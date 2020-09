Nordean ekonomistit: Maailmantalous luisuu elvytyksestä huolimatta – myös Suomen tilauskirjoihin tulossa tyhjiä sivuja

Nordean ekonomisteilla on uudessa suhdannekatsauksessaan sekä hyviä että huonoja uutisia.

Huono uutinen on se, että koronasta kärsivä maailmantalous näyttää pyörivän yhä hitaasti, massiivisesta elvytyksestä huolimatta. Nordea laskikin maailmantalouden kuluvan vuoden kasvuennustettaan entistä enemmän miinukselle.

Hyvä uutinen on taasen se, että Pohjoismaat - niiden mukana myös Suomi - ovat selvinneet kriisistä tähän asti ennakoitua helpommalla.

Pääekonomisti Tuuli Koivun mukaan näyttää siltä, ettei ennen koronakriisiä tavoitellulle kasvu-uralle ole maailmantaloudessa ainakaan vähään aikaan paluuta. Valtiot ovat nyt velkaantuneita ja työttömyyslukemat korkeita eri puolilla maailmaa.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu toivoo, ettei uusiin sulkuihin ole koronan vuoksi tarvetta.­

Lisäksi syksyä kohden uusien virustapausten määrä on alkanut kasvaa. Pahin vaihtoehto olisikin se, että kevään tiukkoja rajoitustoimia jouduttaisiin pystyttämään uudelleen.

– Virus ei ole kadonnut mihinkään, se on meidän keskuudessamme ja sitä pitää varoa, Koivu totesi tiedotustilaisuudessa.

Ennusteessa oletetaan, että virustilanne pysyy nykyisen kaltaisena, eli matkustaminen ja massatapahtumat jäävät vähiin, mutta suuria rajoitustoimia ei enää tule, vaikka riski onkin olemassa.

– Me uskomme ja luotamme siihen, että olemme oppineet pesemään käsiä ja pitämään etäisyyttä ja se riittää.

Yhdysvallat alas - Kiina ylös

Erityisesti Yhdysvalloissa virustilanne on ollut vaikea ja talous on kärsinyt siitä ennakoitua pidempään. Tämä on näkynyt työttömyysluvuissa. Myös kehittyvissä talouksissa tilanne on ollut heikko.

Valopilkku on elvytyspolitiikkaan turvaava ja tulevaisuuden teknologiaan panostava Kiina, jonka kuluvan vuoden kasvuennustetta Nordea nosti.

– Kiinan kasvu ei kuitenkaan välttämättä hyödytä meitä muita samaan tapaan kuin vuonna 2009, Koivu sanoi.

Kiinan tavoin myös euroalue ja Pohjoismaat ovat pärjänneet pelättyä paremmin.

– Toipuminen on ollut ennustetta nopeampaa ja joidenkin maiden kohdalla myös kuoppa osoittautui ennakoimaamme pienemmäksi, Koivu sanoi.

Hänen mukaansa voidaan sanoa, että Pohjoismaat ovat olleet kriisissä ainakin jonkinnäköisiä voittajia. Avoin kysymys on se, mitä tapahtuu kesällä vironneelle kulutukselle uusien virustapausten lisääntyessä. Lasku näkyy jo Nordean keräämässä maksukorttidatassa.

– Virustapaukset ja kulutus näyttävät kulkevan aika lailla käsi kädessä, Koivu sanoi.

Hän arvioikin, että polku eteenpäin ”ei ole helppo”.

Nordean Kostiainen: Kevät sujui ennakoitua paremmin

Odotettua paremmin sujunut huhti-kesäkuu sai Nordean nostamaan ennustettaan Suomen talouskasvusta tälle vuodelle, painottaa ekonomisti Juho Kostiainen. Alun perin ennustettiin seitsemän prosentin laskua, nyt enää viiden. Apua on saatu teollisuuden, rakentamisen ja yksityisen kulutuksen kohtuullisesta vireestä.

– Yksityinen kulutus sukelsi nopeasti, mutta nyt olemme nähneet sen toipuvan ja kolmannesta neljänneksestä on tulossa parempi, Kostiainen sanoi suhdannekatsauksen tiedotustilaisuudessa.

Tautitilanteen nopea saaminen hallintaan keväällä on antanut kulutukselle ja sitä kautta taloudelle tukea. Myös teollisuudessa on mennyt siedettävästi.

– Teollisuuden puolella tilauskirjat olivat ennen kriisiä vahvat, niitä on nyt pystytty toimittamaan kesän aikana. Nyt tunnelma alkaa pikkuisen hiljentyä.

Kesän aikana teollisuuden tilauskirjoista on jo alkanut löytyä entistä enemmän tyhjiä sivuja.

– Nyt tilauskanta alkaa olla sellainen, että tullaan todennäköisesti näkemään lisää irtisanomisia ja supistamista. Se näkyy meidän tavaraviennissämme.

Teollisuuden taantuminen heijastuisi työttömyyden kasvuna, joka taas olisi myrkkyä kulutukselle.

Tilannetta pahentaa se, että Suomen kustannuskilpailukyky on lähtenyt heikkenemään. Tähän vaikuttaa palkkojen tuottavuutta nopeampi nousu ja osaltaan myös euron kallistuminen, joka Nordean ennusteen mukaan jatkuu.

Varoittava esimerkki löytyy finanssikriisin vuosilta, kun kallis palkkaratkaisu näkyi kilpailukyvyssä vuosikausia.

– Nyt meillä ei olisi varaa siihen, että menetetään muutama vuosi kilpailukykyongelman takia, Kostiainen sanoo.