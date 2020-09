Levin mökki­välittäjä hallituksen päätöksestä: ”Lapissa on edessä kylmä talvi”

”Tilanne on katastrofaalinen.”

Kittilän Levin alueen suurin mökkien välittäjä Visit Levi tuli torstaina iltamyöhällä ulos pettyneellä lehdistötiedotteella sen jälkeen, kun hallitus oli kertonut aikovansa lieventää matkailurajoituksia Suomeen niin, että tartuntojen ilmaantuvuusluvuksi asetettaisiin 25 tartuntaa sataatuhatta henkeä kohden.

”Hallituksen päätös ei vielä ratkaise Lapin charter-matkailun ongelmia”, kuuluu viesti.

Samalla viitattiin EU-komission viime perjantaiseen paljon lievempään suositukseen ja tavoitteeseen pitää ”yhteisöt elossa ja elinvoimaisina”.

Komissio ei rajoittaisi vapaata liikkuvuutta, mikäli tautitapausten määrä on alle 50 sataatuhatta henkeä kohden edellisten 14 vuorokauden aikana tai positiivisten testien määrä olisi korkeintaan kolme prosenttia testatuista.

Lisäehtona oli, että lähtömaassa tehdään viikoittain yli 250 testiä sataatuhatta asukasta kohden.

”Ymmärrämme lähtömaan testauksen tärkeyden, mutta tuplatestaus lähtö- ja kohdemaassa ja mahdollinen karanteeni tai testipakko kohdemaassa käytännössä estää monen matkailijan joulumatkailun Lappiin”, Visit Levi toteaa.

”Huolemme on myös, että useassa Euroopan maassa testiin ei pääse julkisen terveydenhuollon kautta ilman oireita tai altistumisepäilyä. Yksityisen terveydenhuollon kautta hoidettuun satoja euroja maksavaan testaamiseen ei ole monella perheellä varaa.”

Leviläiset pelkäävät, että matka Suomeen jää silloin tekemättä.

”Terveysturvallinen matkailu on meille ensisijainen tavoite. Kansainväliset lomailijat voidaan kuitenkin viedä meiltä liian rajoittavalla päätöksellä”, sanoo Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari tiedotteessa.

Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.­

Laskelman mukaan jopa kaksi kolmasosaa Lapin matkailuyrityksistä saa yli puolet liikevaihdostaan ulkomaisilta lomailijoilta.

Niinpä: "Tilanne on katastrofaalinen alueen tapahtuma- ja aktiviteettiyrityksille. Hallituksen hallituilla rajoitteilla olisi yhä mahdollista pelastaa tuhansia työpaikkoja. Tämän päätöksen jäljet tulevat näkymään suomalaisessa yhteiskunnan pitkään”, toteaa Levin Ohjelmapalvelut Ry:n puheenjohtaja Ilkka Soinu samassa tiedotteessa.

Kittilän työttömyys oli huhtikuussa 2019 noin 8%, huhtikuussa 2020 lähes 28%.

Leviläisten ennusteen mukaan 60 % Lapin matkailuyrittäjistä ei jatka toimintaansa kymmentä kuukautta pidempään, jos ulkomaisia asiakkaita ei tule riittävästi talvikaudella 2020–2021.

Silloin työttömien määrä kasvaa matkailualalla nopeasti yli 4 000 hengellä ja arviolta noin 160 yritystä eli 200 toimipaikkaa menee konkurssiin kesäkuun 2021 loppuun mennessä.

Kivisaari viittaa työhön, jota talvesta elävä Lappi on tehnyt ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi, ja joka on nyt ”vaarassa huuhtoutua pois”.

Lapin matkailu on koronan vuoksi palannut vuoden 1995 tasolle, ajassa neljännesvuosisata taaksepäin.

Työ- ja elinkeinoministeriön arvioiden mukaan palautuminen viime vuoden tasolle voi kestää vähintään vuoteen 2023 saakka.

”Siinä ajassa moni perhe on köyhtynyt ja moni kunta on joutunut supistamaan harrastustarjontaa, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tasoa ja monia muita palveluita. Lapissa on edessä kylmä talvi”, tiedote päättyy kolkosti.