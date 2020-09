Vastavalmistunut, älä ahdistu työnsaannista, avoimia paikkoja on ”yllättävän paljon”

Koulusta kortistoon? Korona-ajan työmarkkinat näyttävät nuoren silmiin tylyiltä, mutta tilanne ei ole toivoton, asiantuntijat lohduttavat.

Viime viikonloppuna tuhansissa kodeissa kokoonnuttiin kakkukahveille juhlistamaan kevään ylioppilaita sekä ammatti-, keskiasteen ja korkeakoulujen vastavalmistuneita.

Mutta miltä näyttää työnhaku vastavalmistuneelle nuorelle keskellä koronapandemiaa?

Tilanne on vaikea, mutta ei ollenkaan toivoton, työvoimahallinnon asiantuntijat sanovat.

Ensin lohduttavat uutiset.

Pirkanmaan ely-keskuksesta kerrotaan, että uusia avoimia työpaikkoja on edelleen tarjolla hyvin, jopa lähes yhtä paljon kuin viime vuonna. Alakohtaisia eroja on tietysti paljon.

– Syksyn työllisyystilanne näyttää kohtalaisen hyvältä, Juha Salminen ennakointi- ja työmarkkina-asiantuntija Pirkanmaan ely-keskuksesta kertoo.

– Työpaikkoja on vain vähän vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa, ja yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä päivittäin. Se on vähän yllättävääkin, Jarmo Valtonen, Uudenmaan te-toimiston palvelupäällikkö sanoo.

Uudellamaalla työnvälitys- ja koulutustoimintaan ohjaaminen on saatu kevään poikkeusajan jälkeen pyörimään normaalisti. Nuorten palveluiden henkilöstöä lisätään entisestään toimiston sisällä, Valtonen kertoo.

Myönteistä on myös, että elokuun kolmen viikon osalta työnhakijoiden suunta on toivotunlainen. Alle 30-vuotiaiden määrä oli laskenut kuusi prosenttia, reilusta 52 000 hakijasta reiluun 49 000:een, työ- ja elinkeinoministeriöstä kerrotaan.

Mitä töitä on avoinna?

– Jos katsomme toisen asteen ja amk-koulutuksia ensin, hyvin varmahkoja ammatteja ovat terveydenhuoltoon liittyvät kuten lähihoitaja ja sairaanhoitajat, Salminen kertoo.

Töitä on myös metallialalla, hitsaajille, koneistajille, sähköasennukseen ja LVIS-alalla. Myös rakennusala, vartiointiala, kiinteistöhuolto, isännöintipalvelut, tekninen isännöinti työllistävät. Töitä on paljon amk-insinööreille, varsinkin aloille, joilla tarvitaan metallurgiaa.

Porvoolaislähtöisen oppilaitoksen Careerian vararehtori Ulla Posti kertoo, että koulun perinteisistä linjoista esimerkiksi prosessitekniikka työllistää. Samoin metalliala. Sille on jo kuitenkin pitkään ollut vaikea saada työvoimaa tai opiskelijoita.

Tilastoihin ei voi vaikuttaa, mutta siihen, millaisen kuvan luo työnhakijana.

– Hyvät tyypit työllistyvät. Saatesanoina valmistuneille voisi olla, että tulee ajoissa, tekee työnsä hyvin. Ei kaikkien tarvitse olla supliikkeja ja ulospäin suuntautuneita, mutta tunnollisuus ja oma-aloitteisuus huomataan.

– Akateemisista lääkärit, varauksin lakimiehet, insinöörit ja kauppatieteen maisterit. Korkea-asteella muun muassa humanistit ja yhteiskuntatieteilijät ovat pieni kysymysmerkki, Salminen jatkaa.

Ja koulutustasosta riippumatta osaajia tarvitaan esimerkiksi keinoälyn, peliteknologian, digimaailman tehtäviin, hän kertoo.

Vaikka koronatilanne on eniten koskettanut palvelualoja, silti eniten avoimia paikkoja on nimenomaan palvelu- ja myyntialoilla, Valtonen kertoo.

– Myös rakennustyöntekijät, sekä korjaus- ja valmistustyöntekijät. Myyjät, kirvesmiehet, puusepät, rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ja talonrakennuksen työt. Näitä kysytään. Sote-alalla on aina hyvin työtä.

Korkeakoulupuolella omaa koulutusta vastaavaa työtä voi joutua odottamaan.

