Oululainen Ekamarket haastoi keväällä ruokajätit kotiinkuljetuksilla – päätyi konkurssiin: ”Erittäin kannattamatonta liiketoimintaa”

Ruuan kotiinkuljetusta laajennettiin vasta huhtikuussa Oulusta Helsinkiin.

Kolme vuotta sitten toimintansa käynnistänyt oululainen ruokaverkkokauppa Ekamarket.com on hakeutunut konkurssiin. Toiveikkaissa tunnelmissa ruuan kuljetuksia keväällä laajentanut yritys ei sijoittaja Paavo Vasalan mukaan ole osoittautunut kannattavaksi.

Vasalan kokemuksen mukaan ruuan kotiinkuljetus ei ole eikä tule olemaan kannattavaa harvaan asutussa Suomessa.

– Ruokaverkkokauppa osoittautui olevan Suomessa erittäin kannattamatonta ja tappiollista liiketoimintaa, eikä lisäsijoitusten merkitseminen yhtiöön ollut taloudellisesti perusteltua, kun selvisi, miten heikosta toimialasta on kyse. Yhtiön osakkailla siis loppui usko tähän liiketoimintaan, Vaala selvittää.

Ekamarket.com on perustettu Oulussa kolmisen vuotta sitten. Huhtikuussa 2020 se laajeni Helsinkiin, missä ruokaverkkokaupan toimitusketju rakennettiin Oulussa tehtyjen pilottien avulla.

Monelle suomalaiselle Eka-market tarkoitti aikoinaan valtakunnallista E-liikkeen tavarataloketjua. Ensimmäinen Eka-market perustettiin Helsingin Kannelmäkeen nykyisen kauppakeskus Kaaren paikalle vuonna 1973.

Hypermarketketjun nimi tuli yhdistelmästä Elanto ja Kannelmäki. Ketju uudistettiin 1990-luvulla ja liikkeiden nimet vaihtuivat Euromarketeiksi.

Ekamarket.com Oy on asetettu Oulun käräjäoikeudessa konkurssiin 9.9.2020. Vasala on ollut mukana yrityksessä sijoittajana. Hän arvioi, että ruokaverkkokaupan volyymit jäävät Suomessa niin pieniksi, ettei tavaran käsittelyä kannata automatisoida ja siksi se säilyy kauppiaan kannalta käsityövaltaisena.

– Ruokaverkkokauppa on ollut tappiollista julkisten tietojen perusteella niin S-ryhmälle, Keskolle kuin yli 10 vuotta toimineelle Kauppahalli24:lle. Tyytyväisiä asiakkaita on tullut lisää kaikille, myös Ekamarket.com Oy:lle, mutta samassa suhteessa kasvavat myös tappiot, hän perustelee näkemystään.

Kuluttajat ovat olleet kuljetuksiin tyytyväisiä. Vasala on silti epävarma kasvaako liiketoiminta koskaan niin paljon, että se kannattaisi.

– Kyse on nin sanotusta ”last mile” -liiketoiminnasta, mikä edellyttää isoa populaatiota pienellä alueella, kuten esimerkiksi Soul tai Lontoo, jossa toiminta on kannattavaa kun volyymit ovat suuria. Nykyisellään ruokaverkkokauppaa tuskin voidaan saada kannattavaksi Suomessa.

Kannattavuutta parantaisivat Vasalan mielestä ruoka- ja päivittäistavaraketjun rakenteen sekä logistiikan toimintamallin uudistaminen.

– Itsenäisenä ja riippumattomana toimijana brittiläinen Ocado on tästä hyvä esimerkki. Mutta Suomessa tämä tuskin onnistuu, koska maa on pieni ja harvaan asuttu. Suomessa kaupan yleiset rakenteet ovat perinteikkäät, joten on vaikea nähdä, että muutoksia tapahtuu pitkään aikaan tässä suhteessa, Vasala pohtii.