Kylmä suihku matkailualalle – suuryrityksen yt-neuvottelut voivat vaikuttaa koko Lappiin

North European Investin tilanteella on laajoja heijastus­vaikutuksia alihankkijoihin ja muihin Lapin matkailu­alan yrityksiin.

Lapin matkailun suuryhtiö North European Investin koko henkilöstöä koskevat yt-neuvotteluilla on todennäköisesti vaikutuksia myös laajemmalle Lapin elinkeinoelämään.

– Se on todella kylmä suihku koko toimialalle, jos alan suurin yritys pohtii, että miten toimintoja voidaan ylipäätään jatkaa, kertoo toimitusjohtaja Pirkka Salo Lapin yrittäjistä.

Vuonna 2019 matkailu työllisti Lapissa 8 000 henkilöä.

North European Investin yhtiöistä tunnetuimpia ovat Lapland Hotels ja Lapland Safaris, ja yt-neuvottelut vaikuttavat yhteensä noin 2 000 työntekijään. North European Investin yhtiöissä on yhteensä 342 työntekijää, minkä lisäksi neuvottelujen tulokset vaikuttavat noin 1 400:aan normaalisti palkattavaan matkailualan kausityöntekijään ja noin 300:aan autotestauksen kausityöntekijään.

– Jo yt-neuvottelujen suora vaikutus koskee neljäs- tai viidesosaa koko alan työntekijöistä Lapissa, Salo toteaa.

– Tämän konsernin toiminta ulottuu Lapissa kaikista laajimmalle, sillä sillä on muun muassa majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluja kaikissa keskuksissa. He käyttävät myös todella paljon alihankkijoita, joten vaikutus on paljon suurempi kuin 2 000 työntekijää.

North European Investin mukaan sen kumppaniverkostossa on 300 yritystä, jotka tuottavat muun muassa ruoka- ja ohjelmapalveluita.

Vaikutukset heijastuvat lisäksi muun muassa kauppoihin ja matkailijoita kuljettaviin liikennöintiyhtiöihin.

North European Investin liikevaihdosta 75 prosenttia tulee ulkomaisilta matkailijoilta. Salon mukaan kotimaisten matkailijoiden määrän kasvu ehkä paikkaisi jonkun verran tilannetta ainakin majoitus- ja ravintola-alalla, mutta pahiten kansainväliset matkustusrajoitukset iskevät ohjelmapalveluihin, joita käyttävät pääsääntöisesti ulkomaiset matkailijat.

Ohjelmapalveluihin kuuluvat erilaiset koira-, poro- ja moottorikelkka­safarit sekä lumikenkä- ja muut luontoretket, ja niiden järjestämisessä ovat mukana monet paikalliset pienet yritykset ja yksityisyrittäjät.

Lapin Kauppakamari ja Lapin Matkailuelinkeinon liitto tekemän kyselyn mukaan jopa 60 prosenttia vastanneista matkailuyrityksistä arvioi, etteivät ne pysty jatkamaan toimintaansa 10:tä kuukautta pidempään, jos ulkomaisia asiakkaita ei ensi talvikaudella tule lainkaan.

Matkailuala on alueen suurin työllistäjä Kemi–Tornio-alueen suuryritysten lisäksi. Lapin matkailualan yritysten tilanne on heikko jo kesken jääneen viime kevätsesongin jäljiltä.

– Tämä syksy tulee olemaan kriittinen ajankohta, sillä monet yritykset ovat yrittäneet sinnitellä kaikin keinoin viime kevään yli, toteaa johtaja Marja Perälä Lapin ely-keskuksesta.

– Erilaiset koronatuet auttoivat yli akuutin hädän, mutta nyt kassat ovat tyhjät. Huomattava osa yrityksistä arvioi, etteivät ne selviä syksyn yli.

Kaikkein karuin seuraus kansainvälisten matkailijoiden puuttumisesta saattaa olla valjakkoja vetäville huskyille.

– Eräs koiravaljakkoyrittäjä sanoi minulle viime perjantaina, että jos raja menee kiinni eikä matkailijoita pääse maahan, niin kaikkia koiria ei voi enää pitää, Salo kertoo.

– Lapissa on valtava määrä koiravaljakkoyrityksiä, ja monet joutuvat tekemään kovia ratkaisuja.