Entä jos töitä ei vain löydy?

Jos töitä ei yrityksistä huolimatta saa, Salminen kehottaa hakeutumaan alansa täydennysopintoihin, työvoimakoulutukseen, miettiä yrittäjyyttä vaihtoehtona ja ennen kaikkea olla aktiivinen.

Ohjaamot, jotka antavat apua alle 30-vuotiaille työhön, koulutukseen tai arkeen liittyvissä asioissa, on rakennettu korona-aikana paljon erilaisia työnhaun, terveyden ja rekrytoinnin etäpalveluita. Kasvokkaista palveluakin saa, ja se on kohdennettu erityisesti nuorille.

Hanna Kuivalainen, te-asiantuntija Vantaan Ohjaamosta kertoo, että työnhakuklubit, joissa nuoret saavat tehdä työntekijän tuella työhakemuksia ja päivittää cv:tä, ovat olleet täynnä.

Perhon liiketalousopiston ravintola-alan koulutusalajohtaja Marja Hemmi painottaa, että toimettomaksi ei pidä jäädä. Perhoon ja sen opiskelijoihin koronapandemia iski ehkä kouluista suorimmin.

– Työelämäkokemus on aina niin arvokasta varsinkin vastavalmistuneelle.

Hänkin kehottaa etsimään rohkeasti aikuis- ja täydennyskoulutusta, jos muuta ei ole tarjolla. Oman tutkintonsa oheen voi ottaa siivun vaikka toiselta alalta.

Mara-aloilla hyödyllisiä siivuja voivat olla kaupallisen alan opinnot, kirjanpito tai yrittäjyyskurssit tai kieliopinnot. Yrittäjäkurssit antavat näkökulmaa ravintolatyölle, vaikka omasta yrityksestä ei haaveilisi.

– Tai viestintää ja markkinointia. Nykyään monet tarjoilijat vastaavat sosiaalisen median päivityksistä.

Valtiolta apua?

Nuorten työllistyminen noussee budjettiriiheen syyskuussa, ja erilaisia aloitteita on jo pohdinnassa. Jo neljännessä lisätalousarviossa oli 45 miljoonaa euroa erilaisille nuorten työvoimapalveluille. Se on jaettu alueille sen mukaisesti, miten korona on vaikuttanut.

Savolainen haluaisi katsoa tilannetta nuorten työllistämistoimia laajemmin. Jos työttömyys lisääntyy, ahdistuneisuus ja tulevaisuuden pelko kasvavat. Savolainen näkisi mieluiten, että nuorille tarjotaan lisää matalan kynnyksen tukea, myös ilman varsinaista diagnoosia.

Entä huonot uutiset?

Yleisesti vastavalmistuneiden työllisyystilanne on heikennyt koronan takia, koska kilpailu avoinna olevista työpaikoista on tällä hetkellä kovaa.

Heinäkuussa oli tultu alaspäin 15 prosenttia niiden nuorten määrässä, joiden työttömyys on kestänyt yli kolme kuukautta. Kun toukokuussa noin lähes 50 prosentilla nuorista työttömyys ylitti kolme kuukautta, heinäkuussa osuus oli reilut 30 prosenttia.

Jos grafiikka ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Verrattuna viimevuotiseen, olemme huomattavan korkealla tasolla. Sekä alle 25- että alle 30-vuotiaita, on työttömänä 50 prosenttia enemmän. Ovathan ne melko järkyttäviä kasvulukuja, Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija sanoo.

Vuosi sitten alle 25-vuotiaita työttömiä oli 36 700, heinäkuun lopussa noin 54 000.

Viime vuoden heinäkuussa vastavalmistuneita alle 30-vuotiaita työttömiä oli 15 300. Nyt heitä oli 19 800.

Koulutusasteittain tarkasteltuna tilanne oli vaikein pelkällä yliopistotutkinnolla töitä hakevilla. Heitä oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Seuraavaksi vaikein tilanne oli korkeakoulutetuilla, sitten keskiasteen tutkinnon suorittaneilla. Korkeakoulutettujen prosenttilukua nostaa se, että lähtötaso on matala.

– Olennainen asia, josta meidän on tässä tilanteessa huolehdittava on luottamuksen ylläpitäminen tulevaisuuteen. Sekä näiden nuorten kohdalla että yrityksissä, jotka heitä rekrytoivat, Savolainen sanoo.