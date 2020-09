Miljoonavelka ulosotossa ja tuore avioero eivät pysäytä Sedu Koskista – paljastaa uuden aluevaltauksen

Seppo ”Sedu” Koskinen on viettänyt pari vuotta hiljaiseloa ja tehnyt uusia suunnitelmia.

Seppo ”Sedu” Koskinen ei ole hylännyt ravintola-alaa, mutta jotain uuttakin on luvassa.­

Jättivelka ulosotossa voisi saada kenen tahansa kädet tärisemään, mutta ei Seppo ”Sedu” Koskisen.

Varsinais-Suomen ulosottoviraston Ilta-Sanomille toimittamasta rekisteristä selvisi, että ex-ravintolamogulilla on ulosotossa noin miljoona euroa.

Koskisen, 63, suurin yksittäinen velkoja on Smile Palvelut Turku Oy, jonka päätoimiala on henkilöstövuokraus. Rekisterin mukaan Koskinen on yritykselle velkaa yli 300 000 euroa. Lähes 300 000 euron saatavat ovat myös rahoitusalan yritys Vauraus Suomi Oyj:llä sekä virvoitusjuomayhtiö Oy Sinebrychoff Ab:llä.

– Olen tehnyt ravintoloillani 450 miljoonan liikevaihdon. On miljoonakin rahaa, mutta ei se minua säväytä. Nämä ovat tilapäisiä juttuja, Koskinen kommentoi puhelimitse Ilta-Sanomille.

– Olen tehnyt voudin kanssa diilin, että maksan ennätysajassa nuo takaisin enkä väistele vastuitani. 99 prosenttia veloista on sellaisia, jotka olen ottanut yrityksen puolesta henkilökohtaiselle vastuulleni, hän taustoittaa.

Ensimmäisenä veloista kertoi Iltalehti, joka paljasti samalla Koskisen avioeroaikeet.

Koskinen yllätti kaikki vuosi sitten menemällä naimisiin pitkäaikaisen naisystävänsä ja tyttärensä Laran äidin Minnan kanssa. Vuoden kestänyt liitto on tullut nyt päätökseensä – ilman draamaa.

– Tein avioerohakemuksen eilen aamulla aikaisin. Se menee ilman harkinta-aikaa ja tulee voimaan käytännössä heti, Koskinen vahvistaa.

– Menimme naimisiin siksi, että jos jotain käy, niin Minnalla olisi ollut mahdollisuus leskeneläkkeeseen. Eli järkisyistä ja lapsen takia, eikä siinä oikein ollut muuta ajatusta. Minna on palaamassa kotiseudulleen, ja elämäntilanteet ovat muuttuneet.

Koskisen mukaan avioeroon ei liity minkäänlaista draamaa.­

Koskinen kertoo ex-pariskunnan välien olevan erinomaiset.

– Ollaan parempia kavereita kuin koskaan. Tätä on harkittu pitkään, ja kun ei ole avioliittosidettä, se helpottaa muuta tekemistä. Voidaan tehdä entistä enemmän yhteistyötä, ja on helpompi olla tasapuolinen.

Muulla tekemisellä Koskinen viittaa vaimonsa omistamaan ravintola-alan konsulttiyritykseen, jonka alaisena Koskinen on tehnyt konsulttitöitä. Hän ei ole yrityksessä vastuuhenkilönä.

Koskinen kertoo, että hän on muuttamassa pois pariskunnan yhteisestä Helsingin-kodista. Lastaan hän kuitenkin näkee edelleen mahdollisimman usein.

– Minnalle jää huoltajuus, mutta osallistun lapsen kasvattamiseen. Tapaan Laraa niin paljon kuin huvittaa.

Vaikka pariskunta päätyikin avioeroon, Koskisen romanttinen puoli ei ole kadonnut mihinkään. Siitä on osoituksena uusi ravintolakonsepti Aino ja Onni, joka avautui Poriin pari kuukautta sitten.

– Olen kehitellyt rakkausravintolabrändiä pari vuotta. Fiktiivinen taustatarina kertoo Ainosta ja Onnista, jotka tapaavat Pariisissa. Siinä on pikkuisen omakohtaisiakin kokemuksia takana. Koronan takia minulle tuli fiilis, että haluan tehdä rakkausravintolan, jossa ihmiset voisivat välittää toisistaan, Koskinen fiilistelee.

Saman konseptin ravintola aukeaa perjantaina Tallinnaan, jonne Koskinen on ajamassa haastatteluhetkellä – auto täynnä lamppuja ja muuta sisustustavaraa.

Koskisella on parhaimmillaan ollut omistuksessaan noin 70 ravintolaa ympäri Suomen.­

Koskinen haki ravintolayrityksensä Namuravintolat Oy:n konkurssiin talvella 2018. Suurin velkoja oli tuolloin Koskinen itse, joka ilmoitti saataviensa yritykseltä olevan 784 000 euroa. Sen jälkeen ravintoloitsijan bisnekset ovat pysyneet poissa otsikoista.

Koskinen myöntää pitäneensä hiljaiseloa ja ladanneensa akkuja. Sinä aikana on kuitenkin syntynyt uusia suunnitelmia.

– Olen asunut aikanaan viisi vuotta Thaimaassa ja suunnitellut ravintoloita Tukholmaan, Lontooseen ja Tallinnaan. Vuonna 2008 olin menossa kovasti Lontoon pörssiin, mutta se kariutui kalkkiviivoilla lamaan. Haluan vielä yrittää valloittaa tätä maailmaa, se on iso tavoite ja unelma. Minulla on aika paljon kansainvälistymishankkeita, Koskinen paljastaa.

Koskinen haluaa viedä suomalaisia liikeideoita maailmalle. Puheissa vilahtavat Venäjä, Baltian maat, Ruotsi ja jopa muu Eurooppa.

Koskinen ensin vain raottaa verhoa suunnitelmiensa päältä, mutta suostuu hetken juttutuokion jälkeen kertomaan, mistä oikein on kyse.

– Siinä on kyseessä kaksi erilaista brändiä. Toinen on niin sanottu minikylpylä ja toinen on luksustalo, joka pystytään kuljettamaan mihin päin maailmaa tahansa, hän kertoo.

Hankkeisiin on saatu valtion tukea, ja mukaan on lupautunut Koskisen pitkäaikainen ystävä, suunnittelija Stefan Lindfors.

– Hän tulee muotoilijaksi kylpylään ja taloihin ja tuo niihin oman luovuutensa ja hulluutensa. Hän on tehnyt matkan varrella kymmenkunta erilaista taideteosta yökerhoihini, Koskinen kertoo.

Koskinen asuu tällä hetkellä puoleksi Porissa, puoleksi Tallinnassa. Siellä hän viettää aikaansa muun muassa karaokessa, jossa taittuvat niin Evakon laulu, Popeda kuin Sinatran My Waykin.

Ei ole vaikea arvata, miksi juuri viimeinen kuuluu Koskisen omiin suosikkeihin. Yrittäjä on hiljaiselon jälkeen jälleen vauhdissa toteuttamassa omia visioitaan.

– Koronakevät ei masentanut minua, päinvastoin, sain siitä virtaa. Olen kuin uusi mies. Minulla on edelleen luovuutta ja ajattelen boksin ulkopuolelta. Mielikuvitus on aina ollut vahvuuteni. En erityisemmin pidä liikemies-sanasta, mieluummin olen elämäntaiteilija, hän sanoo.