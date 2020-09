Kuvat: Alvar Aallon suunnittelema toimisto remontoidaan asuintaloksi – asunnot varattiin 2 tunnissa ja 100 on jonossa

Alvar Aallon suunnittelemaan 50-luvun toimistotilaan on tulossa asuntoja. Toimistotiloja on viime vuosina muutettu pääkaupunkiseudulla asunnoiksi.

Newil & Baun toimitusjohtaja Petri Heikkilä Insinööritalon parvekkeella. Ylimpään kerrokseen on tulossa koko kerroksen kattava huoneisto.­

Pääkaupunkiseudulla on noin miljoona neliötä toimistotiloja tyhjillään. Monet työnantajat haluavat toimiston mieluummin moderniin rakennukseen kuin vuosikymmeniä vanhaan.

Toimistotiloja onkin muutettu viime vuosina asunnoiksi, ja yksi tulevista muutoskohteista on arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema niin sanottu Insinööritalo Helsingin Punavuoressa.

1950-luvulla rakennettuun taloon tulee 18 asuntoa, joista yksi kattaa koko ylimmän kerroksen.

Muutostyöt aloitetaan lokakuussa, ja kiinnostus asuntoihin on ollut kova.

– Asunnot varattiin kahdessa tunnissa loppuun, ja lähes sata ihmistä on jonossa, kertoo rakennuttajan Newil & Baun toimitusjohtaja Petri Heikkilä.

Heikkilä uskoo, kiinnostuksen taustalla on se, että muutostöiden suunnittelu on ollut kokonaisvaltaista ja yksityiskohtaista ja siinä on otettu huomioon talon identiteetti.

– Moni kokee, ettei se ole vain yksi toimistosaneeraus muiden joukossa.

Muutostyöt Insinööritalossa alkavat lokakuussa ja kestävät noin vuoden. Rakennus on suojeltu.­

Heikkilä uskoo, että koronapandemian oppien myötä etätöiden tekeminen lisääntyy tulevaisuudessa ainakin jonkin verran ja että sillä on vaikutusta siihen, millaisia asuntoja ja toimistotiloja tulevaisuudessa tarvitaan.

Newil & Bau on varsin uusi yritys, joka rakennuttaa seuraavaksi uudisrakennuksen Helsingin Lehtisaareen. Sinne on tulossa erikseen etätyötila asukkaille.

– Meidän pitää miettiä, miten talo muodostaa kokonaisuuden asukkaille eikä niin, että se on vain yksi asunto kerrostalon sisällä.

Alvar Aallon arkkitehtitoimisto toimi Insinööritalossa ennen kuin sen oma rakennus valmistui Munkkiniemeen.­

Heikkilän mukaan yhtiö keskittyy kaupunkiasumiseen, ja tarkoitus on tulevaisuudessakin tehdä sekä uudisrakennuksia tyhjille tonteille että saneerauksia.

– Me uskomme kaupunkiasumiseen, kaupunkimaiseen elämäntapaan ja sen moninaisiin hyötyihin. Uskomme siihen, että kaupunkirakennetta pitäisi tiivistää ja asumiseen pitäisi kaavoittaa lisää keskustaan ja sen läheisyyteen.

Kaavoittamisen byrokratia on hänen mielestään helpottanut viime vuosina.

– Ydinjuttu on se, että sen pitäisi olla todella joustavaa ja ihmistä lähellä.

Toimistotilojen muuttaminen asunnoiksi edellyttää rakennukselta hyvän sijainnin lisäksi esimerkiksi riittävää huonekorkeutta ja sopivaa runkosyvyyttä, Heikkilä sanoo.

– On paljon kiinnostavia kohteita, jotka soveltuisivat hyvin asunnoiksi.

Insinööritalo sijaitsee Helsingin Punavuoressa, Ratakatu 9:ssä. Vuonna 1997 tuhopoltto vaurioitti taloa.­

Koronapandemian iskettyä on uutisoitu siitä, että kiinnostus muuttaa kauemmas kaupunkien keskustoista olisi lisääntynyt.

Heikkilä uskoo, että muuttoliike maalta kaupunkeihin jatkuu myös tulevaisuudessa.

– Jos katsoo isoa kuvaa ja sitä, millä intensiteetillä palvelujen käyttö on palautunut sitä mukaan kun rajoituksia purettu, on nähtävissä, että kaipuu palvelujen äärelle ja sosiaaliseen kanssakäymiseen on ihmisillä suuri.

Hän huomauttaa, että keskusta-asuntojen hinnat ovat nousseet myös korona-aikana.