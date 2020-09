Onni potkaisi 19-vuotiasta Neaa – sai heti töitä koronan murjomalta ravintola-alalta

Korona iski myös ravintola-alan opiskelijoihin.

Nea Kankaanpää, 19, on Perhon liiketalousopistosta vasta valmistunut tarjoilija. Keväällä ja kesällä Kotkasta Helsinkiin muuttanut Kankaanpää pelkäsi, ettei koronanviruksen murjomalta ravintola-alalta saa töitä.

Heinäkuussa hän aloitti työt helsinkiläisessä BasBas&Staff Winebarissa.

Kesällä Kankaanpää oli lomautettuna eräästä ravintolasta. Hän haki töitä kaupasta ja vanhainkodista, mutta niistä ei tärpännyt.

– Jännitti ja pelotti, että miten tässä käy. Monetkin työkaverit jäivät lomautetuiksi ja pelotti heidänkin puolestaan, että miten he pärjäävät ja elättävät perheensä.

Viime vuoden marraskuussa Kankaanpää oli ollut kilpatarjoiluryhmässä ja ottanut osaa eurooppalaisten ravintolakoulujen väliseen kilpailuun Kroatiassa.

Kilpailutiimin kautta saadut kontaktit auttoivat, ja kesällä häntä kysyttiin Basbasiin töihin.

– Siellä on ollut tosi kivaa olla. Asiakkaitakin riittää.

Opetusravintola hoiti kaikki oppilasnäytöt

Perhossa on eletty maaliskuusta lähtien poikkeuksellisia aikoja. Lähes kaikki koulutus- ja oppisopimukset menivät poikki, kun ravintolat suljettiin huhtikuun alussa.

Koulussa on noin 500 opiskelijaa.

– Muutos oli hurja. Vielä helmikuussa elimme valtavan työvoimapulan aikaa, ja mietimme miten saada alalle uusia opiskelijoita. Muutamassa viikossa kaikki muuttui, Perhon ravintola-alan koulutusalajohtaja Marja Hemmi kertoo.

Perhossa juuri valmistuvien pelastukseksi koitui se, että että koulu muutti oma opetusravintolansa take away -ravintolaksi ja valjasti sen rinnalle ruokarekan. Niiden avulla oppilaitosnäytöt saatiin maaliin ja kaikki kevään 140 oppilasta valmistumaan.

Kesällä ravintolat alkoivat taas jatkaa oppilaiden ohjausta. Työsopimuksiakin on solmittu, mutta vain vähän. Hotellipuoli koki samanlaisen shokin, mutta siellä avautuminen on tapahtunut ravintolapuolta hitaammin.

Kankaanpää on onnekas.

Hemmin mukaan alan tilanne on vaikea. Uskoa on silti, että töitä tulee riittämään. Hän iloitsee erityisesti siitä, että hakijoita oli yhteisvalinnassa paljon ja elokuussa opinnot aloitti suunnilleen sama määrä kuin aiemmin, noin 190 uutta opiskelijaa.

– Nuoret tuntuvat luottavan, että kyse on ohimenevästä kriisistä.

Asenne auttaa

Tarjoilijan työ on raskastakin. On kiirettä, työ on fyysistä ja asiakaspalvelutilanteet vaihtelevia. Kankaanpää painottaa, että alalla pärjää oikeanlaisella asenteella.

Nea Kankaanpää valmistui keväällä tarjoilijaksi Perhon liiketalousopistosta.­

– Töiden kautta on tullut lisää tilannetajua ja kykyä toimia kiireen keskellä. Osaa vähän seurata, mitä koko ravintolassa tapahtuu ja tarvitseeko joku muu apua. Jo koulussa opetettiin, miten keittiö ja sali pyörivät, ja on tärkeää ymmärtää molempia.

Kankaanpää pitää työssä erityisesti siitä, että on oppinut paljon viineistä.

Työnsaantiin hänellä on yksinkertainen neuvo, joka ei silti ole ihan helppo.

– Ei saa luovuttaa, pitää vaan jaksaa odotella. Kyllä sitä työtä jossain vaiheessa löytyy. Kunhan vaan jaksaa olla iloinen ja positiivinen.

– Hymy, rentous ja rempseys. Ettei ota itseään turhan vakavasti. On ahkera ja jaksaa pitää hyvää työhenkeä yllä. Tuntuu, että tällä alalla on paljon samanhenkisiä ihmisiä.