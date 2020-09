Lähes miljoona suomalaista saa tänään veronpalautuksia – tässä voi olla syy, jos palautusta ei kuulu

Iso osa suomalaisista on saanut veronpalautukset jo aiemmin, mutta tänään on maksupäivä liki miljoonalle.

Lähes miljoona suomalaista saa tänään veronpalautuksensa. Veronpalautuksia maksetaan yhteensä noin 850 miljoonaa euroa.

Mätkyjen eräpäivä oli puolestaan tämän viikon tiistaina 1. syyskuuta noin 300 000 asiakkaalla.

Nykyään veronpalautuksille ei ole yhtä yhteistä maksupäivää. Ensimmäiset saivat veronpalautuksensa jo heinäkuussa ja elokuussa oli suurin veronpalautusten maksurysäys, kun noin kaksi miljoonaa suomalaista sai palautuksensa.

Lisäksi veronpalautuksia voidaan maksaa vielä lokakuussa, marraskuussa ja joulukuussa. Näinä kuukausina palautuksiin on oikeutettu arviolta 400 000 henkilöä.

Veronpalautuspäivä määräytyy sen mukaan, milloin oma verotus päättyy. Kaikilla se päättyy viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Maksuaika on noin kaksi kuukautta, eli nyt maksetaan veronpalautuksia heille, joiden verotus päättyi heinäkuussa.

Jos veronpalautuksien olisi pitänyt kilahtaa tilille tänään, mutta niitä ei näy, voi selittäviä syitä olla useita.

Usein syy on se, että verohallinnolla ei ole tiedossa oikeaa tilinumeroa.

– Jos tilinumeron ilmoittaa myöhässä, veronpalautus maksetaan kyllä, mutta vasta noin viiden viikon kuluttua veronpalautuspäivästä. Maksuosoituksena palautuksen voi hakea pankista aiemmin, mutta se on pankin palveluhinnaston mukaisesti asiakkaalle maksullista, ylitarkastaja Juha Villman verohallinnosta kertoo tiedotteessa.

Usein kyse on myös siitä, että veronpalautukset käytetään automaattisesti erääntyneiden verojen maksuun tai velkoihin.

Verohallinnon asiakaspalvelussa onkin näinä hetkinä vilkasta.

– Asiakkaat esimerkiksi soittavat, miksi veronpalautus ei tullutkaan tilille. Usein vastaus on, että veronpalautusta on käytetty erääntyneiden verojen maksuun tai veronpalautus on mennyt ulosotossa oleviin velkoihin.

Muita syitä sille veronpalautusten puuttumiselle on niin ikään useita.

Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että veronpalautus on alle 10 euroa, jolloin sitä ei makseta.

Syynä voi olla myös se, että asiakas on korjannut esitäytettyä veroilmoitusta, mikä sysää maksupäivää tulevaisuuteen.

Yksi selitys voi olla se, että verovelvollisen puoliso on muokannut veroilmoitustaan, sillä puolisoiden verotus päättyy samana päivänä.

Verohallinto voi olla saanut myös verotukseen liittyvää tietoa muualta, kuten työnantajalta, ja tämä tieto viivästyttää palautusten maksamista.

Lisäksi kyse voi olla myös siitä, että veroilmoituksessa on puutteita tai veronpalautukset on ohjattu ulkomaiseen nettipankkiin. Jos asiakas käyttää ulkomaista nettipankkia, voi maksu näkyä vasta muutaman arkipäivän viiveellä.