Korttidata kertoo: kulutuksen elpyminen notkahti – ovatko tässä syyt?

Maksukorttidatan osoittama kulutuksen lasku voi johtua monesta syystä, mutta suureen huoleen ei ainakaan vielä ole syytä.

Maksukorttidata paljastaa, että kulutuksen huima kasvu näyttäisi jo taittuvan. Syyt kulutuksen rauhoittumiselle ovat kuitenkin moninaiset ja osaltaan epäselvät.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo, että varsinkin palvelupuolella kysyntä on taittunut, mutta tavarataloudessa kulutus vetää yhä. Elokuussa tavarakauppa oli jopa kymmenen prosenttia normaalivuotta korkeammalla. Kasvua on varsinkin ollut kodin remontointiin, sisustamiseen ja kehittämiseen ”tee se itse” -kategoriasta.

Palvelupuolella liki viime vuoden tasoa yllettiin heinäkuussa, mutta viimeiset viikot ovat olleet lievää alenemaa.

Kokonaisuudessaan Nordean datan mukaan korttimaksuvolyymit ovat noin viisi prosenttia korkeammalla kuin vuotta aiemmin.

Suurin kasvu korttimaksuissa nähtiin alku- ja keskikesällä, kun koronarajoitusten jälkeen kulutus harppasi huimaan nousuun. Jo kesäkuussa päästiin kokonaisvolyymissa viime vuoden tasolle.

Kostiainen ei osaa kuitenkaan suoraan sanoa, tuleeko korttimaksujen hiipumisesta olla huolissaan. Syitä voi olla monia ja toisaalta data jättää ulkopuolelle käteismaksut ja nettimaksut, jotka voivat toisinaan edustaa merkittävääkin osaa kulutuksesta.

– Tasoista ei voi aina suoraan sanoa, onko talouden taso korkeampi vai matalampi, mutta data on suuntaa-antavaa.

Palvelualoista ravintola-alaan kohdistettu kulutus on pysynyt Kostiaisen mukaan vakaana. Hotellialalla meni vielä heinäkuussa hyvin, mutta elokuussa jäätiin jo viime vuoden lukemista. Syy voi ekonomistin mukaan johtua liikematkailun puuttumisesta.

– Kesällä kotimaan matkailubuumi buustasi hotelli- ja majoitusalaa.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen löytää kolme syytä kulutuksen hiipumiseen.­

Palvelusektorilla julkinen liikenne on yksi suurimpia alisuoriutujia. Vuodentakaisiin lukemiin verrattuna vaisuja lukuja voi Kostiaisen mukaan selittää etätyökäytänteiden jatkuminen.

Hänen mukaansa myös virushuolten lisääntyminen kasvussa olevien koronatartuntamäärien myötä voi ohjata kuluttajia välttämään julkista liikennettä.

– Syitä on vaikeaa arvioida, kun data ei niitä suoraan kerro.

Kostiaisen mukaan on mahdollista, että kulutuksen hiipuminen on seurausta toisen korona-aallon pelosta. Uutisointi ja uudet tartunnat sekä altistumiset vaikuttavat eittämättä kulutuskäyttäytymiseen.

Toisaalta kyse voi olla yksinkertaisesti siitä, että kulutus tasaantuu normaalille tasolleen ”ylikuumina” käyneiden markkinoiden jälkeen. Toisin sanoen on Kostiaisen mukaan mahdollista, että kevään koronasulkujen aikana patoutunut kysyntä pääsi purkautumaan jo alkukesällä, mikä aiheuttaa kulutuksen tasaantumisen.

Varsinkin palvelualojen osalta laskua voi selittää myös lomakauden päättyminen.

– Kotimaan matkailua tuki tietenkin kesälomakausi, kun sulun aikana matkailu oli ollut hyvin haastavaa.

Vielä Kostiainen ei huolehtisi kulutuksen laskusta. Hän kuitenkin muistuttaa, että suurirtisanomisten vaikutukset voivat näkyä myöhemmin myös suomalaisten kulutuksessa.

Nordean maksukorttidatasta kertoi ensin Kauppalehti.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen on Kostiaisen kanssa samoilla linjoilla. Myös OP:n datassa on nähtävissä kulutuksen laskua, mutta Heiskasen mukaan kyse on pääasiassa normaalista kausivaihtelusta.

– Suurimmaksi osaksi kyse on normaalista kausivaihtelusta, kun lomakausi päättyi. Nyt ollaan aikalailla normaalitilanteessa, Heiskanen sanoo,

Hän muistuttaa, ettei kulutus olisi voinut enää jatkaa yhtä voimakasta kasvua kuin kesällä. Pieni notkahdus ei siis tullut yllätyksenä ja tulevaa trendiä on vaikeaa ennakoida.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskasen mukaan syytä huoleen ei ole.­

Kausivaihtelun lisäksi kulutuksen laskua selittää kodinkunnostusbuumin laskeminen. Kun keväällä ja alkukesällä mahdollisesti matkailusta säästynyttä rahaa suunnattiin kodin kunnostamiseen, on se syksyn lähestyessä vähentynyt.

– Kolmas selittävä tekijä on matkailupalveluiden ja myös viihdepalveluiden orastavan elpymisen kääntyminen laskuun. Se on suora tulos pandemiakehityksestä ja tiukentuneista rajoituksista.

Heiskanen ei huolestuisikaan kulutuksen laskusta muilta osin, mutta matkailu- ja viihdepalveluiden osalta kehitys on huolestuttava.

– Jos haluaa olla huolestunut, niin matkailu- ja viihdepalveluiden tilanne on heikko. Kokonaiskuvan kannalta kyse on kuitenkin normaalista hiipumisesta.