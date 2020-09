TEM: Business Finlandin koronatukea jaettu tähän mennessä 912 miljoonaa euroa

Business Finlandin koronatukea on jaettu tähän mennessä yhteensä noin 912 miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedotteen mukaan tukimuodot jakautuvat siten, että esiselvitykseen liiketoiminnan häiriötilanteissa on myönnetty noin 79 miljoonaa euroa ja kehitysrahoitukseen liiketoiminnan häiriötilanteissa noin 832 miljoonaa euroa.

Business Finlandin tukea ovat saaneet eniten kaupan ala, rakentaminen, ohjelmisto- ja peli-ala, matkailu- ja ravintola-ala sekä luovat alat.

Business Finlandin yrityksen kehittämiseen suunnattuja tukia ja rahoitusta haki määräaikaan mennessä kaikkiaan 28 715 hanketta. 93 prosenttia hakemuksista on käsitelty ja näistä 68 prosenttia hyväksytty.

Hyväksyttyjä hankkeita on noin 18 770.

Elyn kautta yritys saanut keskimäärin kehittämisrahaa lähes 33 000 euroa

TEMin mukaan ely-keskusten koronatukea on jaettu puolestaan yhteensä 295 miljoonaa euroa. Keskimäärin tilanneanalyysiin on myönnetty 6 148 euroa ja kehittämistoimenpiteeseen 32 939 euroa yritystä kohden.

Ely-keskusten tukea ovat hyödyntäneet eniten tukku- ja vähittäiskauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta. Lisäksi eniten tukea saaneiden joukossa on ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, joka sisältää muun muassa lakiasian- ja laskentatoimen palveluja, liikkeenjohdon konsultointia, arkkitehti- ja insinööripalveluja sekä tieteellistä toimintaa ja tutkimusta.

Ely-keskukset vastaanottivat yhteensä 33 107 hakemusta, joista on käsitelty yhteensä 29 936 kappaletta. Näistä myönteisiä päätöksiä on saanut 21 013 kappaletta eli 70 prosenttia kaikista hakemuksista.

Yksinyrittäjien tukea on myönnetty tähän mennessä varatusta 250 miljoonan euron tukisummasta arvion mukaan noin 85 miljoonaa euroa.

Ravintolat saaneet joukkomaksatuksena reilut 72 miljoonaa

Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea on myönnetty noin 107 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli määräaikaan eli elokuun loppuun mennessä 12 855, ja hyväksymisprosentti hakemuksissa on 27 prosenttia. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin.

Ravintoloille ja muille ravitsemisliikkeille suunnattua hyvitystä eduskunnan tekemän sulkemispäätöksen haki määräaikaan eli elokuun loppuun mennessä 1 525 hakijaa. Hyväksyttyjä hakemuksia on tähän mennessä 212 kappaletta ja maksettu tukisumma reilut 4,2 miljoonaa euroa. Joukkomaksatuksena hyvityksiä on myönnetty yhteensä 72,47 miljoonaa euroa 6 257 yritykselle. Tukien käsittely on vielä käynnissä. Tuki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämiseen on haettavissa lokakuun loppuun saakka.

Tukea tarjolla eri kanavissa kaiken kokoisille yrityksille

Business Finland ja ely-keskukset alkoivat maaliskuussa tarjota yrityksille koronarahoitusta tilanneanalyyseihin ja toiminnan kehittämiseen. Niiden haut menivät kiinni kesäkuun alussa, ja heinäkuun alussa haettavaksi tuli Valtiokonttorin kautta saatava kustannustuki koronasta merkittävästi kärsineiden yritysten kiinteiden kulujen kattamiseen.

Lisäksi yksinyrittäjille on kanavoitu tukea kuntien kautta, ja ravintola-ala on saanut Keha-keskuksen kautta omia tukiaan muun muassa korvaukseksi ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoitus on myös alkanut myöntää vakautusrahoitusta keskisuurille yrityksille.