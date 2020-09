Jyväskylässä kymmenet altistuneet koronavirukselle rakennustyömailla

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin mukaan Jyväskylässä on sekä ulkomailta tulleita että kotoperäisiä tartuntoja.

Jyväskylässä on alkuviikon aikana todettu 25 koronavirustartuntaa, ja satoja ihmisiä on asetettu karanteeniin.

Keskisuomalainen uutisoi keskiviikkona, että Jyväskylän koronaryppäiden alkupisteet olivat rakennustyömailla ja että virus tuli aliurakoitsijan kautta ulkomailta.

Lapti Oy:n Keski-Suomen aluejohtaja Samuli Heino vahvistaa Ilta-Sanomille, että rakennusyrityksen työntekijöitä on asetettu karanteeniin työmaalla todetun tartunnan takia. Tartunta todettiin aliurakoitsijan työntekijällä, joka on IS:n tullut ulkomailta Suomeen.

– Niitä henkilöitä, jotka ovat olleet tartunnan saaneen kanssa samaan aikaan työmaalla, on infektiolääkäri asettanut karanteeniin, Heino sanoo.

– Tartunnan saanut on aliurakoitsijan työntekijä. Hän tekee sellaista työtä, että hän on ollut meidän ja kilpailijoidemme työmailla.

Heinon mukaan Laptin työntekijöiden keskuudessa ei toistaiseksi ole havaittu tartuntoja.

Heinon mukaan Lapti on pyrkinyt estämään tartuntojen leviämisen yrityksen työntekijöiden keskuudessa kaikin tavoin.

– Kaikki tauot on porrastettu, taukotilojen käyttöä on porrastettu, jotta siellä ei olisi liikaa ihmisiä. Kaikkia lähikontakteja on vältetty niin hyvin kuin on pystytty.

Karanteenimääräykset voivat aiheuttaa aikatauluviivettä, sillä työmaat eivät voi pyöriä täydellä teholla. Heino kuitenkin ymmärtää, että karanteenimääräys oli tarpeellinen.

– Nämä ovat järeitä toimenpiteitä, mutta tämä aika tietysti ne vaatii.

Skanskan piti puolestaan sulkea kokonainen rakennustyömaa Jyväskylän Lutakossa, kun kymmenet työntekijät määrättiin karanteeniin, Keskisuomalainen kertoo.

– Meillä on kaikille uusille työmaille tuleville pakollinen perehdytys koronaohjeisiin, myös aliurakoitsijoille. Skanskalla on myös työmaakohtaiset suunnitelmat. Valtakunnallisten ohjeidemme mukaan esimerkiksi töihin tuloa, ruokailua ja taukoja porrastetaan, jotta lähikontakteja olisi mahdollisimman vähän. Työskentelyryhmät pyritään pitämään kasassa niin, että samat ihmiset ovat vain keskenään tekemisissä, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski kertoi lehdelle.

IS ei tavoittanut Rinnetie-Uskia kommentoimaan asiaa.

Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä ei vahvista eikä kiistä, että tartuntaryppäät olisivat peräisin ulkomaalaiselta työntekijältä.

– Taudin alkuperä on ulkomailla. Mutta ei kaikissa tapauksissa. Meillä on niin monta tässä, että osa varmasti on kotoperäisiä tartuntoja. Tai niissä tartunnan alkuperä on epäselvä, Käsmä kommentoi yleisellä tasolla.

Käsmä kertoi IS:lle tiistaina, että kaikki tartuntaketjut ovat tiedossa. Hänen mukaansa tartunnat olivat tulleet töissä.

– Kyseessä on kolme erillistä ja laajaa tartuntaketjua, jotka eivät liity toisiinsa.