Euroopan kuluttajahinnat luisuivat yllättäen deflaation puolelle – Nordean pääanalyytikko: ”Kyllä siitä huolissaan kannattaa olla”

Euroalueen kuluttajahintainflaatio luiskahti elokuussa yllättäen hiukan alle nollan eli deflaation puolelle.

Euroopan unionin (EU) tilastokeskuksen Eurostatin tänään julkaisemien ennakkotietojen mukaan kuluttajahinnat laskivat elokuussa 0,2 prosenttia vuotta aikaisemmasta.

Heinäkuussa euroalueen vuosi-inflaatio oli vielä 0,4 prosenttia muun muassa palveluiden kallistumisen vauhdittamana.

Viimeksi euroalueen inflaatio on liikkunut miinuslukemissa keväällä 2016. Tällöin kansainvälinen talous mateli Kiinan toimiessa jarruna.

Euroopan keskuspankin (EKP) tavoitteena on pitää inflaatiovauhti hieman alle kahdessa prosentissa, joten tästä ollaan nyt kaukana. Elokuun hintalukema lisää strategiaansa parhaillaan pohtivan EKP:n haasteita.

EKP:n kesäkuussa antamissa ennusteissa euroalueen inflaation ennakoidaan olevan tänä vuonna vain 0,3 prosenttia ja energiasta ja elintarvikkeista puhdistetun pohjainflaation 0,8 prosenttia.

Väliaikaisia tekijöitä

Negatiivisesta inflaatiosta puhuttaessa pitää erottaa hintojen väliaikainen notkahdus ja vaarallisempi deflaatio, jossa palkat ja hinnat sekä kulutus putoavat käsikynkkää alaspäin. Tästä ei ole merkkejä, mutta negatiivinen inflaatio kielii joka tapauksessa eurotalouden heikkoudesta.

Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin mukaan elokuun hintailmiön taustalta löytyy eri tekijöitä, kuten raakaöljyn halpeneminen.

– Taustalla on väliaikaisia tekijöitä ja suurin alasuuntainen kontribuutio tulee tällä hetkellä energiasta. Myös pohjainflaatio on laskenut. Sielläkin tiedetään, että osa tekijöistä on tilapäisiä. Koronan aikaan luvut heiluvat muutenkin enemmän, von Gerich sanoo uutistoimisto Startelille.

Hänen mukaansa hintanäkymistä saatava kokonaiskuva on kuitenkin huolestuttava, vaikka sitä pyrittäisiinkin selittämään kertaluontoisilla tekijöillä.

– Varmaan kuva ei ole niin synkkä kuin näistä luvuista voisi päätellä, mutta kyllä siitä huolissaan kannattaa olla. Näyttää siltä, että yllätykset ovat pääosin alasuuntaisia ja keskuspankki jää entistä kauemmaksi inflaatiotavoitteestaan.

Keskuspankille tärkeä mittari eli pohjainflaatio oli nyt 0,4 prosenttia jääden puoleen markkinaodotuksista.

– Sielläkin nolla alkaa olla aika lähellä, von Gerich sanoo.

Euro vain vahvistuu

Yksi ylimääräinen rasite on euron jo pidempään jatkunut vahvistuminen dollariin nähden. Euro on kivunnut lähelle 1,20 dollarin rajaa, jossa oltiin viimeksi pari vuotta sitten.

Dollaria on heikentänyt osaltaan Fedin viime viikolla ilmoittama strategiamuutos.

Sen myötä keskuspankki tavoittelee keskimäärin kahden prosentin inflaatiota ja voi sallia hintojen nousun väliaikaisesti myös tämän rajan ylitse. Tämän myötä Fedin rahapolitiikan voidaan ennakoida jatkuvan kevyenä ja korkojen matalina entistä pidempään.

Euron vahvistuminen heikentää eurooppalaisen teollisuuden viennin kilpailukykyä. Se tuottaa myös laskupainetta tuontihintoihin.

– Jatkossa on olennaista se, jatkuuko euron vahvistuminen. EKP:n kommentit ovat toistaiseksi olleet sen suuntaisia, ettei siellä olla vielä hirveän huolissaan tilanteesta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että euron suunta on edelleen ylöspäin ja se pienentää inflaatiopaineita entisestään, von Gerich sanoo.