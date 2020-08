Uutissuomalainen: Toimeentulotukeen tulossa koronalisä – ei vaikuta muihin tukiin

Syys–joulukuussa jaettavaa koronatukea ei tarvitsisi hakea erikseen.

Maaliskuun ja heinäkuun välisenä aikana toimeen­tulotukea nostaneet ovat saamassa syksyllä 75 euron kuukausikorotuksen koronaepidemian aiheuttamiin kuluihin, kertoo Uutissuomalainen.

Hallitus antaa asiasta esityksen eduskunnalle tiistaina.

Korotusta ei tarvitsisi hakea erikseen. Lisätuen edellytyksenä kuitenkin on, että toimeentuloa on nostettu maksukuukautta edeltävänä kuukautena – eli sitä ei voi saada, jos toimeentulotukea on alkanut nostaa elokuussa.

– Haluttiin tukea heitä, jotka olivat toimeentulotuella kevään koronakriisin aikaan. Silloin lapsia siirrettiin etäopetukseen ja rajoitettiin muutenkin ihmisten liikkumista. Perheille on aiheutunut erilaisia lisäkustannuksia, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) perustelee.

Pekonen viittaa lisäkustannuksilla kotona syömiseen kouluruokailun sijasta. Riskiryhmiin kuuluville on lisäksi aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia muun muassa ruokien tilaamisesta verkkokaupasta.

Koronatuki olisi verotonta, eikä sillä ole vaikutuksia muihin tukiin. Kela maksaisi tuen arviolta 155 000 kotitalouteen syys–joulukuun välisenä aikana ainakin kerran.

Syyskuun tuki maksettaisiin kuun viimeisenä päivänä, jotta Kelalle jäisi riittävästi aikaa tuen täytäntöönpanoon ja teknisten ratkaisuiden valmisteluun. Loka-, marras-, ja joulukuussa lisätuki maksettaisiin kunkin kuukauden 16. päivänä.

Koronatuen arvioidaan maksavan valtiolle 60 miljoonaa euroa. Kustannukset kirjataan osaksi valtion lisätalousarviota