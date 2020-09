Millä eväillä Suomi nousee koronasuosta? Työnantajat ja ay-liike kertovat mitä on tehtävä – ja mitä vastapuolen esitystä kannattavat

Kaksi kysymystä ja kuusi vaikutusvaltaista vastaajaa. He kaikki kertovat, miten Suomen talous saataisiin nousuun, ja mikä vastapuolen tekemä esitys on heistä toteuttamiskelpoinen.

Viikon kuluttua on hallituksen budjettiriihi. Siellä tehdään isoja päätöksiä siitä, miten Suomi nostetaan jaloilleen koronan jälkeen ja millaisilla keinoilla se onnistuu.

Riihestä odotetaan vaikeaa, koska korona muutti puolessa vuodessa valtavasti asioita.

Päätökset tekee hallitus. Monilla keskeisillä toimijoilla on kuitenkin paljon vaikutusvaltaa, ja hallitus kuuntelee heidän näkemyksiään.

Taloussanomat kysyi kolmelta työnantajia ja yrityselämää edustavalta, ja kolmelta työntekijäpuolta edustavalta järjestöltä, miten he laittaisivat maan talouden kuntoon. Samalla piti nimetä yksi vastapuolen tekemä ehdotus, joka on, jos ei nyt mieluisa, niin ainakin toteuttamiskelpoinen.

Kaikilla olisi lista asioita, mutta valita sai vain yhden. Näin he vastasivat.

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto:

– Työllisyys ja siihen liittyvät päätökset ovat kaikkein tärkeimpiä. Vaikka meillä on korona, se ei ole muuttanut asiaa, että meidän on saatava esimerkiksi ikäsidonnaiset menomme hoidettua. Se onnistuu vain, jos meillä on korkea työllisyysaste, Häkämies sanoo.

– Korona ei saa olla syy olla päättämättä, koska nyt päätettävät keinot tulevat voimaan 1–2 vuoden päästä eli aikaan, jolloin korona toivottavasti hellittää.

Ikäsidonnaiset menot liittyvät esimerkiksi hoivaan ja siihen, että eläkeläisten määrä suhteessa työikäiseen väestöön kasvaa.

– Työllisyydestä huolehtiminen kertoisi myös Suomesta ulospäin viestiä, että me hoidamme uskottavasti valtiontaloutta.

Entä mikä ay-liikkeen puolelta tullut ehdotus on kannatettava?

– Palkkatuki on järkevä keino työllistää esimerkiksi osatyökykyisiä. Luultavasti olemme eri mieltä siitä, minkälainen työllisyysvaikutus näillä toimilla on. Mutta on muitakin arvoja. Minusta palkkatuki on monen ihmisen kannalta perusteltu ja oikea päätös.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK:

– Tärkeintä ensi vuotta ajatellen on elvyttävän talouspolitiikan linjan jatkaminen. Nyt on niin paljon epävarmuutta, että linjan kiristys olisi niin palkansaajien kuin yritysten kannalta huono asia, Eloranta sanoo.

Eloranta toivoo, että työmarkkinoiden asioista keskusteltaessa ei tehtäisi ainakaan pienistä asioista ristiriitoja ja kovaa vastakkainasettelua. Koska se vaikuttaa neuvottelusuhteisiin.

Mitä vastapuolen ehdotusta kannatatte?

– Esiin nousee ajoittain, että kotitalousvähennykseen tehtäisiin muutos. Meistä se on ihan hyvä ajatus.

Hallitusohjelmaan kirjattiin kotitalousvähennyksen leikkaus. Erityisesti Suomen Yrittäjät on sanonut, että se vähentää yrittäjyyttä.

Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari:

– Eniten taloutta auttaisi, kun tehtäisiin kahden prosenttiyksikön tuloveron alennus kaikissa tuloluokissa. Se maksaisi valtiolle kaksi miljardia euroa. Meidän ekonomistimme ovat laskeneet, että miljardin verran se maksaisi niin sanotusti itseään takaisin. Toinen miljardi tulisi vuosille 2022–2023 tulevista suhdannetilanteen mukaan ajoittuvista kulutus- ja haittaveroista. Juuri tehty polttoaineveron korotus laskettaisiin tähän mukaan, sanoo Romakkaniemi.

Hänen näkemyksensä mukaan vaikutus julkiselle taloudelle olisi ”yli ajan neutraali”.

– Tämä olisi todellinen win-win-win. Elvyttävä, lisäisi työllisyyttä ja kulutus- ja haittaverot tukisivat hallituksen ilmastopolitiikkaa.

Entä vastapuolelta tullut kannatettava esitys?

– Väylämaksuihin ehdotetut muutokset käyvät meille hyvin. Meistä väylämaksut voisi poistaa kokonaan. Se parantaisi viennin kilpailukykyä.

Väylämaksut puolitettiin vuonna 2015. Hallitus on miettinyt väylämaksun väliaikaista poistamista loppuvuodelta. Romakkaniemi valitsee vastapuolelta kannatettavaksi ehdotuksen, jota myös Keskuskauppakamari on itse ehdottanut.

Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava:

– Tutkimus, tiede, osaaminen ja investoinnit, ne ovat keskeisimmät asiat pidemmän päälle. Meillä on tässä maassa paljon osaamista vaativa työtä, mutta myös duunarityötä. Meidän pitäisi koko ajan katsoa tulevaisuuteen, ja miettiä, miten työtä on mahdollisimman monelle.

– Kun luodaan uutta ja sille uudelle kasvupohjaa, sillä tavalla tämä maa saadaan nousuun, hän sanoo.

Entäpä ne vastapuolen ehdotukset? Fjäder miettii pitkään.

– Akava on valmis tiettyihin työttömyysturvan muutoksiin. Ymmärrän sen ajatuksen, että jos valtiolta saa rahaa turvakseen ja apua, se tuo mukanaan tiettyjä velvoitteita. Voisimme katsoa, miten tämä on muissa Pohjoismaissa tehty.

Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät:

– Työpaikkasopiminen ja toisin sopimisen oikeus toisivat paljon lisää työpaikkoja. Samaan hengenvetoon on sanottava, että tällä hallituskaudella toisin sopimisen oikeus tuskin on poliittista realismia, Pentikäinen sanoo.

Toisin sopimisen oikeus tarkoittaa, että jos työntekijä ja työnantaja haluavat, he voivat sopia työehtosopimuksesta poiketen.

Mikä voisi olla poliittista realismia?

– Sopimisen kieltojen poisto on mahdollista ja auttaisi myös. Sopimisen kieltoja on nyt noin 50 eri laeissa.

Entäpä vastapuolen esitys, joka on teistä hyvä?

– Kotitalousvähennyksen laajennuksesta on puhunut useampikin. Auttaisi palkansaajia ja eläkeläisiä, ja toisi yrittäjille töitä.

Puheenjohtaja Antti Palola, STTK:

– Eniten tässä tilanteessa auttaisi, jos saataisiin palautettua luottamus eri osapuolten välille. Nyt kaikki esittävät omia toimenpiteitään, mutta kun yksinään mikään niistä ei toimi. Ratkaisuja saadaan vain sopimalla isompia asioita yhdessä, Palola sanoo.

Vastapuolen ehdotuksista Palola nostaa esiin eläkeputken.

– Olemme valmiita keskustelemaan siitä, jos samalla varmistetaan ja turvataan ikääntyneiden asema työelämässä.