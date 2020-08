Suosittu lastentarvikeliike Ipanainen konkurssiin – ”Toivomme, että mietitte jokaista itsellenne tärkeää pientä yritystä, kauppiasta ja palveluntarjoajaa”

Pieni lastentarvikeliike kamppaili pitkään suurten verkkokauppojen hallitsemalla alalla. Se hakeutui yrityssaneeraukseen viime vuonna.

Lastentarvikeliike Ipanainen on haettu konkurssiin maanantaina 31. elokuuta. Helsingin Hakaniemessä sijaitseva myymälä ja verkkokauppa on suljettu.

– Viimeiset vuodet ovat olleet meille todella raskaita, ja olemme kohdanneet valtavia taloudellisia haasteita. Toimialamme on muuttunut paljon niistä hetkistä, kun aloitimme. Moni pienistä lapsiperheitä palvelevista yrityksistä on lopettanut, ja kauppa on keskittynyt isoille yrityksille, yritys kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Yritys maahantoi ja myi lastentarvikkeita sekä pyöritti suosittua lastenvaate- ja -tarvikekirpputoria.

Ipanainen Oy hakeutui yrityssaneeraukseen viime vuonna ja kertoi muun muassa, että se ei aio osallistua black friday -alennuskampanjaan. Liike on usein kertonut, miten vaikeaa pienten yritysten on toimia suurten verkkokauppojen asettamassa hintapaineessa. Asiakkaat voivat hakea palvelun kivijalasta, mutta viedä rahansa edullisimpiin verkkokauppoihin.

– Olemattomalla katteella myytyjen tavaravuorien näkeminen tuotti kuitenkin itsellemme lähinnä pahaa mieltä, varsinkin kun kauppa hiljeni olemattomaksi black fridayn molemmin puolin. Vaikka valikoimamme on aina ollut hyvä, väistämättä mieleen hiipi kysymys: onko tässä mitään järkeä? Ei ole, toimitusjohtaja Anu Mäkinen sanoi tuolloin yrityksen tiedotteessa.

Maaliskuussa Ipanainen sulki kivijalkamyymälänsä ja keskitti kaiken myynnin verkkoon kevätkuukausiksi koronapandemian vuoksi. Myös kirpputoritoiminta siirtyi verkkoon, vaikka yritys kertoi pitäneensä sitä aiemmin taloudellisesti täysin kannattamattomana ajatuksena.

– Taistelimme loppuun saakka ja teimme aivan kaikkemme viimeiseen asti konkurssin välttämiseksi kaikilla niillä voimilla ja keinoilla, mitä meillä oli käytössä. Tämän surullisen koronakevään vaikutukset olivat meille lopulta kuitenkin liian suuria. Teimme valtavan työn siirtäessämme kirpparimme toiminnan verkkoon, mutta valitettavasti verkkokirpparin menestys ei riittänyt kattamaan muita tulojen menetyksiä, yritys kirjoittaa maanantaina.

Kivijalkaliike aukesi toukokuun lopussa, mutta kävijät olivat harvassa.

Yritys kertoo, että se sai liiketilansa vuokraan lisämaksuaikaa mutta ei alennuksia ja että se jäi yritystukien ulkopuolelle, koska se oli jo yrityssaneerauksen piirissä.

– Nyt on siis aika päästää irti ja luovuttaa. Haluamme kiittää teitä asiakkaitamme kaikista yhteisistä vuosista.

– Tänään toivomme, että mietitte jokaista itsellenne tärkeää pientä yritystä, kauppiasta ja palveluntarjoajaa. Tukekaa niiden yritysten toimintaa, joiden haluatte selviävän näiden vaikeiden aikojen yli.

Yritys perustettiin 2014. 04/2019 päättyneellä tilikaudella yhtiöllä oli kymmenen työntekijää. Yhtiön liikevaihto oli huhtikuussa 2019 päättyneellä tilikaudella 1,5 miljoonaa, ja tilikauden tulos -149 000 euroa. Liikevoitto on ollut negatiivinen vuodesta 2017.