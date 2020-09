Asumisen hinta hipoo Tampereella jo Helsinkiä, Oulu suurista edullisin – katso oman kuntasi tilanne tästä!

Kiinteistöliiton vertailussa yhteensä 59 kuntaa. Ero Kempeleen ja Rovaniemen välillä lähes 50 prosenttia.

Kiinteistöliiton vuotuinen Indeksitalo-vertailu kertoo asumisen kallistuneen viimeisen vuoden aikana maltillisesti. Kymmenen suurimman kaupungin listalla merkittävin muutos on Tampereen nousu Turun ohi toiseksi kalliimmaksi asuinpaikaksi.

Vertailu kertoo kuukausittaisista asumiskustannuksista yhtä neliömetriä kohden. Mukaan lasketaan kiinteistöverojen lisäksi mukaan muut voimassa olevat maksuperusteet ja hinnat.

Erot ovat enimmillään hurjat. Kaikkiaan vertailussa on mukana 59 kuntaa, joista asuminen on halvinta Kempeleessä: 2,17 euroa per neliö. Kalleimmassa kunnassa, Rovaniemellä, vastaava summa on liki 50 prosenttia suurempi: 3,14 euroa.

Vuosi sitten ero oli vielä suurempi, sillä Kempeleessä maksut ovat nousseet 0,02 euroa, Rovaniemellä laskeneet 0,04 euroa.

Helsingissä asuminen viime vuotta halvempaa

Helsinki on suurista kaupungeista yhä ykkönen. Pääkaupungissa neliökohtaiset asumiskustannukset laskivat viime vuoden 3,07 eurosta 3,03 euroon lähinnä kaukolämmön halpenemisen vuoksi.

Viime vuonna kakkosena ollut Turku (nyt 2,84) on pudonnut suurten kaupunkien kalleuslistalla neljänneksi neljä senttiä kallistuneen Tampereen (2,89) ja Jyväskylän (2,86) kiilattua ohi. Suurten kaupunkien keskiarvo on 2,77 euroa.

Tamperetta enemmän kustannukset kasvoivat suurimmista kaupungeista Kuopiossa ja Porissa.

Maltillista kasvua oli myös suurista kaupungeista huokeimmissa eli Vantaalla ja Oulussa. Asuminen Oulussa on neliötä kohden liki 60 senttiä edullisempaa kuin Helsingissä.

Kustannusten nousu maltillista

Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna keskimäärin viime vuotta maltillisemmin. Muun muassa kaukolämmön, vesihuollon ja kiinteistöveron muodostamia kustannuksia seuraavassa Indeksitalo-vertailussa kustannukset nousivat keskimäärin noin prosentin vuodesta 2019.

Kustannusten muutoksissa oli kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja. Edellisenä vuonna nousua kustannuksissa oli keskimäärin noin 2,5 prosenttia. 59 vertailukunnassa kiinteistökustannukset nousivat kaikkiaan 49:ssä.

Suurimpien kaupunkien osalta 90-neliöisessä huoneistossa asuva maksaa kuntakohtaisia kustannuksia Helsingissä noin 3 270 euroa vuodessa ja Espoossa miltei 3 050 euroa. Tampereella vastaava summa on 3 120 euroa ja Turussa miltei 3 070 euroa.

Rovaniemellä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin uppoaa 90 -neliöisessä perheasunnossa miltei 3 400 euroa vuodessa, kun taas Kempeleessä riittää hieman runsaat 2 300 euroa.

Jäte- ja vesimaksut sekä kiinteistövero nostavat kustannuksia

Kiinteistöliiton tiedotteen mukaan jätekustannukset ovat nousseet vertailtavista kustannuksista eniten viime vuoteen verrattuna, keskimäärin noin 3 prosenttia. Jätekustannusten nousu painottui sekajätteeseen ja ekomaksuihin.

Keskimääräinen vesikustannus nousi puolestaan 1,8 prosenttia viime vuodesta. Myös kiinteistöveron osalta suunta oli ylöspäin. Rakennuksen kiinteistövero nousi keskimäärin runsaan prosentin verran ja tontin kiinteistövero puolestaan vajaan prosentin vuoden 2019 kustannuksiin verrattuna.

Kaukolämmön kustannuksissa kehitys oli keskimäärin maltillista, kustannusten noustessa alle prosentin viime vuodesta. Kiinteistösähkön vertailuhinnat puolestaan laskivat noin 1,5 prosenttia, pitkälti sähkön energiahinnan laskun seurauksena.

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja.

Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.

Nyt julkaistavan Indeksitalo 2020 -tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 59 kaupunkia ja kuntaa. Indeksitalon vertailukustannukset kattavat keskimäärin runsaat puolet kaikista kerrostaloyhtiön hoitokuluista. Vertailukaupungeissa asuun hieman runsaat neljä miljoonaa henkeä.

Vertailun ulkopuolelle jäävät markkinoilta ostettavat, yksityiset palvelut, kuten isännöinti ja kiinteistöpalvelut. Tiedot ovat syyskuun 2020 mukaisia.