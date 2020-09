Tässä ovat talouden kohtalonkysymykset, joihin budjettiriihessä pitäisi saada vastauksia

Budjettiriihi alkaa maanantaina. Ainakin näistä asioista siellä pitää tehdä päätöksiä tai löytää kompromissi.

Hallitus aloittaa maanantaina budjettiriihen, jossa sen on otettava kantaa moniin kiperiin kysymyksiin. Työllisyys ja talous nousevat isosti esiin. Se ei ole yllättävää, sillä hallitusohjelmassa lukee, että työllisyysasteen nousu on tulopohjan keskeisin yksittäinen elementti.

Korona sotki monta asiaa perusteellisesti. Kysyimme ekonomisteilta, millaisista asioista budjettiriihessä on saatava aikaan päätöksiä. Mitkä ovat Suomen talouden ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin kannalta nyt kohtalokkaita kysymyksiä?

Vastauksia on paljon. Silmiinpistävää on, että kaikki toivovat hallituksen löytävän ratkaisuja. Hallituskriisiä ei halua kukaan. Yhden haastateltavan mukaan hallituskriisi olisi ”pirullinen sotku”.

Kohtalonkysymykset ovat tässä:

Työllisyys

1. Hallituksen on tehtävä päätöksiä työllisyydestä, koska se on moneen kertaan sanonut, että budjettiriihessä on tiedossa, mistä tulee ainakin laskennallisesti 30 000 työpaikkaa.

2. Työllisyydestä halutaan konkreettisia päätöksiä. Valtiovarainministeriö selvitti virkamiestyönä mahdollisia työllisyyttä lisääviä toimia. Ne esiteltiin elokuussa. Hallitukselta odotetaan selviä kantoja, mitkä VM:n esityksistä kelpaavat ja mitkä eivät. Siltä osin kuin ne eivät kelpaa, mitä tilalle?

3. Eläkeputken kohtalo. Tukitaanko se vai ei. Nykyisellään usein katsotaan, että irtisanomiset kohdistuvat ihmisiin, joiden ajatellaan pääsevän eläkeputkeen. Eläkeputken tukkiminen tuntuu houkuttelevalta, koska sille pystytään laskemaan työllisyysvaikutukset. Työmarkkinaosapuolilla on asiasta hyvin erilaisia näkemyksiä.

4. On myös näkemyksiä, että Sdp ja keskusta voisivat saada aikaan kompromissin, jossa muutetaan sekä eläkeputkea että kotihoidontukea ja perhevapaajärjestelmää. Näin molemmat puolueet joutuisivat joustamaan jostain itselleen tärkeästä, mutta vaikutus työllisyyteen olisi hyvä. Jos tämä toteutuu, olisi onnistuttu tekemään rakenteellinen muutos.

5. Työttömyysturvan porrastaminen. Tarkoituksena on se, että ihminen alkaa hakea entistä aktiivisemmin töitä, kun tuet pienenevät. Kun puhutaan ”keppi ja porkkana” -vaihtoehdoista, porrastus on keppi. Se pakottaa toimimaan tai edut heikkenevät.

Syrjäytymisen ehkäisy

6. Korona aiheutti sen, että lomautukset kasvoivat keväällä räjähdysmäisesti ja pelkona on, että osa niistä muuttuu irtisanomisiksi. Ihmisiä jää työttömäksi. Hallituksen pitäisi nopeasti löytää keinot, joilla ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyttä.

7. Etäkoulu pudotti osan oppilaista kokonaan pois koulumaailmasta. He, joilla oli ennestään vaikeaa, saattoivat menettää otteensa arjesta kokonaan. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi pitää tehdä kaikki mahdollinen. On karmivaa, jos korona-aika syöksi nuoria vuosikymmeniä kestävien ongelmien tielle.

Kilpailukyky ja verotus

8. Onko Suomi sellainen paikka, että tänne kannattaa investoida? Millaisen viestin hallitus aikoo yrityksille antaa? Tähän kytkeytyvät monet aikaisemmin esitellyt työmarkkinakysymykset.

9. Millaista on yritysten ja niille elintärkeiden asioiden verotus? Kun yritys miettii, mihin se investoi ja missä tehtaita pidetään auki, se ottaa huomioon valtavan määrän asioita. Tästä paras esimerkki viime ajoilta on UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemissuunnitelma.

