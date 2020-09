Tapahtuma-alan yrittäjä: ”Tämä vuosi on jo alkaa olla menetetty, se on kylmä fakta”

Tapahtumabisneksen yrittäjät valtion ohjeistusta ja sääntelyä. Heidän mukaansa alan merkitystä ja toimintaa ei ymmärretä.

Jopa puolet ohjelmapalvelualan yrityksistä arvioi olevansa konkurssissa kuuden kuukauden kuluttua, selviää Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsenkyselystä.

Lisäksi noin 70 prosenttia jäsenyrityksistä arvioi liikevaihtonsa alenevan vähintään 30 prosenttia syys–joulukuussa.

– Meidän kalenterimme näyttää aika lailla tyhjää, toteaa No Fear Agency & Promotion yhtiön toimitusjohtaja Vesa Ristimäki.

– Meidän yhtiön toiminta loppui käytännössä maaliskuun puolivälissä. Peruutuksia tuli yli kesän, eikä uusia ole tullut, koska on täysin ymmärrettävää, ettei tilaisuuksia uskalleta nyt järjestää. Liikevaihdosta tippuu tänä vuonna 90 prosenttia, se tiedetään jo nyt aika tarkalleen.

Tapahtumateollisuus ry laskee, että alan koko Suomessa on 2,35 miljardia euroa.

Vesa Ristimäen mukaan valtion tuissa ei ole otettu huomioon muun muassa tapahtuma-alan tulojen ajoittumista kesälle ja syksylle.­

Ristimäen mukaan valtiolta ei tapahtuma-alalle ole helpotuksia tullut sen jälkeen, kun suurten tilaisuuksien järjestäminen kiellettiin.

– Tapahtumia ei ole saanut järjestää ollenkaan, tai sitten niin pienellä kapasiteetilla, ettei se ole kannattavaa, Ristimäki sanoo.

– Vielä hankalamman tästä tilanteesta tekee se, että ei ole mitään varmuutta siitä, milloin liiketoiminta taas käynnistyy. Alalla puhutaan yleisesti, että tämä vuosi alkaa olla kokonaan menetetty, se on kylmä fakta.

Samaa mieltä on Janne Salminen Helsingin Helsingin Tapahtumatuotannosta.

– Monien kumppanien kanssa on sovittu, että palataan asiaan ensi keväänä, Salminen sanoo.

Ja vaikka koronaepidemia loppuisi yllättäen huomenna, se ei välttämättä heti auttaisi tapahtuma-alan yrittäjiä.

– Alaa ei oikein ymmärretä. Ei tapahtuma ala vain siitä, kun artisti tulee sisään, vaan taustalla on kuukausien työ, Ristimäki sanoo.

Järjestelyihin kuuluu esimerkiksi konserttipaikan varaus, tapahtuman järjestelyjen suunnittelu, ja myös lippujen myyntiin on varattava pari, kolme kuukautta.

– Usein puhutaan puolen vuoden valmisteluajasta. Syksyn tapahtumat peruttiin viime keväänä, kertoo Salminen.

Esimerkiksi Salmisen yritys tekee itse tapahtumien järjestämisen lisäksi muun muassa tapahtumien tilasuunnittelua ja 3d-visualisointeja.

Hänen mukaansa koronarajoitusten lisäksi tapahtuma-alalle hallaa tekee myös epidemiaa seuraava talouden epävarmuus.

– Tapahtumien järjestämiseen vaikuttavat myös yt-neuvottelut. Yritykset eivät usein halua järjestää juhlia, jos samalla pyritään säästöihin vähentämällä väkeä.

Salmisen mukaan vaikeimmassa asemassa todennäköisesti ovat monet alan freelance-työntekijät, joista osa joutuu todennäköisesti vaihtamaan alaa. Parhaiten taas menee Salmisen mukaan niillä, jotka ovat järjestämässä virtuaalisia tapahtumia.

Yrittäjät arvostelevat alan tukikäytäntöjä.

– Valtion tuet on suunniteltu kulttuurialan pienyrittäjän kannalta todella huonosti, sanoo mentalisti Pete Poskiparta.

– Suurimmalla osalla esiintyvistä taiteilijoita on alv 0, ja on vasta vuoden ollut mahdollista saada alv 10 prosenttia. Suurin osa arvostaa helppoutta eikä ole siksi liittynyt. Yksi valtion tukimuoto on, että palautetaan alveja alkuvuodelta, mutta mitä se meitä hyödyttää?

–Tällä alalla on poikkeuksellisen paljon pienyrittäjiä, joilla ei ole toimitiloja tai hälytyslaitekuluja, joita valtio maksaa, arvostelee mentalisti Pete Poskiparta valtion tukia.­

Ristimäki huomauttaa, että tukien myöntäminen alkuvuoden tulojen perusteella ei vastaa tapahtuma-alan koko vuoden menetyksiä, sillä kevät on yleensä alan hiljaisinta aikaa.

– Liikevaihdon piikit ovat kesällä, lisäksi syksyllä on paljon esimerkiksi yritystapahtumia, Ristimäki sanoo.

Arvostelua saavat myös sekavina pidetyt ohjeet.

– Lentokoneissa saa istua kuin sillit suolassa, mutta tapahtumiin saa osallistua vain puolet tai kolmasosa väestä, Ristimäki ihmettelee.