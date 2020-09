Elenia pääsee maailman tappiin saakka jatkuvasta diilistään – Heinola rahastaa yhdellä kertaa lähes 10 miljoonaa euroa

Heinolan kaupunki tekee 9,7 miljoonan euron potin, kun se hyväksyi sähköverkkoyhtiö Elenia Verkko Oyj:n kanssa neuvotellun sovinnon. Samalla osapuolet välttävät kalliin oikeusjutun.

Kiista koski kaupungin omistamalla maalla olevia sähkö- ja kaukolämpöverkkojen vuosittaisia korvauksia. Elenia on sijoittanut kaupungin maille energiasiirrossa tarvittavaa laitteistoa.

Sopimus on ollut voimassa siitä lähtien, kun kaupunki myi energiayhtiönsä 1999 Vattenfallille, joka sittemmin myi toiminnot Elenialle.

Vanhoja maankäyttöä koskevia sopimuksia ei ole purettu ja ne ovat aina myös sitoneet uutta omistajaa.

Jos sovintoa ei olisi syntynyt, olisi vanha sopimus ollut voimassa sata vuotta vuoteen 2099 saakka, joidenkin päättäjien mielestä jopa maailman tappiin saakka.

Indeksiin sidottu sopimus on taannut kaupungille vuosittain hyvän lisäansion, noin 560 000 euroa. Tulossa oleva miljoonapotti vastaa lähes 20 vuoden sopimuksen mukaisia tuottoja.

Sopimusta olisi ollut jäljellä vielä 80 vuotta ja jos sen perusteet olisivat pysyneet koko ajan muuttumattomina, olisi kaupunki saanut tulevina vuosikymmeninä noin 45 miljoonaa euroa.

Elenia on omassa hallinnossaan hyväksynyt sovinnon.

Heinolan päättäjiä tehty ratkaisu miellyttää, sillä valtuusto hyväksyi sen viime viikolla yksimielisesti. Miljoonat siirtyvät kunnan tileille vasta sitten kun valtuuston päätös saa lainvoiman.

– Kun ikuisuussopimus päättyy tarkoittaa se sitä, että Elenia on samalla viivalla kuin vaikkapa teleoperaattorit, jotka tarvitsevat sijoittaa laitteitaan kaupungin maalle ja maksavat niistä toimenpide- ja lupamaksut, sanoo Heinolan elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä.

Elenialla on sopimuksen mukaan oikeus pitää pysyvästi korvauksetta kaupungin mailla sähköverkosto ja siihen liittyvät laitteet.

Energiayhtiön myynti toi Heinolalle 21 vuotta sitten vajaat 52 miljoonaa euroa. Kaupunki on nostanut rahastosta vuosi saatossa noin 22 miljoonaa euroa. Viimeksi se nosti 2008.

Rahaston pääoma elää päivän kurssien mukaan ja se on noin 80-90 miljoonaa euroa. Kaupungin velkojen kokonaissumma on uusimmassa tilinpäätöksessä noin 80,5 miljoonaa euroa.

Heinola on ollut vuosia muuttotappiokunta ja rahalla on käyttöä. Palveluverkon investointeja on tiedossa lähivuosina jopa 60 miljoonan euron edestä.