10. Yritykset tarvitsevat näkymän pitkälle eteenpäin. Onnistuuko hallitus linjaamaan niin, että yritykset uskovat linjan pitävän? Korona itsessään tuo jo valtavasti epävarmuutta. Hallitukselta tarvitaan nyt selvä linja ja sille perustelut.

Yritysten kilpailukyky on Suomelle tärkeää. Vientiyritysten pitää pärjätä maailmanmarkkinoilla.­

11. Yritysverotus ja mitä sille tapahtuu? Osa vastaajista näkee, että verotus ei ainakaan voi kiristyä.

12. Listaamattomien yritysten verokohtelu. Tämä on ikuisuusaihe. Osa vastaajista sanoo, että riskinoton pitää olla kohtuullisen kannattavaa. Parhaimmillaan pk-yritysten pitäisi pärjätä Suomen lisäksi maailmalla. Kaikki eivät tähän tietenkään pysty, mutta verokohtelun pitäisi olla sellainen, että se kannustaa kokeilemaan. Mitä useampi yritys pääsee maailmanmarkkinoille, sen parempi Suomelle.

13. Mitä tehdään koronatuille? Alkuun oli perusteltua, että mahdollisimman suuri osa yrityksistä pelastetaan. Tuntuisi vaikealta, että esimerkiksi matkailualan annetaan tuhoutua. Mutta miten pitkään tukemista jatketaan? Miten varmistetaan, että tuet menevät oikeille yrityksille, eikä niin sanotusti elinkelvottomia yrityksiä tekohengitetä?

Koulutus

14. Tutkimukseen, kehitykseen ja koulutukseen kannattaisi nyt laittaa rahaa. Osa vastaajista on sitä mieltä, että tämän parempaa hetkeä ei tule, koska nyt velkaantuminen sallitaan. Koulutuksen kurjistuminen näkyy niin yhteiskunnassa kuin yrityksissä pitkään.

Suomalaiset ovat varsin hyvin koulutettuja. Siitä kannattaa pitää kiinni.­

15. Oppisopimusjärjestelmä pitäisi saada toimimaan. Sillä pystyttäisiin ehkäisemänä myös syrjäytymistä, koska oppisopimus voisi toimia niillä nuorilla, jotka eivät syystä tai toisesta mene kouluun. Tästä ollaan laajasti samaa mieltä. Kun mennään yksityiskohtiin ja siihen, minkä verran oppisopimuskaudelta maksetaan palkkaa, erimielisyyttä on runsaasti.

16. Oppivelvollisuuden pidentäminen. Osa vastaajista katsoo, että se olisi pitkän aikavälin kannalta hyväksi, koska se tukee työllisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Ajatus on, että yhä suuremmalla osalla työmarkkinoille tulevista on toisen asteen koulutus.

Sote

17. Ikuisuuskysymys. Sote-lakeja on tulossa syksyn aikana jälleen kerran eduskuntaan. Niistä on hyvin erilaisia näkemyksiä sen mukaan, mikä on vastaajan taustaorganisaatio. Yhdestä asiasta ollaan samaa mieltä. Sote pitää saada aikaiseksi.

Ilmasto

18. Varsin selvänä pidetään, että ilmastoasioista tulee päätöksiä. Kukaan ei tarkemmin sano, millaisia toimia he täsmälleen odottavat.

Ennustettavuus

19.Tätä juttua varten haastatelluista ekonomisteista kukaan ei toivo uusia vaaleja. Kaikki haluavat ennustettavuutta. Puhutaan siitä, että hallituksella on tietyissä asioissa poliittinen pakko saada aikaan päätöksiä. Vaalit toisivat lisää sekavuutta koronan jo muutenkin sekoittamaan tilanteeseen. ”Olisi pirullinen sotku”, sanoo yksi haastatelluista. ”Olisi raskas lisäharjoitus” sanoo toinen. Ongelma on, että kuten usein ennenkin, edelliseltä kaudelta on puolin ja toisin aika paljon hampaankolossa. Osa ekonomisteista on sitä mieltä, että asiakysymykset jäävät liikaa sivuun, kun keskitytään maksamaan vanhoja kalavelkoja.

Juttua varten on haastateltu Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajaa Aki Kangasharjua, SAK:n pääekonomistia Ilkka Kaukorantaa, Nordean pääekonomistia Tuuli Koivua, Finnveran pääekonomistia Timo Lindholmia, Säästöpankkiryhmän pääekonomistia Henna Mikkosta, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajaa Elina Pylkkästä ja Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomistia Penna Urrilaa.