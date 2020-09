OP:lta rohkaiseva arvio: Teollisuuden kuopan pohja on nähty – toipumiseen menee kuitenkin vielä pitkään

OP:n pääekonomisti huomauttaa, että teollisuustuotanto on kääntynyt pieneen kasvuun.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi, että teollisuuden notkahduksen pohja on jo nähty. Hän huomauttaa, että teollisuustuotanto on kääntynyt jo hieman kasvuun.

Teollisuuden uusien tilausten arvo laski Tilastokeskuksen tänään julkistamien tietojen mukaan heinäkuussa 28,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Myös teollisuuden tuotanto jatkoi supistumistaan ja aleni 6,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Se kuitenkin kohosi 0,9 prosenttia kesäkuusta.

Heiskanen seuraa kausitasoitettuja tietoja ja huomauttaa, että heinäkuun kausitasoitettu lukema ei olennaisesti poikennut touko-kesäkuun tasosta, vaan kääntyi jopa hiukan kasvuun.

– Näyttää, että pohja ohitettiin alkukesällä ja olemme hiljalleen nousemassa ylöspäin, Heiskanen sanoo uutistoimisto Startelille.

Suomessa koronarajoitukset vaikuttivat teollisuuteen vähemmän kun muualla Euroopassa. Siellä teollisuuden tilanne heikkeni keväällä rajusti, mutta jyrkästä pudotuksesta on myös alettu nousta rivakasti.

Suomessa lasku oli loivempi kuin esimerkiksi Saksassa ja myös nousu on loivempaa.

– Suomen vientimarkkinoillakin mennään ylöspäin ja seuraamme trendiä. Myös Suomen vientiluvut ovat nousseet touko-kesäkuun pohjilta.

Kuopan umpeutumiseen voi mennä puolitoista vuotta

Sekä tuotanto että tilaukset pysyvät vielä jonkin aikaa vuodentakaista matalampina. Heiskanen arvioi, että plussalle vuosivertailussa päästään ehkä ensi keväänä, jolloin vertailuluvut ovat pohjanoteerauksia.

– Korona-aikaa edeltävään tasoon saatetaan päästä vuosien 2021–22 vaihteessa, hän arvioi.

Vaikka kuopasta on jo alettu nousta, kaikki ei suinkaan ole muuttunut vielä hyväksi. Heiskanen huomauttaa, että tilanne on yhä heikko ja joillain aloilla surkea. Esimerkiksi lukuisten matkailu- ja palveluyrittäjien ja tapahtumajärjestäjien tilanne on hyvin heikko.

Konkurssien yleistymiseltä tuskin vältytään. Niiden kasvua Heiskanen pitää jokseenkin väistämättömänä, vaikka talouspolitiikalla saatetaan pystyä helpottamaan tilannetta.

Talouteen liittyy yhä paljon epävarmuutta, mutta toisin kuin keväällä, nyt kriisillä on Heiskasen mukaan mittasuhteet.

– Keväällä ei voitu tietää, mihin kaikki johtaa ja pudotuksen suuruuttakin oli vaikea arvioida.

OP:ssä odotetaan aaltoilevaa elpymistä. Suoraviivainen kehitys olisi Heiskasen mielestä perusskenaariota myönteisempi vaihtoehto.