Teknologiayrityksistä saattaa vähentyä jopa 10 000 työpaikkaa jo syksyn aikana.

Muun muassa nostureita ja laajempia lastinkäsittelyratkaisuja tuottavan Cargotecin tilaukset laskivat vuoden alkupuoliskolla 25 prosenttia viime vuoden alkupuoleen verrattuna.

– Epävarmuus ja pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet heijastuivat saatuihin tilauksiin, selittää viestintäpäällikkö Martti Henttunen.

– Asiakkaiden päätöksenteko on hitaampaa kuin ennen covid-pandemiaa erityisesti isojen projektien osalta.

Tunnelmat Suomen teknologia-alan yrityksissä ovat melko samankaltaisia päätellen Teknologiateollisuus ry:n maanantaina julkistetusta kahdeksannesta koronapulssi-jäsenkyselystä.

– Keväällä meillä näytti koko ajan siltä, että teollisuudessa vaikeimmat ajat ovat vasta syksymmällä, kertoo Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Teknologiayritysten osuus Suomen sekä tavara- että palveluviennistä on noin puolet. Muualla Euroopassa myös teollisuuden kysyntä on alkanut jo piristyä, mikä nostatti odotuksia myös Suomessa. Tästä huolimatta koronapulssin mukaan yli puolet syyskuun ensimmäisellä viikolla kyselyyn vastanneista 579 yrityksestä arvioi, että hiljaisin aika on vasta edessä, kun vielä elokuun alussa tehdyssä kyselyssä näin vastasi kolmasosa yrityksistä.

– Elokuun kyselyssä kuitenkin nähtiin, ettei parantumista tapahtunutkaan ja syyskuun kyselyn perusteella kysyntä on jopa heikentynyt ehkä päinvastoin kuin Euroopassa.

Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja Saksassa kuluttajahyödykkeiden rooli teollisuudessa on suurempi kuin Suomessa, joten teknologia-alan näkymät eivät ole syksyllä heikentyneet aivan samalla tavalla. Myös autoteollisuudella on merkittävä rooli Saksassa ja Ruotsissa.

– Euroopassa tuotanto putosi dramaattisesti keväällä koronan aiheuttaminen tuotannon sulkutoimien vuoksi. Suomessa tuotantoa ei jouduttu keväällä suoraan koronan vuoksi sulkemaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, Rautaporras sanoo.

Teknologiateollisuus arvioi yritysten vastausten perusteella, että jopa 10 000 teknologia-alan työntekijää saattaa menettää työpaikkansa vuoden loppuun mennessä. Alihankkijoiden ja muiden välillisten vaikutusten kautta menetettyjen työpaikkojen määrä voi nousta yhteensä yli 20 000:een.

– Kyse on irtisanomista eikä lomautuksista, korostaa Rautaporras.

– Sinänsä on huojentavaa, että kaikissa Suomen yrityksissä valtaosa lomautuksista on takanapäin, mutta meillä teollisuudessa iso määrä lomautuksia on yhä päällä, ja niitä on runsaasti vielä edessäpäin.

Noin kolmasosassa yrityksistä lomautukset ovat käynnissä tai niiden arvioidaan alkavan viimeistään seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Rautaportaan mukaan syy teollisuuden erilaisiin talousnäkymiin on Suomen teollisuuden rakenteessa. Suomessa teknologiateollisuus on monia muita maita enemmän keskittynyt kuluttajatuotteiden sijaan niin sanottuihin investointihyödykkeisiin, eli esimerkiksi laitteisiin ja muihin tuotteisiin, joiden asiakkaita ovat muut yritykset.

– Suomen suurten teollisuusyritysten saamat tilaukset olivat huhti–kesäkuussa heikot, ehkä heikommat kuin teknologiateollisuudella keskimäärin. Nyt tämä näyttää heijastuneen viiveellä alihankkijoihin, pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, Rautaporras sanoo

Yleensäkin investointihyödykkeiden tuotanto on niin sanotusti jälkisyklistä, eli se seuraa viiveellä kuluttajatuotteiden markkinan muutoksia.

– Investointihyödykkeissä tilaus- ja hankintaprosessi on pitkä, ja tämmöisinä epävarmoina aikoina hankintoja saatetaan lykätä tai jopa peruuttaa, Rautaporras selittää.

Suurin huoli yrityksillä on kysynnän hiipuminen. Keväällä 24 prosenttia yrityksistä kertoi heikon kysynnän haittaavan toimintaa erittäin paljon, mutta uusimman kyselyn mukaan näiden yritysten osuus on noussut 28 prosenttiin.

Cargotecissa sen sijaan arvellaan pahimman olevan jo takana.

– Uskomme toisen vuosineljänneksen olleen pohjakosketus tilausten laskun osalta, Henttunen toteaa.

Loppuvuoden näkymiä kuitenkaan haluta julkisesti edes arvailla.

– Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko, nykyisissä poikkeusolosuhteissa emme kykene antamaan tulosohjeistusta vuodelle 2020, Henttunen toteaa.

– Toisen vuosipuoliskon osalta olemme arvioineet, että markkina-aktiviteetin elpyminen jatkuu ja että meidän ja alihankintaketjumme toimituskyky paranee.

Aivan tasatahtia kaikkien teknologiayritysten näkymät eivät ole siis heikentyneet.

– Teknologiateollisuuden toimialojen välillä pystyy tekemään karkeata jakoa. Kone- ja metallituoteteollisuudessa, elektroniikka- ja sähkötuoteteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa tilanne on olennaisesti heikompi kuin meidän palvelutoimialoillamme, eli suunnittelu-, ja konsultointi- ja tietotekniikka-aloilla, Rautaporras kertoo.

Koronapandemian loppu parantaisi yritysten näkymiä, mutta ei poistaisi kaikkia huolia, Rautaporras muistuttaa.

– Ennen vuodenvaihdetta päähuolenaiheino olivat kauppasodat ja Brexit. Nämä talouden perusongelmat eivät ole kadonneet mihinkään, Rautaporras sanoo.