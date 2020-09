Taksiala kärsii yhä koronakeväästä ja pelkää syysflunssaa – ”Pitäisi saada pyörät pyörimään, sillä muussa tapauksessa on karu talvi tulossa”

Kesä ei tuonut mukanaan taksialan toivomaa helpotusta.

Koronatilanne on vähentänyt ihmisten liikkumista ja samalla myös taksien käyttö on vähentynyt.­

Koronakevät ja sitä seurannut epävarma kesä eivät ole olleet helppoja taksiyrityksille. Asiakkaiden houkutteleminen on edelleen vaikeaa.

– Ei taksiala ole vielä keväästä toipunut. Kaikista syvimmästä aallonpohjasta ollaan kuitenkin jo rämpimässä ylöspäin, kertoo oululainen taksiyrittäjä Mika Roininen Taksi Roininen Oy:stä.

Tapahtumien peruuntuminen ja turistivirtojen tyrehtyminen hankaloittavat Roinisen mukaan poikkeustilanteesta palautumista.

– Kyllä nämä näkyvät asiakasmäärissä. Erityisesti lentoliikenteen vähentyminen aiheuttaa hankaluuksia. Kun lentoliikenne tokenee niin siinä vaiheessa voi sanoa, että myös taksiliiketoiminta tokenee. Sen jälkeen voidaan puhua normaalista tilanteesta.

Lahden Aluetaksi Oy:n toimitusjohtaja Juha Nybergin mukaan turismin puutteella ei ole ollut niin suurta merkitystä, sillä Lahti ei ole turismikeskittymä. Sen sijaan erityisesti tapahtumien puuttuminen on tehnyt erittäin suuren loven etenkin viikonloppujen tuloihin.

– Taksiliikennettä on kesäisin tapahtumien ulkopuolella vähemmän kuin yleensä, joten koronaviruksen vaikutukset ovat korostuneet, hän kertoo.

Koronatoimenpiteitä on tehty ajan hengen mukaisesti ympäri maan.

– Autojen puhdistaminen, desinfiointiaineiden käyttäminen, kuljettajien maskit ja normaali hygieniaohjeistus ovat käytössä, Roininen luettelee.

Nyberg kertoo, että hygieniavarusteiden käyttö on erittäin aktiivista, ja hygieniasuojautumista tarjotaan tarpeen mukaan myös matkustajille.

– Matkustajille annetaan hengityssuojaimia tai jopa käsineitä. Suojaavia pleksejä emme ole käyttäneet. Jos asiakkaalla on flunssan oireita tai hän on menossa koronatestiin, pitää käyttää henkilösuojaimia. On myös annettu ohjeeksi, että mikäli kuljettajasta tuntuu, suositellaan hengityssuojaimen käyttöä.

Vaikka tilanne onkin parempi, ei kesä ole tuonut toivottua helpotusta kevään jälkeen.

– Bisnes on jonkin verran toipunut, mutta koronaa edeltäneeseen tilanteeseen ei ole päästy. Ihmiset rupeavat nyt uudestaan varautumaan uutisten takia uuteen korona-aaltoon, ja se näkyy liikkumisen vähentymisenä erityisesti iltaisin. Toinen asiakasryhmä, johon koronapelko vaikuttaa erittäin suuresti, on ikäihmiset. He ovat riskiryhmäläisiä, ja he liikkuvat nyt selkeästi normaalia vähemmän, Nyberg kertoo.

Nyberg ei usko syksyn tuovan helpotusta taksiyrittäjien ahdinkoon.

– Talvella tilanne saattaa helpottaa, mutta nyt näyttäisi siltä, että syksymmällä kausiflunssan oireet, jotka voivat näyttää koronan kaltaisia, aiheuttavat sen, että ihmiset liikkuvat entistä vähemmän ja käyttävät palveluita ylipäätään entistä vähemmän. Välillisesti se myös vähentää taksien käyttöä.

Viime kevään kaltainen tilanne ei kuitenkaan Nybergin mukaan toistu.

– Uskon, että viime kevään kokemukset vaikuttavat kyllä reagointinopeuteen. Tilanne ei ole enää uusi, joten sen kaltaista tilannetta tuskin syntyy, ja toivon mukaan pääsemme hieman vähemmällä.

Tilanne ei ole sen parempi pääkaupunkiseudullakaan. Taksi Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Jari Kantonen kertoo, että taksibisneksellä menee edelleen huonosti. Hän toivoo tilanteen helpottuvan talvea kohti.

– Nelisenkymmentä prosenttia ollaan miinuksella viime vuoteen verrattuna, joka sekin oli huono aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kevään jälkeen on tullut pientä parannusta, mutta kyllä tämä surkeata on. Pitäisi saada pyörät pyörimään, sillä muussa tapauksessa on karu talvi tulossa.