihin, joten Hasalla riittää tekemistä. Hasan yrityksen asiakkaista hieman yli puolet on ulkomaalaisia. Neljä vuosikymmentä myymälässä töitä tehnyt Hasa muistaa, että Lapin matkailun matalasuhdanteita on ollut ennenkin.

– Myymälät on pidetty tietoisesti kotimaisia ja ulkomaalaisia asiakkaita houkuttelevana. Kesä ja syksy olisivat synkkiä, jos kotimaisia matkailijoita ei olisi ollut, sanoo Hasa

Mailan Putiikin yrittäjä Pirjo Hasa palveli ruskamatkailijoita yrityksensä Äkäslompolon myymälässä Kolarissa.­

Keväällä myös Hasa joutui sulkemaan myymälän, koska matkailijoita ei ollut liikkeellä.

Hallituksen toimiin Hasa on ollut tyytyväinen.

– Suomesta on lähtenyt maailmalle viesti, että täällä on vähän tartuntoja. Ihmiset ovat varovaisia, ja matkailun elpymisessä menee useampi vuosi, sanoo Hasa.

”Yhdellä sähköpostilla katosi 350 000 euroa”

Hallituksen perjantaina höllentämät matkustusrajoitukset ja etenkin 72 tunnin maassaolon jälkeen pakollinen toinen koronatesti ovat Ylläksen alueelle edelleen hankala yhtälö, toteaa Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

– Ylläksellä keskimääräinen viipymä on 4,7 vuorokautta. Täällä on tehty vuosia töitä viipymän pidentämiseksi, koska matkailun kestävyyden näkökulmasta on parempi, mitä pidempään matkailija alueella on. Tuplatestaus on myrkkyä, sanoo Haarma.

Haarma suhtautuu epäillen mahdollisuuksiin järjestää laajoja joukkotestauksia Lapissa. Varsinkin pienten toimijoiden resurssit testauttaa asiakkaitaan ovat rajalliset.

– Jos täysi hotelli, 5–7 bussillista matkailijoita, lähtee Kolarin terveyskeskukseen testeihin, onko siellä kapasiteettia? Haarma pohtii.

Ryhmämatkoissa testaamista voidaan Haarman mukaan teoriassa hallita, mutta yksittäiset matkailijat eivät Haarman mukaan menisi testeihin.

Hallituksen venynyt päätöksenteko on jo vienyt alueen yrittäjiltä suuria varauksia.

– Viime viikolla paikallisen keskikokoisen toimijan iso ryhmä perui tulonsa. Yrittäjän tuloista katosi yhdellä sähköpostilla 350 000 euroa, sanoo Haarma.

Tällä hetkellä esimerkiksi Saksan tartuntojen ilmaantuvuusluku on alle hallituksen perjantaina päättämän raja-arvon. Ylläksellä saksalaiset ovat vasta neljänneksi tai viidenneksi yleisimpiä talvimatkailijoita. Tärkeimmät matkailumaat alueella ovat Britannia, Ranska ja Sveitsi. Raja-arvon alittavista maista Suomeen saa matkustaa ilman koronatestiä ja karanteenia. Ilmaantuvuusluvut elävät epidemiatilanteiden mukana, joten niiden perusteella harvat varaavat matkoja.