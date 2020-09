Yllättävä hittipiirakka sinkosi turkulaisyrityksen korona-ahdingosta – ”Meillä on huutava pula leipureista, ja koko ajan rekrytoimme”

Leipomo Rosten on palkannut 18 uutta työntekijää valmistamaan paistopisteille Rostiksia. ”Mennään yli 10 miljoonan kappaleen vuosivauhtia”, yhtiöstä kerrotaan.

Turkulaisen hypermarketin paistotuotehyllyt täytyy kiertää tarkasti kahteen kertaan. Karjalanpiirakoita ja korvapuusteja olisi tarjolla yllin kyllin, mutta ei sitä, mitä tultiin hakemaan.

– Niitä ei ole jostain syystä tullut ollenkaan, kaupasta kerrotaan.

Rostikset, syksyn hittiherkut näyttävät loppuneen koko kaupungista. Välipalankaipuinen joutuu pettymään, mutta ei-oon taustalla on positiivinen ilmiö: uutuusherkku villitsi suomalaiset ennennäkemättömällä tavalla.

– Olen vetänyt Leipomo Rostenia 24 vuotta enkä ole kokenut vastaavaa. Vastaanotto on ollut ihan mieletön, turkulaisen perheleipomo Rostenin toimitusjohtaja Kari Meltovaara kertoo.

Uutuuspiirakka sisältää karjalanpiirakasta tutun riisitäytteen ja munavoita.­

Rostiksen menestyskulku sai alkunsa Suomalainen Menestysresepti -kilpailusta, jossa tuotekehittäjä Katariina Vesterisen ruiskuoreen leivottu riisipiirakka munavoilla vei voiton.

Piirakkaa myytiin kahden ensimmäisen päivän aikana 130 000 kappaletta.

– Olimme valmistautuneet hyvin ja tehneet ennusteet yhdessä S-ryhmän kanssa. Rakensimme kokonaan uuden tuotantolinjan Rostikselle. Nyt kaksi viikkoa myöhemmin tiedämme, että ennusteiden olisi pitänyt olla 4–5-kertaiset, Meltovaara kertoo.

Toimitusjohtaja Kari Meltovaara on johtanut Rostenia 24 vuotta. Markkinointijohtaja Veera Meltovaara keksi Rostis-nimen.­

Rostenin leipomon tuotantolinjalla syntyy syyskuun aikana noin miljoona uutuuspiirakkaa.

– Alun perin oli suunniteltu, että tuotteen menekki olisi vuositasolla 3–4 miljoonaa kappaletta. Nyt ollaan tilanteessa, että jos vauhti säilyy, mennään yli 10 miljoonan kappaleen vuosivauhtia.

Rostiksen menestyksen myötä Rosten on palkannut lisää työntekijöitä. Väkeä on siirretty sisäisesti Rostiksen tuotantoon, ja muihin leipomon osiin on palkattu lisäväkeä.

– Käytännössä tämä on tuonut 18 uutta työpaikkaa. Linjan toimintaa parantamalla olemme kolminkertaistaneet tuotannon alkuperäisestä ennusteesta. Meillä on huutava pula osaavista leipureista, ja koko ajan rekrytoimme ihmisiä, Meltovaara kertoo.

Turkulainen perheleipomo työllistää tällä hetkellä noin 200 henkeä.­

Leipomon liikevaihto oli jo alkuvuodesta kasvussa, mutta sitten iski korona,jota seurasi kolme historian huonointa kuukautta. Siksikin Rostiksen menestys tuli parhaaseen mahdolliseen saumaan.

– Keväällä joutui miettimään, mitä tapahtuu, mutta emme onneksi joutuneet lomauttamaan henkilökuntaa, Meltovaara kertoo.

Koronasta huolimatta konsernin liikevaihto on kasvussa. Meltovaaran arvion mukaan liikevaihto kasvaa viime vuoden 24,8 miljoonasta 27 miljoonaan euroon tänä vuonna.

– Ilman koronaa kasvu olisi vieläkin isompi. Kasvu johtuu käytännössä kolmesta asiasta: Olemme iso luomuruisleipien viejä Keski-Eurooppaan, siemennäkkileipien vienti avautuu nyt syksyllä Britanniaan ja Keski-Eurooppaan, ja suurimpana tietysti Rostikset.

Suomalaisen Menestysresepti -kisan haltijalla S-ryhmällä on yksinoikeus Rostiksiin vuoden vaihteeseen asti. Sen jälkeen Rosten saa myydä tuotteita omissa leipomomyymälöissään, ja todennäköisesti herkku halutaan myös muihin kaupparyhmiin.

Meltovaara kommentoi maltillisesti muiden kauppojen kiinnostusta piirakkaa kohtaan.

– Jos on tuotteita, joista kuluttajat tykkäävät ja joita he haluavat ostaa, niin miksi niitä eivät olisi muutkin (kaupat) halukkaita ottamaan, hän muotoilee.

Rostenin leipomossa syntyy pian miljoona piirakkaa kuukaudessa.­

Nyt Rostenilla keskitytään paitsi vastaamaan kysyntään, myös kehittämään tuoteperhettä ja suunnittelemaan investointeja.

– Sillä saadaan tuotantoon lisäkapasiteettia, mikä taas tuo uusia työpaikkoja, Meltovaara sanoo.

Mutta mikä on se salaisuus, jolla Rostis on purjehtinut niin pienessä ajassa suomalaisten sydämiin?

– Jos pitäisi vastata yhdellä sanalla, se on maku. Olemme onnistuneet osumaan perinteiseen suomalaiseen makumaailmaan, ja tuote on helppo syödä. Suurin osa tykkää riisipiirakasta, mutta harva jaksaa tehdä munavoita päivittäin. Siellä on kermaa ja voita, eikä täytteen määrässä ole säästelty, Meltovaara summaa.

Ensimmäisenä Rostenin tilanteesta kertoi Turun Sanomat.